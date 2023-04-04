الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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استمالة مصر قبل خلاف سعودي-إماراتي محتمل.. الكشف عن أجندة استدعاء السيسي المفاجيء للسعودية!

الأجندة شملت محادثات حول التطبيع مع رئيس النظام السوري "المجرم" بشار الأسد"

كتب شيراز ماضي
عبدالفتاح السيسي و محمد بن سلمان watanserb.com
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وطن- كشف الدكتور خالد الجبري، نجل القيادي الامني السعودي الهارب سعد الجبري، عن الاجندة التي حملتها زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الخاطفة والمفاجئة للسعودية فجر، الاثنين، والتي لم تستمر سوى ساعتين فقط التقى خلالها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال “خالد الجبري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” أن أجندة الزيار حملت في طياتها “نقل سيادة تيران وصنافير إلى المملكة مقابل استمرار الاستثمارات والودائع السعودية في مصر.”

كما شملت الاجندة التطبيع مع رئيس النظام السوري “المجرم”بشار الأسد“.

ولفت “الجبري” إلى أن الزيارة حملت أيضا أجندة تتمثل في ” استمالة مصر قبل خلاف سعودي إماراتي محتمل”ن مع تأكيدة على أن “الأزمة الاقتصادية المصرية وانعكاسها على السيسي شخصيًّا تجعل موقف المملكة التفاوضي أفضل من موقف مصر”.

يأتي هذا مع تأكيد وكالة “رويترز” على أن هذه الزيارة المفاجئة جاءت في وقت تسعى فيه القاهرة لتدفقات مالية لتخفيف الضغط على عملتها ودعم الاقتصاد المتعثر.

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ولطالما قدمت المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط الدعم المالي لمصر ، لكنها أشارت مؤخرًا إلى أنها لن تقدم مثل هذا الدعم دون شروط ، وهو ما يعتقد المراقبون أنه ربما أثار صدامًا إعلاميًا نادرًا بين البلدين.

وتأتي الرحلة أيضًا وسط إعادة تنظيم دبلوماسي كبير في المنطقة ، مع تحركات من السعودية ومصر لتخفيف التوترات مع سوريا وإيران وتركيا .

الكشف عن أجندة استدعاء السيسي المفاجيء للسعودية
الكشف عن أجندة استدعاء السيسي المفاجيء للسعودية

وكانت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الخليجيين قد قدموا المساعدة لمصر مرارًا وتكرارًا منذ أن قاد السيسي الإطاحة بمحمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين قبل عقد من الزمن.

وعندما تم الكشف عن الصعوبات المالية في مصر وتفاقمت بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا العام الماضي ، قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بإيداع ودائع في البنك المركزي المصري وتعهدت باستثمارات جديدة كبيرة.

لكن تلك الاستثمارات كانت بطيئة في الحدوث ، مما وضع ضغوطًا جديدة على الجنيه المصري في الأسابيع الأخيرة على الرغم من خسارة العملة لنصف قيمتها تقريبًا مقابل الدولار منذ مارس 2022.

ووقعت مصر خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول استهدفت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023.

المصدرتويتر، وكالة رويترز، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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