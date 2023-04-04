شاكيرا خدعت الجميع.. معلومات جديدة ستغير كل شيء في قصتها مع بيكيه!

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وطن- بدأت شاكيرا حياة جديدة، يبدو أنها محط الأنظار الآن للحديث عنها، وتزعم وسائل الإعلام أنها كذبت على الجميع.

الأطفال ليسوا أولويتها!

من المفترض أن شاكيرا انتقلت إلى ميامي لأنها تريد أن تنأى بنفسها عن المشاكل التي تبعت انفصالها عن جيرارد بيكيه.

وقال مقربون من النجمة الكولومبية إنها وضعت أطفالها في المقام الأول، وإنها أدركت أن الوضع لا يمكن تحمله.

لدى شاكيرا منزل مريح إلى حد ما في ميامي، وتعتقد أن الأطفال سيكونون أفضل بكثير هناك، لذا تم أخذ القرار.. لم تعد المغنية تعيش في إسبانيا.

خطط أخرى

وقعت شاكيرا اتفاقية انفصال واضحة جدًا بعد أن تمكن محاموها من إقناع بيكيه بمغادرة إسبانيا مع أطفاله عندما رأى ذلك مناسبًا.

المشكلة هي أن رجل الأعمال يعتقد أنه سيفعل ذلك في نهاية الصيف والآن اكتشف أن شريكته السابقة لديها خطط أخرى.

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بدأت المغنية بالفعل مرحلتها الجديدة بعيدًا عن إسبانيا. لقد طاردتها الصحافة في المطار وكانت لطيفة للغاية مع جميع المراسلين. لكن لماذا أرادت التحرك بهذه السرعة؟ لقد نشروا الحقيقة.

حب جديد

أصدرت شاكيرا سلسلة من الأغاني تخبرنا كيف كان انفصالها عن جيرارد بيكيه.

في الوقت الحالي ، تقول الرواية الرسمية أن لاعب برشلونة السابق كان له علاقة موازية مع كلارا شيا.

بينما بيكيه لم يؤكد ذلك ، لكن الأدلة واضحة.

من المفترض أن المغنية قد دمرت لدرجة أنه لم يكن لديها خيار سوى مغادرة إسبانيا لبدء مغامرة جديدة.

نحن نعلم الآن أن وراء هذا القرار حقيقة مخفية. حقيقة نشرتها “Socialité” ، البرنامج الذي تقدمه نوريا مارين وماريا باتينيو في عطلات نهاية الأسبوع على Telecinco.

ووفقًا لوسائل الإعلام المذكورة ، فإن شاكيرا لديها صديق في ميامي. هذا هو السبب الذي دفعها إلى المضي قدمًا في هذه الخطوة.

مغامرة

في البداية كانت ستغادر إسبانيا في يناير.

لكنها غيرت رأيها فجأة، مما أثار التساؤلات التي كان لدى Telecinco الإجابة عليها.

من المحتمل أن شاكيرا وقعت في حب رجل غامض في الولايات المتحدة. تريد أن تجرب حظها وتعتقد أن هذه المغامرة ستساعدها على التغلب على وقاحة بيكيه.

وورد أن بكيه مستاء ومتألم، لكنه لا يهتم بأن حبيبته السابقة تعيش حياة عاطفية جديدة.

ما يضايق بيكيه هو أن شاكيرا أخذت أطفاله دون سابق إنذار.

كان الاتفاق الذي وقعوا عليه واضحًا: يمكنها الانتقال عندما يرى هو الوقت مناسبًا.

تكمن المشكلة في أن بيكيه كان يعتقد أنها ستبلغه في الوقت المناسب لينظم نفسه ويكون قادرًا على قول وداعًا جيدًا ، لكن الأمر لم يكن كذلك.