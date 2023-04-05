الأربعاء, أبريل 5, 2023
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الهدهد

ائتلاف المعارضة السورية يهاجم السعودية والجامعة العربية.. لماذا؟

مصادر مطلعة أفادت بعزم السعودية دعوة بشار الأسد لحضور القمة العربية المقبلة في الرياض

كتب سالم حنفي
دعوة بشار لحضور القمة العربية في الرياض watanserb.com
رئيس النظام السوري بشار الأسد
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وطن – وجه الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة انتقادات لاذعة للسعودية ولجامعة العربية، بعد تداول انباء عن عزم الرياض تقديم دعوة لرئيس النظام السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية المزمع عقدها الشهر القادم في عاصمة بلاد الحرمين.

وقال ائتلاف المعارضة السورية في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على ما أثير: “إذا كانت المملكة العربية السعودية ستوجه دعوة إلى سورية لحضور اجتماع الجامعه العربية فالأجدر بها أن تدعو الشعب السوري ومن يمثله وليس مجرم قتل آلاف السوريين وشرد الملايين واغتصب نساء سورية ودمر البلاد وأتى بالمحتلين من أصقاع الأرض لاحتلال سورية.”

كما شدد على أنه من “الأجدر بالجامعة العربية التي غابت حتى الآن عن إنصاف السوريين، أن تمثل رأي الشعوب، لا مصالح ضيقة، وأن تسعى إلى محاسبة المجرمين الذين اختبؤوا وراء سلطة أوغلت بدماء شعوبهم.”

دعوة الأسد للقمة العربية في الرياض

ويأتي هذا الهجوم والانتقاد في وقتٍ قالت فيه ثلاثة مصادر مطّلعة، إنّ المملكة العربية السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها الرياض في مايو/أيار، في خطوةٍ من شأنها أن تُنهيَ رسمياً العزلة الإقليمية السورية.

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وقال مصدران إنّ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة المقرر عقدها في 19 مايو، وفقاً لما ذكرته وكالة “رويترز“.

اتفاق لإعادة فتح القنصلية السعودية في دمشق

وقالت مصادر الشهر الماضي لرويترز، إنّ الرياض ودمشق توصّلتا إلى اتفاق لإعادة فتح سفارتيهما بعد شهر رمضان المبارك.

قال أحد المصادر الثلاثة، إنّ المناقشات جارية منذ أكثر من عام بشأن قائمة مطالب من المملكة العربية السعودية بأن تلبيَ الحكومة السورية كشرطٍ لإصلاح العلاقات، بما في ذلك التعاون الوثيق بشأن أمن الحدود وتهريب المخدرات.

وأوضح أحد المصادر، إنّ المباحثات الأولية بشأن زيارة الأمير فيصل إلى دمشق أو زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى الرياض أرجأت، بسبب الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في شباط/فبراير.

يشار إلى أن عودة نظام “الأسد” ممثلا لسوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية يعكس تغييرًا في النهج الإقليمي تجاه الصراع السوري، بعد أن لقي مئات الآلاف من الأشخاص حتفَهم في الحرب التي اجتذبت العديد من القوى الأجنبية وقسمت البلاد.

المصدررويترز + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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