الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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حياتنا

سبب اعتزال بطلة “باب الحارة” هلا يماني الفن وارتدائها الحجاب (شاهد)

أكدت هلا يماني أنها تخاف من الموت ومن الحساب مشيرة إلى أن عائلة والدتها "محافظة وملتزمة"

كتب خالد الأحمد
هلا يماني تردي الحجاب watanserb.com
الفنانة السورية هلا يماني
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وطن – في قرار مفاجىء وغير متوقع أعلنت الفنانة السورية “هلا يماني”، اعتزالها التمثيل والتوبة، وقررت ارتداء الحجاب “تقرُّبا إلى الله” حسب قولها.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل أطلت الفنانة السورية هلا يماني، وهي ترتدي حجاباً، بعد إعلانها اعتزال الفن.

هلا يماني تعلن التوبة واعتزال الفن

وأكدت هلا في الفيديو الذي أثار عاصفة من الجدل أنها تخاف من الموت ومن الحساب، مشيرة إلى أن عائلة والدتها “محافظة وملتزمة”؛ لذلك فإن فكرة ارتداء الحجاب دائمًا ما كانت تراودها.

وقالت الفنانة التي اشتهرت بدور “فايزة” في مسلسل “باب الحارة”: “أحاول قدر المستطاع أعمل شيء منيح.. ما في حدا منا ما غلط بس لازم الواحد يرجع عن الغلط، فكرة ما نتحجب غلط. فكرة ما كنا نصلي كمان خطأ”.

وقالت هلا يماني إن جميع الناس أخطأوا وليس هناك أحد في الحياة لم يخطىء، ولكن على المرء أن يعود عن خطئه.

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وتابعت: “أكيد الله بيغفر وحلو الواحد يرجع هيك بلحظة ويقول يا رب أنا تبت”.

هلا يماني تدعو الله أن يثبتها على الحجاب

وعبرت الفنانة السورية عن حزنها لقيام بعض ممن تعرفهن بخلع حجابهن بعد مرور سنوات على ارتدائه، داعيةً الله أن يثبتها على خطوتها، في الوقت الذي أكدت فيه على أهمية صلة الرحم.

يُشار إلى أن هلا يماني عادت للتمثيل عام 2019، بعد سنوات من الانقطاع من أجل تربية طفلتها.

من هي هلا يماني؟

وهلا يماني ممثلة سورية شابة مواليد دمشق عام 1985، بدأت التمثيل بعام 2002 ومن أبرز الأدوار التي قدمتها شخصية “فايزة” ابنة “أبو النار” في مسلسل “باب الحارة”، و”نهلة” من مسلسل “الولادة من الخاصرة”، وهي شقيقة “جابر”، الذي جسد شخصيته قصي خولي.

كما قدَّمت دور “أم يارا” في مسلسل “كسر عضم”، من إخراج رشا شربتجي.

وانقطعت هلا يماني عن التمثيل لسنوات قبل أن تعود عام 2019، من أجل تربية طفلتها، وكان آخر أعمالها مسلسل “عيلة عالموضة” الذي جسدت فيه دور البطولة المطلقة.

وهي متزوجة من شاب لبناني يدعى محمد سيف الدين، ولديها منه ابنة تدعى(لانا) ومقيمين في لبنان.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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