الهلال السوادني يسب الأهلي وجماهيره ويحرض الأفارقة ضده وأول رد من الفريق المصري

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وطن- بعد إقصائه من بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي المصري، أصدر نادي الهلال السوداني بيانا ناريا يعج باتهامات خطيرة وجهها للأهلي وجمهوره، في أعقاب المباراة التي شهدت في نهايتها اشتباكات بين لاعبي وإداريي الفريقين في ممر غرف الملابس بستاد القاهرة.

الهلال السوداني استهل بيانها بالقول إن العالم بأسره تابع ما وصفها بـ”الأحداث المؤسفة” التي شهدها ستاد القاهرة الدولي ليلة لقاء الهلال بالنادي الأهلي القاهري، وقال: “هذه الأحداث غذاها مع سبق الإصرار والترصد جمهور النادي الأهلي المصري بخروج غير مسبوق على الروح الرياضية.. والانحدار إلى الإسفاف وإعلاء الخطاب العنصري البغيض وممارسة خطاب الكراهية والاستعلاء الوهمي بغية تحويل الملعب إلى ساحة حرب”.

وأضاف البيان: “جمهور الأهلي المصري انحدر عشية ذلك اليوم الحزين إلى الدرك الأسفل من العنصرية التي حاربتها ولا زالت تحاربها لوائح وقوانين الرياضة على المستويات المحلية والإقليمية والقارية والدولية”.

وزعم مجلس إدارة نادي الهلال، تعرض الفريق للعنصرية، قائلا: “علت الهتافات المسيئة وخطاب الكراهية الحاقدة لتصف لاعبي الهلال وإدارتهم وجماهير الشعب السوداني صناع الحضارات وبناة القيم النبيلة السامية بالعبيد وأولاد الوسـ * إلى جانب هتافات قاع المدينة التي يعجز لسان الإنسان السوي ويتعفف عن ذكرها عموماً وفي هذا الشهر الفضيل على وجه الخصوص”.

وذكر البيان: “اتضحت معالم هذه الفضيحة الأخلاقية والسلوك العنصري البغيض وإعلاء شأن خطاب الكراهيه في الأيام التي سبقت المباراة، فقد زرعت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المصرية بذور هذه الفتنة وروجت لها بنفس الشعارات التي رددتها جماهير الأهلي في الملعب وواضح إنه كانت هناك بروفات على هذه الإساءات وخطة محكمة لشل حركة لاعبي الهلال والطاقم الإداري داخل وخارج الملعب”.

عندهم مشاكل نفسية واضحة . اهداء للكاف نوعية الفرق دي لا مكان لها بين الابطال pic.twitter.com/xmaYz71kvv — Mohamed Fares Taman (@mohamedfares07) April 1, 2023

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وأشار النادي السوداني إلى تعرض لا سماه اعتداء آثماً لفظاً وجسداً وإعاقة سير البعثة الإدارية والجمهور عبر قذف قوارير المياه الفارغة في ظل قصور حماية العناصر الأمنية للبعثة والتي ظل البعض من أفرادها يردد نفس الهتافات المسيئة التي إن دلت على شيئ فإنما تدل على خواء فكر أصحابها، على حد قول البيان.

وتابع: “لقد ظل إعلام النادي الأهلي يعزف على وتر الكراهية البغيض والعنصرية المدمرة قبل فترة طويلةوكان واضحاً أن هذا الإعلام العنصري المضلل يسعى من ذلك إلى إفساد الرياضة بالعنصرية والكراهية البغيضة”.

وذكر بيان الهلال السوداني: “مجلس إدارة النادي استشعر هذه المؤامرة القميئة التي أعد لها بعيدا عن قواعد اللعب النظيف والتي نسفت العلاقات التاريخية الممتدة بين الهلال والأهلي والتي بناها وحرص عليها إداريون يعرفون قيمة ما بين الناديين ومن قبل ذلك مابين الشعبين من علاقات توادد وترابط نسجها التاريخ وغذاها نهر النيل العظيم وهو ينحدر من جنوب الوادي مهد الحضارات والقيم السامية إلى الشمال الجغرافي”.

وأشار البيان إلى مجلس إدارة نادي الهلال حرص من فترة مبكرة، على مخاطبة الكاف، محذرا من عواقب ما سيحدث مدعماُ ذلك بشواهد كانت واضحة تشير لخطاب الكراهية والعنصرية والإساءات البذئية – وفق تعبيره، وطالب الكاف بلعب المباراة خلف الأبواب المغلقة مع توفير الحماية لبعثة الهلال وهو ما رفضه الكاف.

وتعهد مجلس إدارة الهلال في بيانه قائلا: “لأن ما حدث تجاوز الهلال الكيان إلى السودان الشعب العظيم فإننا في مجلس إدارة نادي الهلال لن نألوا جهداً ولن ندخر وسعاً في رد اعتبار الهلال والسودان بصورة لا لبس فيها ولا غموض.. ونناشد ونأمل أن تحذو حذونا الدولة السودانية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب إدانة العنصرية التي تعرض لها الشعب السوداني ممثلاً في فريق الهلال وجمهوره ومطالبتهم بما يرد الاعتبار”.

