بايرن ميونخ يسقط في أول اختبار مع توخيل بعد توديع كأس ألمانيا (فيديو)

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وطن- ودع فريق بايرن ميونخ بطولة كأس ألمانيا 2023، بعد الخسارة بالثنائية الثمينة أمام فرايبورغ في دور ربع نهائي البطولة المحلية.

وسجل البايرن أولى أهداف المباراة عن طريق اللاعب دايوت أوباميكانو، داخل شباك مرمى فرايبورغ في الدقيقة ال19.

توديع بايرن ميونخ كأس ألمانيا 2023

وأدرك نيكولا هوفلر هدف التعادل لصالح فريق فرايبورغ عند الدقيقة 27. كما وأحرز الأخير هدف التأهل على حساب البافاري الألماني إلى دور نصف نهائي كأس ألمانيا، في الدقيقة ال95 من الوقت البديل من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق مع نهاية المباراة.

كما وتفوق فريق بايرن ميونخ على نظيره فرايبورغ على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة والاستحواذ بنسبة 68%.

#فرايبورج يفجر المفاجأة ويبلغ نصف نهائي 🏆#كأس_ألمانيا🇩🇪 بفوزه على #بايرن_ميونيخ 2-1 في وقت قاتل في مباراة ملحمية pic.twitter.com/smEODTm56I — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 4, 2023

على عكس الفريق المنافس فرايبورغ الذي وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 32%.

المدرب توخيل يودع أول بطولة مع بايرن ميونخ

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وودع المدرب الألماني الجديد توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، أولى البطولات المحلية مع الفريق البافاري بعد توليه مهمة التدريب، خلفاً لمواطنه الشاب يويليان ناغلسمان الذي أعلن النادي عن إقالته الأسبوع الماضي.

Was für ein Moment! ❤️ pic.twitter.com/1gJ8lJbUpY — SC Freiburg (@scfreiburg) April 4, 2023

كما وسيواجه فريق بايرن ميونخ (البافاري)، ذات الفريق فرايبورغ، في منافسات الجولة ال27 من الدوري الألماني الممتاز (بوندسليغا)، على ملعب (فرايبورغ) مطلع الأسبوع القادم.

الدوري الألماني الممتاز

وخاض الفريق البافاري 26 مباراة في منافسات الدوري الألماني الممتاز، حقق من خلالها الفوز في 16 مباراة والتعادل في 7 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات حتى يومنا هذا.

ويعتلي فريق بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني. برصيد 55 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف بوروسيا دورتموند برصيد 53 نقطة للموسم الحالي.