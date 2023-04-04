الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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إيران.. عمليات التسميم الغامضة لطالبات المدارس تعود من جديد

ذكرت وكالة "إرنا" الرسمية أن عشرين طالبا من مدرسة في مدينة تبريز، نقلوا إلى المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي

كتب خالد الأحمد
حالات تسمم في المدارس إيران watanserb.com
أثرت هجمات الغازات السامة على آلاف الطلاب معظمهم من الفتيات في إيران
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وطن – بعد ثلاثة أسابيع من الحالة الأخيرة، تم تسجيل حالة تسمم جديدة في مدرسة للبنات في إيران، الثلاثاء، بعد يوم من استئناف الدراسة وعقب أسبوعين من الإجازة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

الأمر الذي أثار قلق أولياء الأمور وأدى لتواجدهم في بعض المدارس وحتى أمام بعض المستشفيات التي يتواجد فيها الطلاب.

حالات التسمم في مدارس إيران تعود من جديد

وذكرت وكالة “إرنا” الرسمية أن عشرين طالبا من مدرسة في مدينة تبريز (شمال غرب) نقلوا إلى المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

وقال “أصغر جعفري” رئيس الطوارئ بالمدينة للوكالة، إن خبراء الطوارئ أرسلوا على الفور إلى المكان بعد إعلان نبأ عن حالة عدد من الطالبات في إحدى المدارس الثانوية للبنات في تبريز.

وأعلن جعفري: العلامات الحيوية للطلاب طبيعية والحالة العامة لجميع الطلاب جيدة.

وقال موقع “lesoleil” في تقرير له إنه منذ نهاية شهر نوفمبر، أصيبت العديد من المدارس، ومعظمها مدارس للفتيات، بالتسمم المفاجئ بالغازات أو المواد السامة التي تسببت في حالات الإغماء مما أدى في بعض الأحيان إلى دخول المستشفى.

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وبعد أشهر من الجدل نشرت وزارة الصحة الإيرانية أول تقرير لها حول “تسميم الطالبات” وأحصت الوزارة في تقريرها “أكثر من 5000 طالب” متضررين في أكثر من 230 مؤسسة، في 25 من أصل 31 مقاطعة في البلاد.

وانتهت هذه السلسلة بعد إعلان السلطات في مطلع مارس / آذار عن اعتقال مئات الأشخاص.

وقالت وزارة الداخلية الإيرانية في بيان إن اعتقالات وتحقيقات جرت في العديد من المدن بما في ذلك طهران.

وأثرت هجمات الغازات السامة على آلاف الطلاب ، معظمهم من الفتيات ، منذ نوفمبر / تشرين الثاني ، عندما حدث التسمم الأول.

وكتبت الوزارة في بيان أن “التحقيقات الأولية تظهر أن عددًا من هؤلاء الأشخاص، بدافع الأذى أو المغامرة وبهدف إغلاق الفصول الدراسية وتأثرهم بالجو النفسي الناشئ ، اتخذوا إجراءات مثل استخدام مواد غير ضارة وذات رائحة كريهة”.

اتهامات لجماعات دينية بالوقوف وراء حالات التسمم

ولطالما قال النشطاء إنهم يعتقدون أن الهجمات سببها جماعات دينية تعارض تعليم الفتيات. بينما يعتقد آخرون أن الهجمات تهدف أيضًا إلى خنق الفتيات الصغيرات بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات التي استمرت لأشهر على وفاة الفتاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا ، والتي توفيت في حجز الشرطة في سبتمبر / أيلول بعد القبض عليها بتهم تتعلق بالحجاب.

وقبل أيام قليلة ، دعا المرشد الأعلى الإيراني ، آية الله علي خامنئي ، إلى “أحكام قاسية” تصل إلى حد الإعدام ، ضد أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن عمليات التسمم هذه ، مستنكرًا الأمر ووصفها بأنه “جرائم لا تغتفر”.

البداية من مدينة قم

بدأت القضية بعد شهرين من بدء حركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران بوفاة مهسا أميني ، وهي شابة احتجزتها شرطة الآداب ، في 16 سبتمبر / أيلول ، واتهمتها بخرق قواعد اللباس الصارمة التي تفرض بشكل خاص على النساء ارتداء الحجاب.

ووقع هجوم التسمم الأول في 30 نوفمبر في مدينة قم ، مما أدى إلى نقل 18 تلميذة إلى المستشفى. منذ ذلك الحين ، وقعت هجمات في 290 مدرسة على الأقل في 28 مقاطعة ، حسب وكالة أسوشيتيد برس.

ويُزعم أن طالبة واحدة على الأقل ، فاطمة رضائي ، 11 عامًا ، ماتت بسبب التسمم. وكانت الصحفية الإيرانية هيدي كيميايي قد غردت في وقت سابق بأن الفتاة توفيت بسبب هجوم بالغاز السام على مدرستها في مدينة قم ، لكنها ، مثل العديد من النشطاء ، اتهمت السلطات الإيرانية بمحاولة إخفاء معلومات عن القضية.

تم إدخال العديد من الفتيات الصغيرات إلى المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي والغثيان وأكثر من ذلك نتيجة لحالات التسمم. واستهدفت الهجمات 26 مدرسة على الأقل ، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وقال محمد حسن أصفاري، النائب الإيراني الذي يحقق في الهجمات لوسائل إعلام إيرانية حينها، إن حوالي 5000 طالب أصيبوا بالمرض بسبب التسمم ، على الرغم من أن وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت أن العدد يقترب من 1000.

وفيما دفعت حالات التسمم العديد من الآباء إلى إبقاء أطفالهم في المنزل بعيدًا عن المدرسة حفاظًا على سلامتهم، احتج آخرون للفت انتباه المسؤولين.

ويرى العديد من السياسيين أن عمليات التسمم تلك هي محاولة متعمدة لتقويض الدولة.

وقال مسؤولون إيرانيون مثل رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي، إن المتورطين في الجريمة سيواجهون تهمة “الفساد في الأرض” ، مما يعني أن المشتبه بهم قد يواجهون عقوبة الإعدام.

المصدرإرنا + lesoleil - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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