الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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رياضة

ليونيل ميسي “كبش الفداء”.. هذا ما قررته الإدارة القطرية لباريس سان جيرمان

أكدت الصحيفة أن خروج ميسي من النادي الباريسي مسألة وقت ليس إلا، وأن البرغوث الأرجنتيني سيُغادر الفريق "ما لم يتغير الوضع"

كتب فهمي الورغمي
ميسي يغادر باريس سان جيرمان watanserb.com
ليونيل ميسي
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وطن – سيكون هذا آخر موسم للاعب كرة القدم الأرجنيتي ليونيل ميسي مع ناديه الفرنسي، باريس سان جيرمان، حسب ما أفادت مصادر صحفية مطلعة لصحيفة “RMC Sport”، والتي كشفت أيضا عن الوِجهة المُحتملة بل المتوقعة بشدة للنجم العالمي الفائز حديثا بكأس العالم.

ميسي يُغادر باريس سان جيرمان

في باريس سان جيرمان، لم يعد عُشاق النادي الباريسي، يرون مثلث الخطر الهجومي الذي يُمثله اتحاد مبابي وميسي ونيمار.

وكما كشفت RMC Sport قبل بضعة أسابيع، يجب أن يغادر أحد الثلاثة العاصمة الموسم المقبل.

وحسب أحدث معلومات واردة للصحيفة الفرنسية، سيكون ليونيل ميسي، كبش الفداء الذي ستتخلى عنه الإدارة القطرية للنادي، في سبيل إنقاذ ما تبقي من أطوار البطولات المحلية بعد الخروج المُهين من دوري الأبطال الأوروبية على يد البايرن الألماني.

وأكدت ذات الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن ميسي سيُغادر الفريق “ما لم يتغير الوضع”.

ماذا عن الاتفاق الذي سبق المونديال؟

في نهاية عام 2022، بعد الحصول على لقب كأس العالم في قطر، توصلت إدارة باريس سان جيرمان وليو ميسي، إلى اتفاق “شفهي” يتعلق بشكل خاص براتب اللاعب الأرجنتيني، والذي كان مطابقًا إلى حد ما لما يكسبه حاليًا.

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لكن يبدو أن رياح التغيير الصيفية الباريسية، والتي أصبحت ساخنة منذ سنوات، ستُذهب ذلك الاتفاق معها إلى دون رجعة في غضون أشهر معدودة، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بأداء اللاعب.

حيث يُقدم البرغوث الأرجنتيني، أداءً بعيدا كل البعد عن ذلك الذي أتاح له الفوز بلقب أفضل لاعب في المونديال، ولكن المشلكة أيضا تتعلق بيئة ليونيل ميسي (والده هو مدير أعماله) التي تبحث دائمًا عن عقد أفضل.

برشلونة على الخط والعودة في الأفق

لم يعد الاستمرار في باريس أولوية بالنسبة لميسي، حامل الكرة الذهبية سبع مرات. فالصافرات الأخيرة ضده، بعد عام من تلك التي أعقبت إقصاء باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، هي حلقة أخرى في علاقة متأرجحة بين ميسي والنادي الباريسي.

وفي الأثناء، عاد نادي برشلونة للحديث عن “الرقصة الأخيرة” لابنهم الوفي، ميسي، على أرض الكامب نو، هناك حيث ترعرع برغوث روزاريو الألمعي.

حيث لم تعد تخفي الوسائط الإعلامية المحسوبة على برشلونة، رغبات الإدراة الكتالونية في إعادة نجمهم السابق وأفضل من ترجم نظرياتهم حول “الحمض النووي للبلوغرانا” إلى أرضه وجمهوره.

المصدرRMC Sport + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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