هبة عبوك سعيدة ومنطلقة.. سأبدأ من الصفر ورمضان شهر التوبة! (شاهد)

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وطن- كانت الممثلة متزوجة من لاعب كرة القدم أشرف حكيمي الذي تورط في اعتداء جنسي مزعوم يتمّ التحقيق فيه، لكنّ الحقيقة هي أنّ الزوجين كانا على ما يبدو بعيدينِ عن بعضهما لفترة طويلة.

هبة عبوك في باريس

وفاجأت هبة عبوك الجميع بنشرها فيديو وهي تقود سيارتها في باريس عبر حسابها على إنستغرام، مما يشير إلى أنها ربما كانت متواجدة في العاصمة الفرنسية لجمع متعلقاتها وإجراءات أخرى.

“سأبدأ من الصفر”

وكان الأهم في الفيديو الذي نشرته هبة عبوك وهو كلمات لأغنية التي رافقته، حيث تقول: “لا، لا شيء على الإطلاق. لا، أنا لست نادماً على أي شيء… أنت تدفع، تكتسح، تنسى. أنا لا أهتم بالماضي، بذكرياتي، أشعلت النار، أحزاني، الملذات، لا أهتم بعد الآن باحتياج. لقد اجتاح الحب، مع هزاته، اجتاحت إلى الأبد. أنا أبدأ من الصفر”.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، يمكن فهم هذه الرسالة على أنها نقطة نهاية لمرحلتها “السابقة” في الحياة وبداية مرحلة أخرى، لأنّ الرسالة التي تحدّد بها تلك اللحظة بليغة للغاية بهدف التركيز الكامل على العودة إلى مهنتها كممثلة ووجهها كأم.

هبة عبوك تحتفل برمضان

كما نشرت هبة عبوك عبر خاصية استوري صورة لها وهي تتناول طبق “السلطة المشوية” وهو طبق تونسي شهير، مع لقيمات من السمبوسة.

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وأرفقت هبة عبوك الصورة بأغنية للفنان التونسي لطفي بوشناق يمتدح فيها ويتغنى من خلالها بشهر رمضان.

مشاكل أشرف لاعتداء جنسي مزعوم

وكان زواج هبة عبوك وأشرف حكيمي قد تفجّر إلى ألف قطعة بعد اتهام الأخير باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا.

الفتاة ذهبت إلى مركز شرطة فال دو مارن، لتروي الأحداث التي تعرضت لها من لاعب كرة القدم بعد زيارته في منزله في ضواحي باريس بينما كانت زوجته مسافرة مع صغيريها إلى دبي.