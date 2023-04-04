الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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حياتنا

سلمى الشيمي.. الأمن يعثر على مفاجأة في أدواتها لصنع محتوى إباحي!

تواجه سلمى تهمة نشر مقاطع وصور منافية للآداب العامة والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري

كتب رفيف عبدالله
سلمى الشيمي.. الأمن يعثر على مفاجأة في أدواتها لصنع محتوى إباحي! watanserb.com
سلمى الشيمي
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وطن- اعترفت البلوجر المصرية سلمى الشيمي، بأنها لجأت لتصوير إيحاءات ومقاطع منافية للآدب، من أجل رفع المشاهدات.

والدتها لا تمانع

ونقلت وسائل إعلام محلية أقوال سلمى الشيمي، بعد القبض عليها.

وقالت سلمى: “عايزة أعلي الرتش بتاعي لتحقيق أرباح مادية”.

هذا وقد كشف المحامي أشرف فرحات تفاصيل القبض على سلمى الشيمي.

وأشار فرحات عبر حسابه على “فيسبوك”، إلى أن المتهمة تركت والدها وشقيقها وأقامت مع والدتها التي توافقها على نشر الفيديوهات.

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وأوضح عرفات أن سلمى اعترفت بفشلها في مجال التمثيل فاتجهت لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: “اعترفت بالتحصل على مبالغ طائلة من المحتوى الذي تقدمه عبر تيك توك“.

ملابس داخلية وبدل رقص

وكشف فرحات أن رجال الأمن عثروا بحوزة سلمى الشيمي على هاتفي محمول “آيفون” وحقيبتين بهما ملابس داخلية وبدل رقص خليعة وعملات أجنبية ومحلية.

ولا تزال النيابة تستكمل التحقيقات مع سلمى الشيمي.

وكانت أجهزة الأمن في الجيزة، قد ألقت أمس الاثنين، القبض على الموديل سلمى الشيمي.

وتواجه سلمى تهمة نشر مقاطع وصور منافية للآداب العامة، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري، وإساءة استخدام مواقع التواصل.

خبراء تكنولوجيا

وكانت البداية حين ورد بلاغ للنائب العام، حمادة الصاوي، ضد محتوى سلمى الشيمي.

وتحفظت جهات التحقيق على هاتف العارضة المحمول لفحص ما به من بيانات. كما أمرت بالتحفظ على أدوات التصوير التي استخدمت في اللقطات المسيئة.

وبطلب من السلطات، تم إرسال الصور المتداولة لسلمى الشيمي والكاميرا والهاتف، إلى خبراء تكنولوجيا للفحص.

هذا وسبق أن ألقت السلطات الأمنية في مصر، القبض على الموديل سلمى الشيمي، بسبب جلسة تصوير بمنطقة الأهرامات في عام 2018، وقررت النيابة العامة في ذلك الوقت حبسها.

وفي ديسمبر 2020، ألقي القبض عليها مرة أخرى في القضية التي عرفت إعلامياً بـ”فتاة سقارة”، بعد ظهورها في جلسة تصوير غير لائقة أمام هرم سقارة في البدرشين.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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