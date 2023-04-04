سلمى الشيمي.. الأمن يعثر على مفاجأة في أدواتها لصنع محتوى إباحي!

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وطن- اعترفت البلوجر المصرية سلمى الشيمي، بأنها لجأت لتصوير إيحاءات ومقاطع منافية للآدب، من أجل رفع المشاهدات.

والدتها لا تمانع

ونقلت وسائل إعلام محلية أقوال سلمى الشيمي، بعد القبض عليها.

وقالت سلمى: “عايزة أعلي الرتش بتاعي لتحقيق أرباح مادية”.

هذا وقد كشف المحامي أشرف فرحات تفاصيل القبض على سلمى الشيمي.

وأشار فرحات عبر حسابه على “فيسبوك”، إلى أن المتهمة تركت والدها وشقيقها وأقامت مع والدتها التي توافقها على نشر الفيديوهات.

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وأوضح عرفات أن سلمى اعترفت بفشلها في مجال التمثيل فاتجهت لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: “اعترفت بالتحصل على مبالغ طائلة من المحتوى الذي تقدمه عبر تيك توك“.

ملابس داخلية وبدل رقص

وكشف فرحات أن رجال الأمن عثروا بحوزة سلمى الشيمي على هاتفي محمول “آيفون” وحقيبتين بهما ملابس داخلية وبدل رقص خليعة وعملات أجنبية ومحلية.

ولا تزال النيابة تستكمل التحقيقات مع سلمى الشيمي.

وكانت أجهزة الأمن في الجيزة، قد ألقت أمس الاثنين، القبض على الموديل سلمى الشيمي.

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وتواجه سلمى تهمة نشر مقاطع وصور منافية للآداب العامة، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري، وإساءة استخدام مواقع التواصل.

خبراء تكنولوجيا

وكانت البداية حين ورد بلاغ للنائب العام، حمادة الصاوي، ضد محتوى سلمى الشيمي.

وتحفظت جهات التحقيق على هاتف العارضة المحمول لفحص ما به من بيانات. كما أمرت بالتحفظ على أدوات التصوير التي استخدمت في اللقطات المسيئة.

View this post on Instagram A post shared by Salma Elshimy | سلمى الشيمي (@salmaelshimy)

وبطلب من السلطات، تم إرسال الصور المتداولة لسلمى الشيمي والكاميرا والهاتف، إلى خبراء تكنولوجيا للفحص.

هذا وسبق أن ألقت السلطات الأمنية في مصر، القبض على الموديل سلمى الشيمي، بسبب جلسة تصوير بمنطقة الأهرامات في عام 2018، وقررت النيابة العامة في ذلك الوقت حبسها.

وفي ديسمبر 2020، ألقي القبض عليها مرة أخرى في القضية التي عرفت إعلامياً بـ”فتاة سقارة”، بعد ظهورها في جلسة تصوير غير لائقة أمام هرم سقارة في البدرشين.