الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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حياتنا

من هو حبيب دنيا بطمة الجديد الذي تعشق ترابه! (فيديو)

ذهب البعض بأن دنيا بطمة تعيش حباً جديداً بعد طلاقها من المنتج البحريني محمد الترك بعد نشرها هذه الأغنية الرومانسية

كتب رفيف عبدالله
من هو حبيب دنيا بطمة الجديد الذي تعشق ترابه! (فيديو) watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن– شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مقطعاً مع جمهورها، أثار الشكوك حول دخولها في علاقة حب جديدة بعد طلاقها.

أعزك وأحبك

ونشرت دنيا بطمة عبر خاصية القصص المصورة في انستجرام، جزءاً من أغنية “يا ابن الأوادم” للفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله.

وبدا أن الفنانة المثيرة للجدل، قد ركزت على الجزء الذي جاء في كلماته “أنا أعزك وأحبك وأعشق ترابك”، لإيصال رسالة لأحدهم.

كما يقول المقطع: “يا ابن الأوادم ترى مليت ألمحلك.. أنا أعزك وأحبك وأعشق ترابك”.

حب جديد

وذهب البعض بأن دنيا بطمة تعيش حباً جديداً بعد طلاقها من المنتج البحريني محمد الترك.

بينما خمن آخرون أن الفنانة المغربية تريد إغاظة طليقها لا أكثر.

ستوري دنيا بطمة
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وسبق أن استعرضت دنيا بطمة هدايا رومانسية وصلتها يبدو أنها من رجل.

ووثّقت دنيا بطمة بفيديوهات نشرتها عبر خاصية الستوري، لحظة فتحها هدية كان بها ورد أحمر، وأكياس من متجر غوتشي.

وبفيديو آخر تبيّن أن إحدى الهدايا كانت حقيبة غوتشي التي تتراوح أسعارها ما بين 1000 و4 آلاف دولار أمريكي.

ومن اللافت أن الفنانة المغربية وضعت أغنية أجنبية رومانسية، في خلفية الفيديوهات في أثناء استعراض الهدايا.

ولم تشر دنيا إلى صاحب أو صاحبة الهدية.

نادين نجيم!

وفي سياق آخر، فاجأت دنيا بطمة الجميع بتحولها إلى الفنانة اللبنانية نادين نجيم.

ظهرت دنيا بطمة في حفل افتتاح محلٍّ تجاري يعود إلى صديقتها في الدار البيضاء، بملامح مختلفة، ما جعل متابعيها يتكهنون بخضوعها لعملية تجميل جديدة.

وارتدت دنيا بطمة قفطاناً أسود، تميّز بأكمام الريش، تاركةً شعرها منسدلاً.

ورأى متابعو بطمة أنها أصبحت خليطاً غير واضح من مجموعة من الفنانات، لكنها أقرب إلى نادين نجيم.

وكانت دنيا بطمة قد علقت على الصورة: “ونظرتي فيها قصة”، لتأتيَ ردود ساخرة: “نضرة مليانة بتوكس و فيلر و تكساس”.

لكنّ بعضهم رجّح أن يكون الاختلاف فقط في طريقة وضع مساحيق التجميل، واختلاف شكل الحاجبين.

ويعتقد جمهور بطمة أنها أصبحت مهووسة وانحرفت بوصلتها عن الفن. وأصبح جلّ تركيزها على شكلها خوفاً من استعادة ملامحها الحقيقية قبل التجميل.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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