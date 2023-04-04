عصبية كبيرة لنجم الأهلي أحمد عبدالقادر واعتداء عنيف على رامز جلال (فيديو)

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وطن – تعرض نجم هجوم النادي الأهلي اللاعب أحمد عبد القادر، لمواقف محرجة في برنامج المقالب “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال طوال شهر رمضان الكريم وتعرضه بشكل حصري قناة “إم بي سي مصر”.

وكعادته في تقديم البرنامج سخر رامز جلال، في مقدمته، من إطلالة أحمد عبدالقادر متهكماً على شكله وملابسه وقال:”كهربائي سلسيون، لابس جاكت مهرهر مستلفه من سيد عبد الحفيظ ولا ايه.. بنطلون مهرهر لابس سيالة مش بنطلون.”

رامز جلال يسخر من أحمد عبدالقادر

وتابع رامز سخريته من ضيفه: “ايه الودان دي أكيد الداية شدته من ودانه..ايه الدقن دي دقن صنقر..عينيه جاحظة اوي، بالهيئة دي مش جاي يفتتح المطعم ده جاي يسرقه”.

وأضاف: “لو عرفنا أنك جاي بالطقم ده كنت بعتنالك تروسيكل ..أحمد عبدالقادر هيواجه رامز الغدار”.

وطلب رامز جلال من جماهير النادي الأهلي، عدم الغضب منه، قائلا: “عدوا لى دي.. انا جايب نجم الفريق.. أحمد عبد القادر بس أنا أهلاوي و هخلي بالى منه”.

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وفي بداية البرنامج ظهر اللاعب أحمد عبد القادر كضيف للبرنامج في أحد مطاعم تركيا، حيث تقوم فكرة البرنامج على استضافة أحد الضيوف وفي أغلب الأحيان يكون من الوسط الفني أو الكروي.

ويتم استضافته في أحد المطاعم التركية والذي أطلق عليه مطعم “كاظم باشا”، ويتم تقديم وجبة له ثم يبدأ المقلب.

وفي مشهد تال دخل الفنان رامز جلال متنكرا ومرتديًا قناعًا بصفته كبير الطهاة في أحد المطاعم التركية مقدما له إحدى الأكلات احتفاء به، ثم يقوم كبير الطهاة بمحاولة تحضير أكلة معينة وبعدها يفاجئ الضيف بالكثير من الأحداث المتمثلة في حالة هلع نتيجة اقتحام ثور ضخم للمطعم.

أو قطع في الوير الذي يحمل المطعم المعلق في الهواء، ويضطر القائمون على المطعم – في حالة الغسالة – لإدخال الضيف في غرفة معدة لصنع المقلب.

أحمد عبدالقادر في غسالة رامز جلال

وبعد إدخال نجم الأهلي للغرفة فوجىء بأن الغرفة يتم تحريكها بشكل عنيف، حيث تتسبب في إسقاط الضيف على الأرض وإخافته نتيجة حركة الغرفة التي تشبه حركة “الغسالة” ولذلك سميت هذه الفقرة “بمقلب الغسالة”.

ويقع في فخ البرنامج نخبة من مشاهير الفن والاعلام والرياضة منهم، الفنانة رنا رئيس، شيماء سيف، كهربا، سعد الصغير، أحمد حاتم، مصطفى كامل، أحمد السقا، محمد رمضان، محمود كهربا، إمام عاشور، مصطفى يونس، احمد عبدالقادر، احمد فتوح، رضا عبدالعال.

يذكر أن برنامج «رامز نيفر إند»يتكون على مقلبين الأول، إذ يستدرج ضيوفه عن طريق وهمهم أن يذهبوا لافتتاح أحد المطاعم الكبرى، وحينما يذهب الضيف إلى هناك يتعرض لمضايقات من قبل العاملين في المطعم

أما المقلب الثاني فهو عبارة عن دعوة الضحية إلى مطعم طائر وأثناء تواجده على ارتفاع عال، يحدث المقلب الآخر، ويبدو أنه يجري إيهام الضحية بأن هناك عطلًا في الألة، وبعدها يدخل الضيف في حالة فزع وخوف شديد مع كثرة اهتزاز المطعم.

وبعد الحلقة المثيرة نشر رامز جلال صورة له مع اللاعب أحمد عبد القادر على صفحته في “فيسبوك” وعلق عليها: “لكل الأهلاوية عبد القادر في عنيه” وأتبعها بايموجي قلب.

جدير بالذكر أنه على مدار الأعوام الماضية، نجح رامز جلال في حجز مكانة متميزة على المائدة الرمضانية، إذ ينتظر الجمهور برنامج المقالب الذي يقدمه، ليشاهدوا رد فعل النجوم.