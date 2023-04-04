الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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الهدهد

الكويت.. أزمة البرلمان تدفع عبيد الوسمي لمهاجمة الأسرة الحاكمة

تم تأجيل جلسات مجلس الأمة الكويتي لأول مايو المقبل لعدم صدور أمر أميرى بتشكيل الحكومة ولعدم اكتمال النصاب

كتب باسل النجار
فشل أولى جلسات البرلمان الكويتي watanserb.com
رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب عبيد الوسمي
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وطن – فشل البرلمان الكويتي اليوم، الثلاثاء، في عقد أول جلسة له بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في، مارس آذار، الماضي بإعادة مجلس 2020 وإلغاء الانتخابات التي عقدت في، سبتمبر أيلول الماضي، فيما ألقى النائب عبيد الوسمي باللائمة في هذه الأزمة على أفراد داخل الأسرة الحاكمة الكويتية.

مرزوق الغانم يعلن فشل أولى جلسات البرلمان الكويتي

وقال الموقع الرسمي لمجلس الأمة، إن رئيس البرلمان مرزوق الغانم رفع الجلسة، التي حضرها 22 نائبا فقط من أصل خمسين، إلى ما بعد عيد الفطر، نظرا لعدم اكتمال النصاب وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة.

وتعيش الكويت منذ سنوات صراعا مستمرا بين الحكومات المتعاقبة التي يعينها الأمير أو نائبه، والمجالس المنتخبة.

وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة، في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل نحو 90% من ميزانيتها.

كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، أمر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي بعد أزمة سياسية محتدمة، في محاولة للتغلب على الجمود السياسي، لكن الانتخابات انتهت بفوز نواب معارضين بالأغلبية.

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وفي 19 مارس آذار، قضت المحكمة الدستورية العليا، التي تعد أحكامها نهائية، ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر أيلول الماضي وعودة البرلمان السابق المنتخب في 2020.

ومنذ ذلك الحين لم يصدر عن الحكومة أو الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد أي تعليقات حول طبيعة المرحلة المقبلة.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، التي تم تكليف الشيخ أحمد النواف، نجل الأمير، بتشكيلها في الخامس من مارس آذار الماضي، خلفا لحكومته السابقة التي استقالت في 23 يناير كانون الثاني، إثر خلاف حاد مع مجلس الأمة حول عدد من القوانين قبل أن تحله المحكمة الدستورية.

عبيد الوسمي يتهم أعضاء في الأسرة الحاكمة

ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج، إذ يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد، وله صلاحية حل البرلمان.

وألقى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب عبيد الوسمي يوم، الثلاثاء، باللائمة على أفراد في الأسرة الحاكمة في استمرار الأزمة الحالية، دون أن يذكر أسماءهم.

وقال “الوسمي” عقب رفع الجلسة “ليس للشعب أي دور في هذا الوضع السياسي البائس، فالحكومة لايشكلها الشعب ورئيس الوزراء لا يكلفه الشعب واختياره للوزراء لا يتم بموافقة الشعب وحضوره ليس في يد الشعب”.

وكتب الوسمي على حسابه على تويتر في تغريدة رصدتها (وطن): “إن استمرار الاستهزاء وعدم احترام الدولة ومؤسساتها ونظمها التي يقوم بها أفراد من الأسرة (الحاكمة) أمر لا يفترض قبوله تحت أي ظرف”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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