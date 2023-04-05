الأربعاء, أبريل 5, 2023
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حياتنا

الحرب لا تتوقف.. شاكيرا تقصف جبهة بيكيه بعدما أهان جمهورها! (شاهد)

المغنية الكولومبية لن تغير أسلوبها في الرد على لاعب كرة القدم السابق والتي بالمناسبة ردت عليه مرة أخرى

كتب رفيف عبدالله
الحرب لا تتوقف.. شاكيرا تقصف جبهة بيكيه بعدما أهان جمهورها! (شاهد) watanserb.com
شاكيرا وبيكيه
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وطن– لم تعد شاكيرا تعيش في إسبانيا، فقد سئمت المغنية الكولومبية أخيرًا وسافرت إلى الولايات المتحدة مع أطفالها ، ميلان وساشا.

أمريكا اللاتينية

من الواضح ، حتى لو تم القرار في ذلك عبر اتفاقية الانفصال الرسمية ، فإن بيكيه لم يعجبه هذا القرار.

ومع ذلك ، فإن المغنية الكولومبية لن تغير أسلوبها في الرد على لاعب كرة القدم السابق، والتي بالمناسبة ردت عليه مرة أخرى.

خلال المقابلة الأخيرة مع بيكيه، أشار خلالها إلى شاكيرا بالقول “شريكتي السابقة من أمريكا اللاتينية“.

عبارة لم تلقى قبولاً بشكل جيد على الشبكات الاجتماعية ، حيث وصفوا لاعب برشلونة السابق بأنه كاره للأجانب.

فخورة بذلك

وبدلاً من التزام الصمت ، ردت شاكيرا على صفحتها الشخصية على تويتر: وكتبت “فخورة لكوني أمريكية لاتينية”.

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ليس من الغريب أنه بمجرد ظهور هذا الخبر، تحدّث جيرارد بيكيه بشكل لم يسبق له مثيل عن التلميحات التي ألقتها شاكيرا عليه وعلى شريكته الحالية، كلارا شيا (23 عامًا)، في أحدث أغانيها.

خاصة في الأغنية التي أطلقتها مطربة “واكا واكا” في يناير مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب (24 عاماً).

لقد فعل ذلك خلال حديث يوم السبت مع الصحفي جيرارد روميرو كرئيس لرابطة الملوك.

وقال بيكيه: “الآن نكرس أنفسنا لرمي هذا اللحم ثم الآخر… ولا أريد أن أخوض فيه لأنه موضوع شخصي، لكن مسألة رمي اللحم البقري، وهو أمر جيد جدًا”.

هل يجب أن ينتحر شخص ما؟

وتابع بيكيه: “نحن لا نفكر في الشخص الآخر. ما الذي يجب أن يحدث؟ أن ينتحر شخص ما للتفكير بعد أن ذهبنا بعيدًا؟؟.. أشعر بخيبة أمل كبيرة في المجتمع. في العام الماضي، إذا كان الأمر قد أثّر عليّ، فقد كان الأمر يتعلق بالقفز من وادٍ”.

وبالمثل، ألقى بيكيه أيضًا العديد من السهام ضد مشجعي شاكيرا، الذين وصفهم بـ”الروبوتات”.

وقال: “شريكتي السابقة من أمريكا اللاتينية.. أنت لا تعرف ما الذي تلقيته عبر الشبكات الاجتماعية من الأشخاص المعجبين بها… الهمجية”.

وتابع: “أنا لا أهتم بأي شيء، حقًا.. لأنني لا أعرفهم على الإطلاق، لكنهم هناك، وليس لديهم حياة… ما الأهمية التي يجب أن تعطيها لهم؟ صفر. لن تقابلهم في الحياة. إنهم مثل الروبوتات”.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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