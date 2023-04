مسؤول التخطيط لهجمات داعش في أوروبا.. من هو خالد الجبوري الذي قتلته أمريكا؟

- Advertisement -

وطن – أكد الجيش الأمريكي استهدافه قياديًا كبيرًا تابعا لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا، كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات التنظيم في أوروبا، بحسب بيان صادر عن القيادة المركزية، فمن هو خالد إياد أحمد الجبوري الذي قتلته القوات الأمريكية؟

قُتل خالد إياد أحمد الجبوري، الذي وصفته القيادة المركزية الأمريكية بأنه “مسؤول عن التخطيط لهجمات داعش في أوروبا وطور الهيكل القيادي لداعش” في “ضربة أحادية” أمس، الاثنين.

وقال الجنرال “مايكل إريك كوريلا” في بيان إن “داعش لا تزال تمثل تهديدا للمنطقة وما وراءها”.

وأضاف أنه “على الرغم من تدهور التنظيم، إلا أنه لا يزال قادرا على القيام بعمليات داخل المنطقة مع الرغبة في الضرب خارج منطقة الشرق الأوسط.”

وتابع قائد القيادة المركزية الأمريكية أن مقتل الجبوري “سيُعطل مؤقتًا قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات خارجية”.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة، أمس الإثنين، إن شخصًا قُتل في غارة بطائرة بدون طيار، وهو ما يتناسب مع تقارير القيادة المركزية الأمريكية بأنه لم تقع إصابات بين المدنيين في الغارة.

استهدف الجبوري وقتل بالقرب من منزله بينما كان يسير ويتحدث عبر الهاتف، أثناء سيره على طريق في ريف إدلب الشمالي، بحسب المرصد.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إن مقتل القيادي عراقي الجنسية، يأتي بعد عشرة أيام من وصوله إلى ريف إدلب، على أنه سوري من محافظة دير الزور.

من جانبها، كتبت مجموعة “الخوذ البيضاء” على تويتر، إن رجلا قُتل جراء القصف على أطراف بلدة “كيلي” بمحافظة إدلب.

وأضافت أن “فرقنا استجابت ونُقل المصاب الى مستشفى باب الهوى حيث لقي مصرعه”.

A person was killed by a missile strike from an unidentified drone on the outskirts of the town of Killi, north of #Idlib, #Syria, today, Monday, April 3. Our teams responded and took the injured person to Bab Al-Hawa Hospital, where he died.#WhiteHelmets pic.twitter.com/pnmM9PYuZf

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) April 3, 2023