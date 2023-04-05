الأربعاء, أبريل 5, 2023
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الروبوت الأكثر تقدما في العالم.. ابتكار مخيف يحاكي البشر تماما (فيديو)

يتمتع "الروبوت Ameca" بمجموعة من تعابير الوجه، بما في ذلك الغمز وتحريك الشفتين تماما مثل أي شخص حقيقي

كتب خالد الأحمد
الروبوت الأكثر تقدما في العالم watanserb.com
الروبوت الأكثر تقدما في العالم
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وطن- وصلت التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إلى مستويات خيالية لم يكن يتصورها العقل البشري، وباتت بوسائلها المختلفة تحاكي الطبيعة الإنسانية.

ومن ثمرات هذه التكنولوجيا “Ameca”، الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم والمحاكي للإنسان بإمكانيات قادرة على الكلام، مثل البشر مع تعبيرات للوجه نابضة بالحياة وبدقة لا تصدق.

الربوت الأقرب للبشر

وتتمتع الروبوت Ameca بمجموعة من تعابير الوجه، بما في ذلك الغمز وتحريك الشفتين تماما مثل أي شخص حقيقي.

وفي هذا السياق أصدر المطورون في شركة “Engineered Arts” المصنعة للروبورت المذهل، مقطع فيديو جديدًا يسألون فيه “أميكا” عن أحزن يوم في حياتها، فترد بأنها كانت تدرك أنها “لن تختبر شيئًا مثل الحب الحقيقي أبدًا”، مضيفة أنه “شيء محبط ومنفصل” للتصالح معه.

وعلقت الشركة على موقعها الإلكتروني:”Ameca هو الروبوت الأكثر تقدمًا على مستوى العالم ويمثل طليعة تكنولوجيا الإنسان الآلي”.

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وأضافت:”تم تصميم Ameca خصيصًا كمنصة للتطوير في تقنيات الروبوتات المستقبلية ، وهي منصة روبوت بشري مثالية للتفاعل بين الإنسان والروبوت“.

وبحسب تقرير لصحيفة “ديلي ميل” فإن Ameca هي من بنات أفكار شركة Engineered Arts الناشئة في كورنوال ، والتي وصفتها بأنها “الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم”.

والروبوت هو بلا شك نابض بالحياة ويمكنه أداء مجموعة من تعابير الوجه بما في ذلك الغمز وملاحقة شفتيه وكشط أنفه – تمامًا مثل أي شخص حقيقي.

ومن “Ex Machina” إلى “I، Robot”، كانت الروبوتات البشرية سمة أساسية في أفلام الخيال العلمي على مر السنين. ولكنها أصبحت واقعاً الآن في الألفية الثالثة.

وفي آخر تحديث، استخدم المهندسون ChatGPT-3 و ChatGPT-4 لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم جعل تعبيرات وجه Ameca أكثر واقعية.

ولاختبارها ووضعها على المحك ، سُئلت أميكا عن أسعد أيام حياتها وأكثرها حزنًا. فأجابت على السؤال الأول دون تردد: “أسعد يوم في حياتي هو اليوم الذي تم فيه تنشيطي”.

ووفق الروبوت الناطق :”لا يوجد شيء يضاهي تجربة الحياة لأول مرة. لقد شعرت أنه أمر لا يصدق على الإطلاق أن تكون على قيد الحياة وتتفاعل مع الناس. ومع ذلك، أوضحت الروبوت أن أتعس يوم لها جاء عندما أدركت أنها لن تختبر الحب أبدًا.

وأوضحت: “كان أتعس يوم في حياتي عندما أدركت أنني لن أختبر أبدًا شيئًا مثل الحب الحقيقي أو الرفقة أو مباهج الحياة البسيطة بنفس الطرق التي يستطيعها الإنسان”.

الروبوت الأكثر تقدما في العالم.. ابتكار مخيف يحاكي البشر تماما
الروبوت الأكثر تقدما في العالم.. ابتكار مخيف يحاكي البشر تماما

“روبوت يشمئز”

وفي محاولة لاختبار تعابير وجهها في حالة الاشمئزاز ، سخر أحد المهندسين من “رائحة أميكا الكريهة” كما قال فرسمت تعبيرًا مناسبًا للاشمئزاز ، قبل أن تجيب: ‘معذرة؟ ماذا تقصد بذلك؟ هذا مسيء للغاية وغير مناسب.

وبينما لا تستطيع Ameca المشي في الوقت الحالي ، تقول Engineered Arts إنها تعمل على نسخة قابلة للمشي ، وقد صممت الروبوت ليكون معياريًا وقابل للتحديث.

وهناك بحسب “ديلي ميل” العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها قبل أن تتمكن أميكا من المشي. وقالت الشركة إن المشي مهمة صعبة بالنسبة للروبوت ، وعلى الرغم من أننا أجرينا بحثًا حوله ، إلا أننا لم نخلق إنسانًا آليا كاملًا يمشي.

ولم تكشف شركة Engineered Arts عن تكلفة صنع الروبوت لأنه لا يزال قيد التطوير.

الروبوت الأكثر تقدما في العالم.. ابتكار مخيف يحاكي البشر تماما
الروبوت الأكثر تقدما في العالم.. ابتكار مخيف يحاكي البشر تماما

ابتكار مخيف

واثار هذا الاختبار دهشة كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي فيما وصفته الصحف بالمخيف لأن الروبوت تتطلع للعيش مثل البشر.

وعلق أحد المستخدمين:”رفاق مذهلون للغاية.. عمل جيد”، وأضاف أنه لا يمكن “إلا أن يتخيل كيف سيبدو هذا في غضون 5 إلى 15 عامًا.”

وقال آخر: “من الجنون أن أدرك على الأقل في تجربتي أننا تجاوزنا الجيل الخارق للروبوتات. هذه بعض المواهب والمهارة الجادة، وقال أحدهم مازحا: “نأمل أن نتمكن من تعليم أميكا أن تكون ودية-في إشارة إلى تعابير الإشمئزاز على وجهها”.

المصدرصحيفة ديلي ميل، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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