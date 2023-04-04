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“ندمت على هذا الأمر”.. عبير صبري تكشف عن أسرارها وماضيها بكل جرأة (فيديو)

الممثلة المصرية عبير صبري حلت ضيفة على قناة "القاهرة والناس" في برنامج "حبر سري" مع أسما إبراهيم

كتب فهمي الورغمي
تصريحات عبير صبري watanserb.com
الفنانة المصرية عبير صبري
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وطن – عبرت الفنانة المصرية عبير صبري عن ندمها بسبب خلعها الحجاب بعد ارتدائه لفترة من الزمن، مؤكدة في تصريحات صحفية أنها من الممكن أن تعود له خلال الفترة المقبلة.

عبير صبري تتحدث عن خلعها الحجاب.

وقالت عبير صبري في ردها على أسئلة مذيعة برنامج “حبر سري” أسما إبراهيم، والذي يبث على قناة “القاهرة والناس”، إنها ضد المشاهد الحميمة والتلامس في الفن حتى قبل الزواج، وتحدثت عما إذا كان الفن حرامًا.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها لا تعتقد ذلك لأنه جمال وخيال وإبداع، لكنها أكدت أنها قررت عدم الخوض بتلك المشاهد خاصة بعد خلعها الحجاب.

تصريحات عبير صبري
عبير صبري والاعلامية اسماء ابراهيم في برنامج حبر سري

تحدثت عبير صبري أيضاً عن الأمومة، و قالت إن عدم الإنجاب نعمة من الله، كاشفة أنها فكرت سابقًا بتجميد البويضات لكنها شعرت بالخوف والتردد.

 

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وتابعت أنها فكرت بتبنّي طفل لتعتني به ويساندها، لكن المحيطين بها حذروها من خوض التجربة.

خضوعها لعمليات التجميل

نفت عبير صبري الشائعات المتداولة حول خضوعها لعمليات تجميل، مشيرة إلى أن الدليل على ذلك أن ملامحها لم تتغير منذ كان عمرها 17 سنة.

وأكدت على صعيد آخر، في سياق حديثها عن الخيانة الزوجية، أنها تثق بزوجها بشكل مطلق، وأنه لا يوجد لديه أي سبب حتى يقوم بخيانتها، رافضة فكرة بأن تكون الزوجة الثانية في حياة أي رجل.

 

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ووصفت “عبير صبري” علاقتها بزوجها “بالجميلة جدًا” لأن نسبة التفاهم بينهما أصبحت عالية، وكلما ازدادت سنوات الزوج زاد الحب، وقدرتهما على تجاوز الأخطاء معًا.

تمتلك حرية في اختيار أدوارها التمثيلية

أوضحت عبير صبري أنها تمتلك حرية اختيار الأدوار، وتأخذ رأي زوجها فقط في العمل، حيث أنه لا يقرر طبيعة أدوارها وأنه متحمس للفن.

 

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وأشارت عبير صبري إلى خلاف بسيط وسوء تفاهم بينها وبين مواطنتها الفنانة غادة عبدالرزاق، دفعها لحظرها على “السوشال ميديا” رغم أنها تحترمها كفنانة وتقدرها، مستذكرة العديد من الأعمال التي جمعتهما معًا.

وقالت عبير إن الخلافات في الوسط الفني موجودة، وإن الغيرة شيء طبيعي وموجود في كل المهن وهذه الصفة عند النساء والرجال.

وبخصوص الهجوم الذي تتعرض له الممثلة ريهام حجاج، أكدت “عبير صبري” أنه مقصود ومدبر، مشددة على أن “ريهام” فنانة جميلة وموهوبة وكل ما يقال عنها غير صحيح.

ونفت “عبير” تأييدها لقرار الفنان هاني شاكر بوقف مطربين المهرجانات، مؤكدة أنها كانت ضد منعهم.

من هي عبير صبري؟

عبير صبري (14 مارس 1971 -)، ممثلة ومقدمة برامج مصرية. درست الحقوق في جامعة عين شمس لكنها لم تمارس المحاماة.

عام 2002 أعلنت اعتزالها المؤقت لعالم التمثيل وارتدائها الحجاب بسبب زواجها الأول، واتجهت وقتها لتقديم البرامج حيث وقعت عقداً مع قناة «اقرأ» الفضائية لتقديم برنامج ديني في رمضان.

وبقيت على قرارها لمدة ثلاث سنوات ولكنها عادت بعدها بعد انفصالها عن زوجها، وكان أول أعمالها بعد نزع الحجاب فيلم “أيام الخادمة أحلام” عام 2005.

بعد ذلك تزوجت من المحامي الفلسطيني «أيمن البياع»، أستاذ القانون الدولي، في القنصلية المصرية بدبي.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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