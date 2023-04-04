في “برودكات”.. فنانة سعودية تقلد أم كلثوم بكل حركاتها وسكناتها (فيديو)

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وطن – تمكنت فنانة سعودية من تقليد المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم “كوكب الشرق” ببراعة وأداء متقن أثار دهشة الجمهور، ولاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

وظهرت المطربة خلال برنامج “برودكات” على القناة السعودية الأولى وهي تقوم بتقليد أم كلثوم، والغناء على طريقتها على المسرح.

تقليد أم كلثوم في “برودكات”

وكانت ترتدي ذات الملابس التي كانت ترتديها الفنانة الراحلة، ووضعت نظارة شمسية سوداء على عينها لتقمس شخصية أم كلثوم تماما.

وبدأت تتمايل وهي تحمل منديلين بيدها على طريقة أشهر مطربة عربية في القرن العشرين وغنت “كان لك معايا أجمل حكاية” من أغنية أنساك وهي من كلمات مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي.

واستطاعت “الفتاة” أن تقلد “ثومة” كما يلقبها معجبوها في طريقتها وأدق تفاصيل أدائها الحركي وانسجامها في الغناء على المسرح، خلال غناء الأغنية كاملة، وسط تصفيق حار من الحضور داخل الاستوديو.

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يذكر أن كوكب الشرق أم كلثوم 1898 – 1975، احتلّت مرتبة ضمن قائمة مجلة “رولينغ ستون” الأميركية لأعظم 200 مغن ومغنية في التاريخ، وضمت مطربين من عصور مختلفة.

وجاءت أم كلثوم في المرتبة رقم 61 لتكون المطربة المصرية والعربية الوحيدة في القائمة، متقدمة على بيلي إيليش التي جاءت في المركز 198، وبوب مارلي في المركز 98، ومايكل جاكسون في المركز 89، وريانا في المركز 68.

التلفزيون السعودي عاد لبث أغاني أم كلثوم

وفي أكتوبر 2017 عاد التلفزيون السعودي الرسمي لبث أغاني الفنانة المصرية “أم كلثوم”، وذلك عقب توقف استمر أكثر من 3 عقود من الامتناع عن بث الأغاني النسائية على الشاشات السعودية الرسمية.

وقالت شبكة “بي بي سي” حينها: “محطة الثقافية السعودية التي تديرها الدولة أذاعت تسجيلا لحفلة للمطربة المصرية الراحلة أم كلثوم، في أحدث إشارة إلى التغير الثقافي الذي تشهده المملكة.”

وتأتي هذه الخطوة لأسباب عديدة، منها عدم احتواء عديد من أغانيها أي كلمات أو جمل خادشة للحياء، كما أنها لا تحمل أي صور من المشاهد المخلة، كما هو في بعض الأغاني والفيديو كليبات الحديثة.

وقد كشف وسم أطلقه السعوديون وقتها على “تويتر”، بعنوان أم كلثوم تعود للقناة السعودية، بأن الأكثرية من مختلف الأعمار أكدوا تأييدهم لعرض الأغاني النسائية لفنانات مثل أم كلثوم وفيروز ونجاة، التي لا تحمل كلماتها “سفهاً” على شاشات القنوات الرسمية، لتكون بديلا أفضل مما تعرضه القنوات الفضائية الأخرى التي تحتوي على الكثير من الكلمات والمشاهد الخادشة للحياء.

كوكب الشرق ومأمون الشناوي

يذكر أن أغنية “أنساك” هي الأولى التي ألفها مأمون الشناوي صاحب الألف أغنية لأم كلثوم، وسبقتها محاولات لم تكتمل بسبب طلب أم كلثوم تغيير بعض الكلمات ورفض الشناوي ذلك إطلاقا، كما يقول المؤرخ الفني “سليمان بختي” في مقالة له بموقع “هنا لبنان“.

وأضاف أن هناك أغان “الربيع” و”بنادي عليك” و”نجوم الليل” وغيرها كانت مخصصة لأم كلثوم ولكنها ذهبت إلى فريد الأطرش (1910-1974) بعد خلافه مع أم كلثوم.

ولكن بعد نجاح “انساك يا سلام” وبعد أن قالت له أم كلثوم “مش هطلب منك تغيير ولا كلمة”، بدأ مشوار الشناوي مع أم كلثوم.

وبعدما تكررت الزيارات الى بيت أم كلثوم في شارع أبو الفدا في الزمالك غنت له “كل ليلة وكل يوم” 1964 و”بعيد عنك” 1965 من ألحان بليغ حمدي.

أما الرابعة فكانت “دارت الأيام” 1970 من ألحان محمد عبد الوهاب.

وهناك أغنية خامسة أعطاها لأم كلثوم بعنوان “شوف الدنيا” ولحنها رياض السنباطي لكنها رحلت قبل غنائها فغنتها لاحقا ياسمين الخيام بلحن حلمي بكر.