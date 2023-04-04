لحظة اعتداء سيدة سورية على شرطي مرور وإهانته بأفظع الشتائم (فيديو)

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وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة اعتداء سيدة سورية وابنتها على شرطي مرور، وذلك خلال ممارسته مهام عمله في تسهيل حركة مرور السيارات في أحد الشوارع.

وظهرت في مقطع الفيديو، السيدة وهي توجه شتائم وكلمات نابية ضد شرطي مرور في شارع الحمرا وسط العاصمة دمشق، وذلك بعد أن أراد كتابة مخالفة مرورية بحقها.

وأظهر مقطع الفيديو، المرأة المعتدية وهي تركب سيارة حمراء من نوع كيا سيراتو برفقة ابنتها وحاولت إيقاف سيارتها وسط الطريق، وعندما منعها شرطي المرور حاولت رشوته بمبلغ 5 آلاف ليرة فلم يقبل، لتقوم بعدها بالانهيال عليها بكل أنواع الشتائم.

وبعد تجمع أصحاب المحلات والمارة بالشارع، حاولت السيدة أخذ اسم الشرطي لتحضر عناصر تعتدي عليه، وتنتقم منه جراء المخالفة المرورية التي كتبها بحقها قائلة له “يا حيوان، والله لخليك تبوس هالإيد”.

بيان الداخلية السورية عن الجريمة

بدورها، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، بيانا بخصوص الواقعة، قائلة إن امرأتين قامتا بعرقلة السير في مدينة دمشق والإساءة لشرطي مرور، وأن قسم شرطة الانضباط اتخذ الإجراءات القانونية بحقهما.

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وقالت الداخلية السورية، في بيانها: “نُشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأتين تقومان بسب وشتم شرطي مرور متواجد بشارع الحمراء في مدينة دمشق”.

وأضاف البيان، أنه من خلال التدقيق بالحادثة تبين أن مركبة نوعها (كيا سيراتو) كانت تقودها امرأة وبرفقتها ابنتها في الشارع المذكور قامت بصدم أحد المارة بمرآة السيارة الجانبية وهو المواطن ( محمد. ب).

وحينها توقفت المركبة في منتصف الطريق وعرقلت السير فطلب شرطي المرور المتواجد بالمكان منها ركن السيارة على يمين الطريق كونها تعيق حركة السير، لكنها تهجمت مع ابنتها على الشرطي وقامتا بسبه وشتمه بكلمات مسيئة.

وحضرت دورية من فرع مرور دمشق وتم إحضارهما إلى قسم شرطة الانضباط وتنظيم الضبط اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المركبة أصولاً.