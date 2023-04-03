5 أسباب تدفعك إلى إضافة النعناع إلى نظامك الغذائي

- Advertisement -

وطن– النعناع عشب لذيذ ومغذي يمكن تناوله لتعزيز صحة الأمعاء وتحسين الصحة العامة بطرق مختلفة.

نظرًا لخصائصه العلاجية العديدة، يخفف النعناع العديد من المشكلات المتعلقة بالأمعاء. يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة الالتهاب وتنظيم استرخاء العضلات.

من خلال حسابها على الإنستغرام، شاركت خبيرة التغذية الهندية لوفنيت باترا، فوائد مذهلة لاستهلاكه، حيث كتبت في منشور:”يعد النعناع أحد أقدم أعشاب الطهي التي تعزز نكهة ورائحة الطبق وتقدم مجموعة من الفوائد الصحية المحتملة.”

كما وشاركت الخبيرة مع متابعيها 5 أسباب قد تدفعك إلى إضافته إلى نظامك الغذائي، وفقا لما أورده موقع “ndtv“.



يخفف التوتر

للنعناع رائحة قوية ومنعشة يمكن أن تخفف من التوتر وتنعش الجسم والعقل.

يساعد نشاط الأوبتوجينيك للنعناع على تنظيم مستويات الكورتيزول في الدم التي تحفز استجابة الجسم الطبيعية لتخفيف التوتر.

يؤخر ظهور التجاعيد

- Advertisement -

إن وجود حمض الروزمارينيك المضاد للأكسدة في أوراق هذه النبتة مفيد في تحسين الدورة الدموية لبشرتك وترطيبها.

علاوة على ذلك، يمنع النعناع تلف الجذور الحرة للجلد ويؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. تتحكم فوائد حمض الساليسيليك وفيتامين أ في أوراق هذه النبتة في إفراز زيت الزهم في الجلد.

يحسن عملية الهضم

تعمل الزيوت الأساسية للنعناع على تحفيز الإنزيمات الهضمية لزيادة تدفق الصفراء التي تعمل على إزالة الفضلات الموجودة في الدم فضلا عن تعزيز عملية الهضم.

كما أنه يساعد في تحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام. عندما يتمكن الجسم من استيعاب العناصر الغذائية وامتصاصها بشكل صحيح، يزداد التمثيل الغذائي لديك.

وزيادة التمثيل الغذائي تساعدك على إنقاص وزنك.

يساعد على تخفيف وتفتيت البلغم

تحتوي هذه النبتة على المنثول، مما يساعد في تفتيت البلغم والمخاط.

يمكن أن يقلل المنثول من ضغط الدم الشرياني الانقباضي والانبساطي على مدار 24 ساعة في ارتفاع ضغط الدم التلقائي.