وقال الهلال السوداني في بيانه: “إننا ومنذ السبت الأول من أبريل وهو اليوم الأكثر حزناً في تاريخ كرة القدم على الإطلاق قد شرعنا في رد اعتبار الهلال والسودان، وفتحنا قنوات الاتصال مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وسنقدم إليه الشكوى التي يعكف على صياغتها خبير قانوني ضليع ومن فطاحلة خبراء القوانين الرياضية على مستوى العالم بالإضافة إلى محامي الهلال بلوزان”.

وتابع: “لقد تمت ترجمة كل هذه الألفاظ النابية والهتافات الساقطة التي تعكس خواء فكر ومستوى جهل من رددوها وتم توثيقها بكل اللغات وستكون في الساعات القليلة القادمة على طاولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي (الفيفا)”.

وذكر بيان الهلال السوداني إن مسألة معايرة شخص بلونه أو بسماته ووصفه بالعبودية لا تقف عند حد السودان وتشمل كل القارة الإفريقية دون استثناء، وتابع: “نحن على تواصل مع الأندية الإفريقية المحترمة التي تشارك في بطولة الأندية الأبطال والكونفدرالية وسنفيدها كتابة وعبر زيارات مكوكية وبلغاتها المختلفة برأي جمهور الأهلي العنصري في إفريقيا وأهلها وأنديتها”.

وأضاف: “العنصرية لدى الفيفا جريمة تستحق العقوبات المغلظة ولا تسامح معها ولا تعايش لأنها تهدم الأساس المتين لكرة القدم التي خلقت لتجمع لا لتفرق. ولم ولن تتردد الفيفا في فرض أقسى وأقصى العقوبات على مرتكبي هذا الجرم البشع والشنيع، وستصلها الشكوى المدعومة بالفيديوهات والأدلة والبراهين القاطعة”.

ولفت إلى أنه من المؤسف أن يكرر جمهور الأهلي بشاعة ما ارتكب من فظائع عنصرية عام 2018م أمام فريق الحرية الغيني مما أدى إلى فرض عقوبة مالية على النادي الأهلي مع عقوبة اللعب بدون جمهور لمباراتين مع وقف التنفيذ، وأن أهم ما ورد في تلك العقوبة هو حث النادي الأهلي على رفع وعي جمهوره المنفلت بمآلات الخطاب العنصري وإعلاء قيم الكراهية، متابعا: “لكن ومن قرائن الأحوال يبدو أن هذا الجمهور ينطبق عليه البيت القائل(بذلت لهم النصح بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد) والذين هم بهذا الغل والحقد لن يستبينوا النصح أبدا”.

وأوضح الهلال السوداني في بيانه: “نطمئن جماهير الهلال العظيم وجماهير الشعب السوداني عامة بأن علاقتنا بالنادي الأهلي المصري لم تعد كما كانت ولن يغمض لنا جفن حتى نسترد حق الهلال والشعب السوداني كاملأ غير منقوص بالسعي إلى فرض عقوبات مغلظة على الأهلي وجماهيره”.

وختم قائلا: “لقد انتهت مباراة كرة القدم لكن البذاءة والإساءة والوقاحة لن ينتهي أمرها إلا باسترداد الحقوق كاملة غير منقوصة. فنحن عبوديتنا خالصه لله رب العالمين ونحن الأكرمون طالما كان الأكرم عند الله هو الأتقى وقديماً قيل (إذ أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل)”.

رد الأهلي المصري

في المقابل، تدرس إدارة النادي الأهلي التقدم بشكوى رسمية لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد نادي الهلال السوداني، بسبب ما وصفها الأهلي بـ”اللغة التحريضية” في بيانات النادي السوداني.

وقال مصدر في الأهلي، إن إدارة النادي تتجه إلى التقدم بشكوى للكاف، بسبب تكرار التجاوزات من إدارة نادي الهلال في بياناتها الرسمية، والتي تتخللها عبارات تحريضية واضحة ضد ممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا، وجماهيره.

فوز الأهلي على الهلال السوداني واشتباكات بعد المباراة

وكان الأهلي قد فاز بثلاثية نظيفة على الهلال، وسجل الأهداف محمود عبد المنعم كهربا، وحسين الشحات “هدفين”، ليتأهل الأحمر في المركز الثاني خلف صن داونز الجنوب إفريقي، ويودع الهلال المسابقة من دور المجموعات.

وعقب المباراة، اندلعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي الأهلي والهلال السوداني في ممر غرفة الملابس، وسط تبادل للاتهامات عن المسؤول عن اندلاع هذه الاشتباكات الحادة.

كده انت صعدت يعني . اسوء فريق عدى عليا والله وفعلا متخافش غير من اللي معندهوش تاريخ يخاف عليه وعلى صورته pic.twitter.com/8KMntwjlT1 — Mohamed Fares Taman (@mohamedfares07) April 1, 2023

حقيقة إعادة المباراة

وترددت أنباء عن أن الاتحاد الإفريقي يبحث إعادة مباراة الأهلي والهلال، بعد الشكوى التي قدمها النادي السوداني بسبب ما سماها لاعبي وجماهير العملاق القاهري.

إلا أن مصدر داخل الاتحاد الإفريقي، أكد أنّ ما يتردد عن إعادة المباراة بين الأهلي والهلال السوداني غير صحيح، وأوضح أن شكوى الهلال السوداني لن تتسبب في إعادة المباراة، وأقصى ما سيتم هو توقيع عقوبة مالية ضد الأهلي حال وجود تجاوزات من جانب النادي أو الجماهير.