الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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رياضة

تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو كأس الملك والتوقيت

منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة
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وطن-  يترقب عشاق المستطيل الأخضر في كل مكان، مباراة الكلاسيكو التي تجمع الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

ويستضيف ملعب (الكامب نو)، مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في منافسات كأس ملك إسبانيا 2023. عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة السعودية والخليج العربي.

توقيت كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. لنقل مباراة قمة الكلاسيكو الحاسمة بين الفريقين في بطولة كأس الملك.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مباراة القمة أمام الغريم التقليدي برشلونة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الملكي: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، ناتشو (دافيد ألابا).

مركز الوسط: كامافينغا، توني كروس (داني سيبايوس)، لوكا مودريتش

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جوينور، رودريغو (فالفيردي).

ريال مدريد
ريال مدريد

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة الحاسمة أمام ريال مدريد في منافسات كأس الملك، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة (البلوغرانا): جول كوندي، أليخاندرو بالدي، جوردي ألبا، ماركوس ألونسو .

خط الوسط: جافي، سيرخيو بوسكيتس، فرانك كيسييه (سيرجيو روبيرتو).

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، رافينيا دياز (أنسو فاتي).

كما وسيغيب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، كلاً من اللاعبين بيدري وعثمان ديمبيلي ورونالد أراوخو، وفرينكي دي بونج بسبب الإصابات.

معلق مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة قمة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في إياب نصف نهائي كأس الملك، المعلق السعودي فهد العتيبي، على شبكة قنوات (SSC) السعودية.

كما وستنقل مباراة الكلاسيكو على قناة (SSC Sport HD1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12523، وباستقطاب عامودي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

رونالد أراوخو
رونالد أراوخو

وكان برشلونة قد حقق الفوز على منافسه ريال مدريد في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، بهدف نظيف دون مقابل، على ملعب (سانتياغو برنابيو).

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 71 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني من الترتيب برصيد 59 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + برشلونة تويتر + ريال مدريد تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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