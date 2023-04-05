ائتلاف المعارضة السورية يهاجم السعودية والجامعة العربية.. لماذا؟

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وطن – وجه الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة انتقادات لاذعة للسعودية ولجامعة العربية، بعد تداول انباء عن عزم الرياض تقديم دعوة لرئيس النظام السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية المزمع عقدها الشهر القادم في عاصمة بلاد الحرمين.

وقال ائتلاف المعارضة السورية في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على ما أثير: “إذا كانت المملكة العربية السعودية ستوجه دعوة إلى سورية لحضور اجتماع الجامعه العربية فالأجدر بها أن تدعو الشعب السوري ومن يمثله وليس مجرم قتل آلاف السوريين وشرد الملايين واغتصب نساء سورية ودمر البلاد وأتى بالمحتلين من أصقاع الأرض لاحتلال سورية.”

إذا كانت المملكة العربية السعودية ستوجه دعوة إلى سورية لحضور اجتماع الجامعه العربية

فالأجدر بها أن تدعو الشعب السوري ومن يمثله وليس مجرم قتل آلاف السوريين وشرد الملايين واغتصب نساء سورية ودمر البلاد وأتى بالمحتلين من أصقاع الأرض لاحتلال سورية. pic.twitter.com/8eRCq2eEMx — الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) April 4, 2023

كما شدد على أنه من “الأجدر بالجامعة العربية التي غابت حتى الآن عن إنصاف السوريين، أن تمثل رأي الشعوب، لا مصالح ضيقة، وأن تسعى إلى محاسبة المجرمين الذين اختبؤوا وراء سلطة أوغلت بدماء شعوبهم.”

الأجدر بالجامعة العربية التي غابت حتى الآن عن إنصاف السوريين، أن تمثل رأي الشعوب، لا مصالح ضيقة، وأن تسعى إلى محاسبة المجرمين الذين اختبؤوا وراء سلطة أوغلت بدماء شعوبهم.#سوريا #السعودية #نظام_الأسد #الجامعة_العربية #تطبيع — الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) April 4, 2023

دعوة الأسد للقمة العربية في الرياض

ويأتي هذا الهجوم والانتقاد في وقتٍ قالت فيه ثلاثة مصادر مطّلعة، إنّ المملكة العربية السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها الرياض في مايو/أيار، في خطوةٍ من شأنها أن تُنهيَ رسمياً العزلة الإقليمية السورية.

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وقال مصدران إنّ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة المقرر عقدها في 19 مايو، وفقاً لما ذكرته وكالة “رويترز“.

اتفاق لإعادة فتح القنصلية السعودية في دمشق

وقالت مصادر الشهر الماضي لرويترز، إنّ الرياض ودمشق توصّلتا إلى اتفاق لإعادة فتح سفارتيهما بعد شهر رمضان المبارك.

قال أحد المصادر الثلاثة، إنّ المناقشات جارية منذ أكثر من عام بشأن قائمة مطالب من المملكة العربية السعودية بأن تلبيَ الحكومة السورية كشرطٍ لإصلاح العلاقات، بما في ذلك التعاون الوثيق بشأن أمن الحدود وتهريب المخدرات.

وأوضح أحد المصادر، إنّ المباحثات الأولية بشأن زيارة الأمير فيصل إلى دمشق أو زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى الرياض أرجأت، بسبب الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في شباط/فبراير.

يشار إلى أن عودة نظام “الأسد” ممثلا لسوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية يعكس تغييرًا في النهج الإقليمي تجاه الصراع السوري، بعد أن لقي مئات الآلاف من الأشخاص حتفَهم في الحرب التي اجتذبت العديد من القوى الأجنبية وقسمت البلاد.