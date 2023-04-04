الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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كيف تحافظين على نضارة بشرتك في شهر رمضان؟

الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري للحصول على بشرة صحية

كتب ايمان الباجي
كيف تحافظين على نضارة بشرتك في شهر رمضان؟ watanserb.com
البشرة في شهر رمضان
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وطنالعناية بالبشرة في شهر رمضان أمر مهم للغاية، خاصة وأن الصيام يمكن أن يسبب الجفاف والإرهاق.

وللحفاظ على إشراقة لافتة خلال هذه الفترة، كشف موقع “news18” عن مجموعة من الطرق ينصح باتباعها في رمضان للحفاظ على بشرة نضرة ومشرقة.

استهلاك الكثير من المياه والسوائل

نظرًا لأنه لا يمكننا شرب الماء خلال ساعات النهار، فمن الضروري شرب الكثير من السوائل بعد وجبة الإفطار حتى وجبة السحور للحفاظ على رطوبة البشرة.

ينصح الخبراء بشرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا لمساعدة البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة.

الإبتعاد عن الكافيين والمشروبات السكرية

المشروبات مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية يمكن أن تسبب الجفاف وتساهم بالتالي في جفاف الجلد. بدلاً من ذلك، عليكِ بشرب شاي الأعشاب أو الماء بعد وجبة الإفطار.

العناية بالبشرة في شهر رمضان أمر مهم للغاية

استخدام مرطب جيد

إن استخدم مرطب جيد أمر له أهمية كبيرة خلال شهر رمضان، حيث يمكن أن يساعد في مكافحة جفاف الجلد. قومي بوضعه بعد غسل الوجه وقبل النوم.

الإبتعاد عن الشمس

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إذا كنتِ بالخارج أثناء النهار، فحاولي البقاء في الظل أو ارتدي قبعة أو نظارات شمسية لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة.

الحافظ على روتين بسيط

من المهم أن تحافظي على روتينك للعناية بالبشرة خلال شهر رمضان، لكن تجنبي استخدام الكثير من المنتجات لأنها قد تؤدي إلى التهيج أو الجفاف.

استخدمي فقط المنظفات والمرطبات وواقيات الشمس التي تناسب نوع بشرتك.

 الحصول على قسط كافِِ من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري للحصول على بشرة صحية.

الحصول على قسط كافِِ من النوم مهم خلال شهر رمضان للحصول على بشرة صحية

حاولي دائما النوم لمدة 7-8 ساعات على الأقل كل ليلة للسماح لبشرتك بالشفاء وتجديد شبابها بشكل مثالي.

المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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