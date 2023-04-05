جورجينا ترد بقوة على زميلها الذي كشف حركاتها لتلفت نظر رونالدو! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – تشكل جورجينا رودريغيز ، مع كريستيانو رونالدو ، أحد أكثر الأزواج رواجًا في التاريخ مجتمعياً.

بابلو يدمر رواية جورجينا

كما روت الأرجنتينية الإسبانية في عدة مناسبات ، أنها التقت بلاعب كرة القدم البرتغالية عندما كانت تعمل بائعة في متجر “غوتشي” الموجود في مدريد.

منذ ذلك الحين ، شكلا كلاهما عائلة كبيرة وهما سعيدان جدًا معًا.

ومع ذلك ، يبدو أنه لا يمكنك أن تحزر من أين تأتي الفضحية. ففي يوم الاثنين الماضي ، 3 أبريل ، قام شاب يدعى بابلو “بتفكيك” قصة الحب التي أخبرتها جورجينا عن كيفية لقاءها بشريكها.

وفقا له ، كانت جورجينا رودريغيز تتطلع إلى تحقيق قفزة في الشهرة والتواجد مع شخص معروف.

وقال بابلو: “جورجينا كانت دائمًا على هذا النحو ، حتى لو لم يكن لديها الكثير من المال أو لم يكن لديها المال الذي لديها الآن .. فقد كانت دائمًا تتمتع بجو الغطرسة والتفوق. في النهاية كانت تسعى دائمًا لضرب الكرة ولهذا السبب عملت في شركات فاخرة مختلفة. كنت أعرف الكثير من الناس في عالم الحياة الليلية في مدريد”.

جورجينا ترد

- Advertisement -

نظرًا للسرعة التي انتشر بها الفيديو ، لم تتردد جورجينا في الرد على مثل هذه المعلومات.

وعبر خاصية الستوري في “انستجرام“، كتبت جورجينا: ” لكن من أنت؟ لم تعمل أبدًا في غوتشي”.

وأضافت جورجينا “هذا الصبي يثير الخوف”.

بعيدًا عن الاكتفاء بالإشارة إلى أن هذا الفتى لم يكن أبدًا زميلها في الشركة الفاخرة ، أوضحت بطلة فيلم “أنا جورجينا” من هو “صديقها الحقيقي”.

وكتبت جورجينا في قصة أخرى: “يا لها من ذكريات جميلة” ، عن خوسيه إشبيلية ، الشاب الذي شارك أيامه في غوتشي مع جورجينا رودريغيز.

وبهذه الطريقة ، ردت عارضة الأزياء مرة أخرى بأسلوبها الخاص على الادعاء الباطل بشأن شخصها.

القصة الحقيقية

وكان بابلو، قد شرح أمام 350 ألف متابع، أنه التقى بجورجينا لمدة شهرين في المتجر: “كنت في قسم الرجال، وكانت في قسم النساء.. وقد رأيت كريستيانو بالفعل عدة مرات في المتجر قبل السماح لي بذلك. يعرفون بعضهم”.

وفقًا لبابلو، فإنّ القصة الحقيقية لكيفية لقاء جورجينا وكريستيانو لم تكن كما أخبرتها علنًا.

كانت تذهب العارضة الأرجنتينية إلى المتجر لتغيير ملابسها، ولتجعل نفسها جميلة، ترسم شفتيها وتخرج من الباب.