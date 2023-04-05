الأربعاء, أبريل 5, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناهذا هو حجم ثروة البابا فرانسيس والراتب الشهري الذي يتقاضاه من الكنيسة...
حياتنا

هذا هو حجم ثروة البابا فرانسيس والراتب الشهري الذي يتقاضاه من الكنيسة الكاثوليكية

عادةً ما يتقاضى الباباوات رواتبهم مؤخرًا ، والأجر الحالي الذي يتقاضاه بابا الفاتيكان فرانسيس هو 32000 دولار شهريًا

كتب أنس السالم
ثروة البابا فرانسيس watanserb.com
البابا فرانسيس باع عام 2018 بالمزاد سيارته لامبورغيني وذهب ريعها للاعمال الخيرية
- Advertisement -

وطن – تحيط تفاصيل مثيرة للغاية بحياة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس -وهو زعيم الكنيسة الكاثوليكية-، خاصةً ما يتعلق براتبه الشخصي وثروته.

وُلد البابا فرانسيس باسم خورخي ماريو بيرغوليو ، وتولى منصبًا رفيعاً عندما تنحى البابا بنديكتوس السادس عشر عن مهامه في عام 2013.

وقد منح هذا البابا فرانسيس الفرصة لصنع التاريخ كأول بابا في أمريكا اللاتينية في تاريخ البشرية، نظرًا لأنه ولد في الأرجنتين.

البابا فرانسيس
خلف البابا فرانسيس بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عندما تنحى عن مهامه في عام 2013

منذ تلك اللحظة فصاعدًا، يقود البابا فرانسيس الكنيسة الكاثوليكية إلى حقبة جديدة من قبول المزيد من الأمور الفلسفية التي كانت مستاءة قبل وصوله إلى “المقعد العالي”.

يعيش حاليًا البابا فرانسيس في الفاتيكان ويُعرف بأنه أحد أكثر الباباوات قبولًا للعيش على الإطلاق.

البابا فرانسيس
يقود البابا فرانسيس الكنيسة الكاثوليكية

على الرغم من منصبه، فإن صافي ثروة البابا فرانسيس ليس كبيرًا كما يتصور المرء.

- Advertisement -

في الواقع ، إنه ليس قريبًا من الثروة التي جمعها الباباوات السابقون خلال فترة وجودهم في المقعد.

كم يتقاضى البابا فرنسيس أجرًا من الكنيسة الكاثوليكية؟

بمجرد توليه منصب مسؤول الكنيسة الكاثوليكية تخلى البابا فرانسيس عن أي نوع من الرفاهية والأجور من الكنيسة.

عادةً ما يتقاضى الباباوات رواتبهم مؤخرًا ، والأجر الحالي الذي يتقاضاه هو 32000 دولار شهريًا لكنه رفض الحصول على أي من هذه الأموال.بحسب ما ترجمت وطن عن صحيفة marca الإسبانية

بدلاً من ذلك ، قرر البابا فرانسيس إما التبرع بهذه الأموال للكنيسة ، أو استخدامها لمنح مؤسسة ، أو وضعها في صندوق ، أو نقلها إلى أحد أفراد الأسرة.

في الواقع ، لم يتلق البابا فرانسيس أي أموال من الكنيسة ، حتى قبل أن يتم تسميته بالبابا الجديد.

في عام 2001 ، كان الفاتيكان هو من أكد أن البابا فرانسيس ظل دائمًا وفيا لفلسفته اليسوعية.

ثروة البابا فرانسيس

على الرغم من ذلك ، لدى البابا العديد من الأصول التي تأتي مع الوظيفة ويمكن بالتأكيد أخذها في الاعتبار عندما نتحدث عن صافي ثروته.

تقدر ثروة البابا فرانسيس حاليًا بـ 16 مليون دولار نظرًا لجميع الأصول التي يتمتع بها من منصبه كبابا للكنيسة الكاثوليكية.

لديه 5 سيارات تحت تصرفه ، ويمكننا أيضًا احتساب دخله كجزء من صافي ثروته.

بابا الفاتيكان البابا فرانسيس
بابا الفاتيكان البابا فرانسيس

على الرغم من عدم استخدام أي من الأموال التي يتقاضاها ، فإن هذا يعد بالتأكيد جزءًا من صافي ثروته. ناهيك عن أن الكنيسة الكاثوليكية لديها صافي ثروة فاحشة من الأصول التي تمتلكها فقط.

المصدرmarca - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بابا الفاتيكان يروج للمثلية الجنسية ويدعو الكنيسة للترحيب بالمثليين

الهدهد

فضيحة لملك البحرين وهذا ما حدث على طريق موكب بابا الفاتيكان

الهدهد

البحرين.. حمد بن عيسى يغط في نوم عميق خلال كلمة البابا فرانسيس(شاهد)

الهدهد

“المملكة الصغيرة” تثير غضب البحرينيين خلال زيارة البابا فرنسيس.. ما القصة؟

الهدهد

بماذا همس بابا الفاتيكان في أذن شيخ الأزهر؟ (فيديو)

الهدهد

قُبلة بين امرأتين مثليتين تصيب راهبة مسيحية بصدمة وهذا ما فعلته بهما (فيديو)

الهدهد

ما هو سر حقيبة البابا فرانسيس التي حملها بيده الى العراق!؟

الهدهد

ألغى قداس وزيارة رسمية وكان يسعل بشدة.. هل أصيب بابا الفاتيكان بـ كورونا بعد ملامسته هذه المرأة؟

الهدهد

بعد خلوة روحية غير مسبوقة .. بابا الفاتيكان يقبّل أقدام زعماء جنوب السودان

حياتنا

تصرّف “غريب” من بابا الفاتيكان مع المهنّئين!

الهدهد

داعية تونسي لحكام الإمارات: الاحتفاء بالبابا لن يبيض سواد وجهكم ولن يغير من موقف المسلمين تجاهكم شيئا

تقارير

“وطن” تكشف أسرار تفجر الغضب السعودي على الامارات بعد زيارة البابا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“لقاء الخميس” بين وزيري خارجية السعودية وإيران يمهد لخطوات جديدة.. ماذا يحدث؟

لماذا نميل إلى التثاؤب عندما نرى الآخرين يتثاءبون؟ العلم يُجيب

4 عقوبات قاسية على لاعبي الزمالك بعد خسارته الأخيرة في الدوري المصري

تداعيات الهدايا السعودية للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو.. الفضيحة تزعج المملكة

دراسة حديثة: السكر والدهون يؤثران على أدمغتنا إلى درجة الإدمان

ضجة في الكويت.. استقالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد بن ناجي بأوامر عليا

الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز تسخر بقوة من دونالد ترامب بتغريدة بذيئة!.. ماذا قالت؟!

شرط زيدان الوحيد لتولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان

صورة المعتكفين المقيدين في المسجد الأقصى التي فجرت غضب العرب.. ما حقيقتها؟

رد الأهلي المصري على بيان الهلال السوداني بعد وصف فريقه بالعنصرية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC