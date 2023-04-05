هذا هو حجم ثروة البابا فرانسيس والراتب الشهري الذي يتقاضاه من الكنيسة الكاثوليكية

- Advertisement -

وطن – تحيط تفاصيل مثيرة للغاية بحياة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس -وهو زعيم الكنيسة الكاثوليكية-، خاصةً ما يتعلق براتبه الشخصي وثروته.

وُلد البابا فرانسيس باسم خورخي ماريو بيرغوليو ، وتولى منصبًا رفيعاً عندما تنحى البابا بنديكتوس السادس عشر عن مهامه في عام 2013.

وقد منح هذا البابا فرانسيس الفرصة لصنع التاريخ كأول بابا في أمريكا اللاتينية في تاريخ البشرية، نظرًا لأنه ولد في الأرجنتين.

منذ تلك اللحظة فصاعدًا، يقود البابا فرانسيس الكنيسة الكاثوليكية إلى حقبة جديدة من قبول المزيد من الأمور الفلسفية التي كانت مستاءة قبل وصوله إلى “المقعد العالي”.

يعيش حاليًا البابا فرانسيس في الفاتيكان ويُعرف بأنه أحد أكثر الباباوات قبولًا للعيش على الإطلاق.

على الرغم من منصبه، فإن صافي ثروة البابا فرانسيس ليس كبيرًا كما يتصور المرء.

- Advertisement -

في الواقع ، إنه ليس قريبًا من الثروة التي جمعها الباباوات السابقون خلال فترة وجودهم في المقعد.

كم يتقاضى البابا فرنسيس أجرًا من الكنيسة الكاثوليكية؟

بمجرد توليه منصب مسؤول الكنيسة الكاثوليكية تخلى البابا فرانسيس عن أي نوع من الرفاهية والأجور من الكنيسة.

عادةً ما يتقاضى الباباوات رواتبهم مؤخرًا ، والأجر الحالي الذي يتقاضاه هو 32000 دولار شهريًا لكنه رفض الحصول على أي من هذه الأموال.بحسب ما ترجمت وطن عن صحيفة marca الإسبانية

بدلاً من ذلك ، قرر البابا فرانسيس إما التبرع بهذه الأموال للكنيسة ، أو استخدامها لمنح مؤسسة ، أو وضعها في صندوق ، أو نقلها إلى أحد أفراد الأسرة.

في الواقع ، لم يتلق البابا فرانسيس أي أموال من الكنيسة ، حتى قبل أن يتم تسميته بالبابا الجديد.

في عام 2001 ، كان الفاتيكان هو من أكد أن البابا فرانسيس ظل دائمًا وفيا لفلسفته اليسوعية.

ثروة البابا فرانسيس

على الرغم من ذلك ، لدى البابا العديد من الأصول التي تأتي مع الوظيفة ويمكن بالتأكيد أخذها في الاعتبار عندما نتحدث عن صافي ثروته.

تقدر ثروة البابا فرانسيس حاليًا بـ 16 مليون دولار نظرًا لجميع الأصول التي يتمتع بها من منصبه كبابا للكنيسة الكاثوليكية.

لديه 5 سيارات تحت تصرفه ، ويمكننا أيضًا احتساب دخله كجزء من صافي ثروته.

على الرغم من عدم استخدام أي من الأموال التي يتقاضاها ، فإن هذا يعد بالتأكيد جزءًا من صافي ثروته. ناهيك عن أن الكنيسة الكاثوليكية لديها صافي ثروة فاحشة من الأصول التي تمتلكها فقط.