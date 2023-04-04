سبب اعتزال بطلة “باب الحارة” هلا يماني الفن وارتدائها الحجاب (شاهد)

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وطن – في قرار مفاجىء وغير متوقع أعلنت الفنانة السورية “هلا يماني”، اعتزالها التمثيل والتوبة، وقررت ارتداء الحجاب “تقرُّبا إلى الله” حسب قولها.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل أطلت الفنانة السورية هلا يماني، وهي ترتدي حجاباً، بعد إعلانها اعتزال الفن.

هلا يماني تعلن التوبة واعتزال الفن

وأكدت هلا في الفيديو الذي أثار عاصفة من الجدل أنها تخاف من الموت ومن الحساب، مشيرة إلى أن عائلة والدتها “محافظة وملتزمة”؛ لذلك فإن فكرة ارتداء الحجاب دائمًا ما كانت تراودها.

وقالت الفنانة التي اشتهرت بدور “فايزة” في مسلسل “باب الحارة”: “أحاول قدر المستطاع أعمل شيء منيح.. ما في حدا منا ما غلط بس لازم الواحد يرجع عن الغلط، فكرة ما نتحجب غلط. فكرة ما كنا نصلي كمان خطأ”.

وقالت هلا يماني إن جميع الناس أخطأوا وليس هناك أحد في الحياة لم يخطىء، ولكن على المرء أن يعود عن خطئه.

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وتابعت: “أكيد الله بيغفر وحلو الواحد يرجع هيك بلحظة ويقول يا رب أنا تبت”.

هلا يماني تدعو الله أن يثبتها على الحجاب

وعبرت الفنانة السورية عن حزنها لقيام بعض ممن تعرفهن بخلع حجابهن بعد مرور سنوات على ارتدائه، داعيةً الله أن يثبتها على خطوتها، في الوقت الذي أكدت فيه على أهمية صلة الرحم.

يُشار إلى أن هلا يماني عادت للتمثيل عام 2019، بعد سنوات من الانقطاع من أجل تربية طفلتها.

من هي هلا يماني؟

وهلا يماني ممثلة سورية شابة مواليد دمشق عام 1985، بدأت التمثيل بعام 2002 ومن أبرز الأدوار التي قدمتها شخصية “فايزة” ابنة “أبو النار” في مسلسل “باب الحارة”، و”نهلة” من مسلسل “الولادة من الخاصرة”، وهي شقيقة “جابر”، الذي جسد شخصيته قصي خولي.

كما قدَّمت دور “أم يارا” في مسلسل “كسر عضم”، من إخراج رشا شربتجي.

وانقطعت هلا يماني عن التمثيل لسنوات قبل أن تعود عام 2019، من أجل تربية طفلتها، وكان آخر أعمالها مسلسل “عيلة عالموضة” الذي جسدت فيه دور البطولة المطلقة.

وهي متزوجة من شاب لبناني يدعى محمد سيف الدين، ولديها منه ابنة تدعى(لانا) ومقيمين في لبنان.