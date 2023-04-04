جورجينا رودريغيز غاضبة بشدة لما أثير عن مدارس أبنائها في مدارس الرياض! (شاهد)

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وطن– نفت جورجينا رودريغيز، الأنباء المتداوَلة حول الاعتداء بالضرب على أبنائها في مدارسهم الجديدة بالسعودية.

“ليس صحيحاً أبداً”

وخرجت صديقة كريستيانو رونالدو ببيان رسمي نشرته عبر خاصية “الستوري” على صفحتها عبر “انستجرام“، أكدت خلاله أنه لم يتمّ الاعتداء على أبنائها.

وقالت جورجينا رودريغيز: “بعض وسائل الإعلام نشرت أخباراً سلبية عن وضع أبنائي في المدرسة، أودّ أن أنوّه أنها أخبار غير صحيحة أبداً.. أطفالنا يدرسون في مدرسة رائعة، ونقدّر تمامًا العمل العظيم الذي يُقدّم لنا كعائلة وعلى المستوى الشخصي”.

وتابعت جورجينا: “أطفالنا تعرفوا على أصدقاء ودودين، وسعداء للغاية في مدرستهم الجديدة في الرياض”.

وختمت العارضة الأرجنتينية: “لحسن حظنا دائمًا ما نحظى بتجارب رائعة في كل بلد وفي كل مدرسة”.

إعلان لافيرن

وكانت جورجينا رودريغيز، قد فاجأت الجميعَ بظهورها في إعلان لشركة “لافيرن” المحلية السعودية للعطور.

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وظهرت جورجينا من داخل خيمة تمثّل البداوة والتراث السعودي، مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر وشبه غطاء رأس شفاف، لتقدّمَ تهنئة للمسلمين بشهر رمضان المبارك.

جورجينا تصبح تظهر بأعلان للماركة السعودية لافيرن pic.twitter.com/3l1iampXHy — لحظات – MOMENTS (@mennts) March 24, 2023

وقالت عشيقة رونالدو: “رمضان كريم، أنا جورجينا ولطالما كانت اختياراتي مميزة”، قبل أن تدعوَ الجميع لشراء عطر لافيرن برائحة البخور.

شعور الأمان

ونشرت جورجينا عبر حسابها الرسمي على انستغرام، لقاءً قصيراً تمّ تصويره معها ضمن كواليس الإعلان.

وخلال اللقاء، عبّرت عن شعورها بالأمان وهي في المملكة العربية السعودية، معربةً عن تقديرها للقيم العائلية القوية.

وعبّرت جورجينا عن سعادتها العارمة التي شعرت بها خلال زيارتها للصحراء السعودية، وبالارتباط مع هذه الأرض الساحرة، وفق قولها.

وقالت إنّ ما تتمتع به الصحراء السعودية ليلاً؛ هو أمر لا يُصدّق ولا يمكن وصفه.

تجرِبة خاصة

وفيما يتعلق بشهر رمضان، قالت جورجينا، إنّه تجرِبة خاصة بالنسبة لها، لافتة إلى الأجواء الرمضانية والفوانيس.

وقالت، إنها سعيدة لأنها ستعيش رمضان في المكان الذي بدأ منه.

View this post on Instagram A post shared by لافيرن – LAVERNE (@laverneksa)

كما تحدثت عن عطر بخور “لافيرن”، وقالت إنها أحبت رائحة بلو فيرن بخور، لأنه يمنحها طاقة جميلة، كما أنه مليء بالحيوية.

وجاء هذا في وقتٍ تمّ فيه نقل قصة جورجينا رودريغيز إلى منصة البث الأكثر شهرة في العالم، Netflix، التي رصدت إمكانات في نموذج وشريك كريستيانو رونالدو بالإضافة إلى جمهور جذاب وفرصة لإظهار الجانب الأكثر خصوصية وحميمية فيها.