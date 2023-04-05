الأربعاء, أبريل 5, 2023
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رياضة

بايرن ميونخ يسقط في أول اختبار مع توخيل بعد توديع كأس ألمانيا (فيديو)

بايرن ميونخ يودع كأس ألمانيا 2023 بعد الخسارة أمام فرايبورغ بالثنائية

كتب فارس أبو شيحة
بايرن ميونخ يودع كأس ألمانيا watanserb.com
بايرن ميونخ يودع كأس ألمانيا
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وطن- ودع فريق بايرن ميونخ بطولة كأس ألمانيا 2023، بعد الخسارة بالثنائية الثمينة أمام فرايبورغ في دور ربع نهائي البطولة المحلية.

وسجل البايرن أولى أهداف المباراة عن طريق اللاعب دايوت أوباميكانو، داخل شباك مرمى فرايبورغ في الدقيقة ال19.

توديع بايرن ميونخ كأس ألمانيا 2023

وأدرك نيكولا هوفلر هدف التعادل لصالح فريق فرايبورغ عند الدقيقة 27. كما وأحرز الأخير هدف التأهل على حساب البافاري الألماني إلى دور نصف نهائي كأس ألمانيا، في الدقيقة ال95 من الوقت البديل من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق مع نهاية المباراة.

تأهل فرايبورغ على حساب بايرن ميونخ
تأهل فرايبورغ على حساب بايرن ميونخ

كما وتفوق فريق بايرن ميونخ على نظيره فرايبورغ على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة والاستحواذ بنسبة 68%.

على عكس الفريق المنافس فرايبورغ الذي وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 32%.

فرايبورغ
فرايبورغ

المدرب توخيل يودع أول بطولة مع بايرن ميونخ

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وودع المدرب الألماني الجديد توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، أولى البطولات المحلية مع الفريق البافاري بعد توليه مهمة التدريب، خلفاً لمواطنه الشاب يويليان ناغلسمان الذي أعلن النادي عن إقالته الأسبوع الماضي.

كما وسيواجه فريق بايرن ميونخ (البافاري)، ذات الفريق فرايبورغ، في منافسات الجولة ال27 من الدوري الألماني الممتاز (بوندسليغا)، على ملعب (فرايبورغ) مطلع الأسبوع القادم.

الدوري الألماني الممتاز

وخاض الفريق البافاري 26 مباراة في منافسات الدوري الألماني الممتاز، حقق من خلالها الفوز في 16 مباراة والتعادل في 7 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات حتى يومنا هذا.

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

ويعتلي فريق بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني. برصيد 55 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف بوروسيا دورتموند برصيد 53 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + بايرن ميونخ تويتر + فرايبورغ تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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