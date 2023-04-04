الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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الهدهد

باحث سعودي في منظمة حكومية يهاجم الجزائر ويكذبها ويسخر من شهدائها ؟!

ماجد مزعل وصف الجزائر بأنها دولة قائمة على الكذب

كتب فهمي الورغمي
باحث سعودي في منظمة حكومية يهاجم الجزائر watanserb.com
باحث سعودي في منظمة حكومية يهاجم الجزائر
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وطن- في تأكيد واضح على كذب السفير السعودي في الجزائر بأن الحسابات السعودية المنتشرة على “تويتر” التي تعتمد الإساءة للجزائر “وهمية” وهدفها نشر الفتنة، شن الباحث السعودي والعضو في منظمة “سابراك” المدعومة حكوميا، ماجد مزعل، هجوما عنيفا على الجزائر وأساء لشهدائها.

وفي تغريدات له عبر حسابه الموثق بالعلامة الزرقاء، قال “مزعل” مشككا وساخرا من شهداء الثورة الجزائرية قائلا:” من هي الدولة التي تكذب وتدعي بانها بلد المليون شهيد ؟ اي قبور هؤلاء ؟؟؟ في المريخ”.

وأضاف في تغريدة أخرى:” لاتوجد مقبرة مليونية في الجزائر بلد المليون شهيد كذبة لاستعطاف الشعوب لا اكثر ، يضعون صور جماجم في صندوق ويقولون هذا مليون !!”.

وتابع بالقول:”عقولنا ليست حلاوة نسألكم اين هي مقبرة المليون شهيد ياكذابين ان كنتم تحرقون الجثث مثل الهندوس هنا نصدق”.

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وفي تعليق له على أحد المغردين، وصف ماجد مزعل الجزائر بأنها ” دولة قائمة على الكذب”.

مغردون جزائريون يتصدون

وردا على تغريدات ماجد مزعل المهينة لتاريخ الجزائر وشهدائها، انتفض المغردون الجزائرويون للدفاع عن بلدهم وكرامة شهدائهم، حيث رد المحلل السياسي الجزائري عصام بن الشيخ على مزاعمه بالقول:” من انت اصلا ايها الإمعة حتى تتحدث عن الجزائر والشهداء تراك لم تخرج من بيتك يا حرمه عمرك ما سافرت لتصل الينا لا بد لنا نحن وان نصل اليك وفي المكان الذي تعيش فيه لنلقنلك درسا ايها القذر”.

من جانبه رد الإعلامي عبد الناصر البار قائلا:” عندما تريد الحديث عن الجزائر وثورتها وشهدائها عليك أن تتطهر وتتوضأ قبل الحديث وإذا كنت لاتطالع ولاتقرأ عليك أن تسأل آبائك وأجدادك لانهم يعرفون جيدا ثورة الرجال وتاريخها”.

أما المغرد محمد ماضي فرد عليه متحديا:” يا من تخال نفسك باحثا، وتنكر هذا، أنا أتحدّاك أن تأتي ببرهان تنكر فيه وجود مليون ونصف مليون شهيد في 7 سنوات ونصف وأخيرا، أدعوك لمناظرة علمية تاريخية حول هذا الموضوع، وإن غلبتني فأسلّم لك بالأمر”.

السفير السعودي بالجزائر يحذ من حسابات وهمية لنشر الفتنة

ويأتي هذا التطاول على الجزائر وإهانه شهدائها وتضحياتهم بعد ففترة وجيزة من زعم سفير السعودية لدى الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، أن هناك “محاولات بائسة للفتنة بين الجزائريين والسعوديين، تقف وراءها حسابات مجهولة”.

وصرّح “البصيري” في حديث لوسائل الإعلام بمقر السفارة: “أؤكد أن مثل هذه المحاولات البائسة لتأجيج الفتن، أياً كان أصحابها، لا تعبّر إطلاقاً عن المشاعر الصادقة والراسخة بين السعوديين والجزائريين”.

وتابع: “إنني على ثقة بأن تجاهل مثل هذه الحسابات المشبوهة، وتجنب الانجرار إلى متاهاتها، سيؤدي إلى إخفاقها”.
واستدرك السفير السعودي لدى الجزائر: “ستبقى العلاقات الجزائرية السعودية عصيّة على دعاة الفرقة والانقسام”.

السفير السعودي بالجزائر يحذ من حسابات وهمية لنشر الفتنة
السفير السعودي بالجزائر يحذ من حسابات وهمية لنشر الفتنة

حسابات سعودية تهاجم الجزائر

وكانت حسابات سعودية شهير قد هاجمت مؤخرا الجزائر بطريقة مباشرة عبر السوشيال ميديا، حيث غرد حساب عبر منصة تويتر باسم “كولومبس” بطريقة ساخرة عن الجزائر قائلاً: “لم تدخل الجزائر مع إسرائيل في أي حرب إطلاقا ولم يشارك أو يقتل أو حتى يصاب جندي جزائري منذ احتلال فلسطين”.

وأضاف: “لم تشارك الجزائر في أي أزمة عربية أو إجماع عربي سواء ضد إيران أو إسرائيل أو أمريكا”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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