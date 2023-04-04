الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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اقتصاد

السودان: قفزة كبيرة في سعر الدولار داخل البنوك واليورو يسجل رقماً قياسياً

اليورو ارتفع بمقدار 3 جنيهات خلال 24 ساعة فقط!

كتب سالم حنفي
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان
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وطن- سجل سعر الدولار في السودان اليوم، الثلاثاء، 4 أبريل 2023، قفزة جديدة مقابل الجنيه السوداني في تعاملات البنوك، ليلحق به كلٌّ من الجنيه الإسترليني واليورو، بحسب قائمة الأسعار الصادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان، اليوم الثلاثاء، 596 جنيهاً للشراء، و600 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الثلاثاء في السودان، بواقع 643.02 جنيهاً للشراء، و647.84 جنيهاً للبيع، وفق بنك الخرطوم.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان 736.23 جنيهات للشراء، و741.76 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 157.67 جنيهاً للشراء، و158.85 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 164.18 جنيهاً للشراء، و165.41 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان نحو 162.93 جنيهاً للشراء، و164.15 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1581.32 جنيهاً للشراء، و1593.18 جنيهاً للبيع.

الاقتصاد السوداني في أزمة كبيرة

وكانت الحكومات الغربية والمؤسسات المالية العالمية قد علقت مساعداتها للسودان بعد استيلاء العسكر على السلطة خلال الربع الأخير من 2021، بهدف الضغط على القادة العسكريين لتسليم السطلة لحكومة مدنية.

وعلقت الولايات المتحدة حزمة مساعدات اقتصادية بـ 700 مليون دولار كانت مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان، وأكدت واشنطن وقوفها مع الشعب السوداني.

ويواجه الاقتصاد السوداني حالة من الركود منذ 2021، ويتوقع أن يسجل نموا متواضعا في 2022، خاصة بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويواجه الاقتصاد مشاكل تتعلق بانخفاض النقد الأجنبي من التحويلات والاستثمارات الأجنبية، والتي ستدفع بخفض الواردات، بما في ذلك إمدادات الوقود والغذاء.

ويعاني الاقتصاد السوداني، أيضا، منذ سنوات من عدم قدرته على تحمل الديون، التي شكلت ما نسبته أكثر من 201 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، نحو 80 في المئة منها ديون خارجية.

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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