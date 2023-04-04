الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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اللقطات الأولى لحادث قطار ركاب هولندا المروع وسقوط قتيل وعشرات الجرحى

القطار خرج عن مساره بعد اصطدامه بمعدات بناء

كتب خالد السعدي
حادث قطار ركاب هولندا watanserb.com
حادث قطار ركاب هولندا
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وطن- قتل شخص وأصيب 50 آخرون على الأقل، بينهم حالات خطيرة، في مدينة فورشوتن جنوبي هولندا، بعد خروج قطار ركاب عن مساره، بعد اصطدامه بمعدات بناء على المسار.

وخرج القطار عن السكة قرابة الساعة 03:25 (بالتوقيت المحلي) بعدما اصطدم بمعدات بناء على السكة في هذه البلدة الواقعة في ضاحية لاهاي الشمالية الشرقية، وفق وكالة رويترز.

وأظهرت مقاطع مصورة من مكان الحادث، المقطورة الأمامية وقد انتهت في أحد الحقول، فيما مقطورة ثانية انقلبت، في حين اندلعت النيران في مقطورة ثالثة.

يأتي هذا فيما قالت خدمات الطوارئ، إن فرق الإنقاذ كانت في موقع الحادث في قرية فورشوتن بالقرب من لاهاي، مشيرة إلى أن بعض الجرحى عولجوا على الفور فيما تم نقل آخرين إلى المستشفى.

وكان القطار المؤلف من طبقتين يقوم برحلة بين أمستردام ولاهاي وفيه 60 راكبا، فيما بادر الخبراء بالعمل على تأمين محيط القطار فور وقوع الحادث.

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وتسبب الحادث في توقف حركة القطارات على هذا الخط الذي يشهد حركة كبيرة وتستخدمه القطارات المتجهة من أمستردام إلى بروكسل وباريس، ولن تستأنف إلا في فترة بعد الظهر، على ما أفاد مسؤولون في شركة السكك الحديد.

وفور وقوع الحادث، هرعت سيارات إسعاف ومروحية إلى المكان لنقل الجرحى الذين يعانون من إصابات خطرة.

هولندا.. وفاة شخص وإصابة العشرات إثر خروج قطار عن مساره
هولندا.. وفاة شخص وإصابة العشرات إثر خروج قطار عن مساره

أسوأ حادث قطار في هولندا

يُشار إلى أن أسوأ حادث قطار في هولندا يعود إلى الثامن من يناير 1962، عندما اصطدم قطاران في هارملن قرب أوتريخت في وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل 93 شخصا وإصابة 52 آخرين.

ووقع الحادث بينما لف ضباب كثيف المنطقة عندما لم يتنبه سائق أحد القطارين لانذار ضوئي فاصطدم بالقطار الثاني وجها لوجه.

وفي العام 2016، قتل شخص وأصيب ستة آخرون عندما اصطدم قطار برافعة في وسط هولندا، فيما قتل شخص وجرح 117 آخرون في حادث اصطدام قرب امستردام في أبريل 2012، وأشارت تقارير لاحقة إلى أن السائق لم يحترم إشارة التوقف.

المصدريوتيوب، وكالة رويترز، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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