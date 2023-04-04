الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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حياتنا

هبة عبوك سعيدة ومنطلقة.. سأبدأ من الصفر ورمضان شهر التوبة! (شاهد)

عادت الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل، هبة عبوك، إلى الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها فعلت ذلك هذه المرة بفيديو رمزي للعاصمة الفرنسية باريس، على خلفية برج إيفل وبأغنية تلخص اللحظة التي تمر بها

كتب سالم حنفي
هبة عبوك تحتفل برمضان watanserb.com
هبة عبوك
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وطن- كانت الممثلة متزوجة من لاعب كرة القدم أشرف حكيمي الذي تورط في اعتداء جنسي مزعوم يتمّ التحقيق فيه، لكنّ الحقيقة هي أنّ الزوجين كانا على ما يبدو بعيدينِ عن بعضهما لفترة طويلة.

هبة عبوك في باريس

وفاجأت هبة عبوك الجميع بنشرها فيديو وهي تقود سيارتها في باريس عبر حسابها على إنستغرام، مما يشير إلى أنها ربما كانت متواجدة في العاصمة الفرنسية لجمع متعلقاتها وإجراءات أخرى.

“سأبدأ من الصفر”

وكان الأهم في الفيديو الذي نشرته هبة عبوك وهو كلمات لأغنية التي رافقته، حيث تقول: “لا، لا شيء على الإطلاق. لا، أنا لست نادماً على أي شيء… أنت تدفع، تكتسح، تنسى. أنا لا أهتم بالماضي، بذكرياتي، أشعلت النار، أحزاني، الملذات، لا أهتم بعد الآن باحتياج. لقد اجتاح الحب، مع هزاته، اجتاحت إلى الأبد. أنا أبدأ من الصفر”.

 

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، يمكن فهم هذه الرسالة على أنها نقطة نهاية لمرحلتها “السابقة” في الحياة وبداية مرحلة أخرى، لأنّ الرسالة التي تحدّد بها تلك اللحظة بليغة للغاية بهدف التركيز الكامل على العودة إلى مهنتها كممثلة ووجهها كأم.

هبة عبوك و أشرف حكيمي
هبة عبوك و أشرف حكيمي

هبة عبوك تحتفل برمضان

كما نشرت هبة عبوك عبر خاصية استوري صورة لها وهي تتناول طبق “السلطة المشوية” وهو طبق تونسي شهير، مع لقيمات من السمبوسة.

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وأرفقت هبة عبوك الصورة بأغنية للفنان التونسي لطفي بوشناق يمتدح فيها ويتغنى من خلالها بشهر رمضان.

هبة عبة عبوك تحتفل برمضان
هبة عبة عبوك تحتفل برمضان

مشاكل أشرف لاعتداء جنسي مزعوم

وكان زواج هبة عبوك وأشرف حكيمي قد تفجّر إلى ألف قطعة بعد اتهام الأخير باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا.

الفتاة ذهبت إلى مركز شرطة فال دو مارن، لتروي الأحداث التي تعرضت لها من لاعب كرة القدم بعد زيارته في منزله في ضواحي باريس بينما كانت زوجته مسافرة مع صغيريها إلى دبي.

المصدرانستجرام، صحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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