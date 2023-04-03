الإثنين, أبريل 3, 2023
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حياتنا

5 أسباب تدفعك إلى إضافة النعناع إلى نظامك الغذائي

منها تحسين عملية الهضم

كتب ايمان الباجي
5 أسباب تدفعك إلى إضافة النعناع إلى نظامك الغذائي watanserb.com
النعناع
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وطنالنعناع عشب لذيذ ومغذي يمكن تناوله لتعزيز صحة الأمعاء وتحسين الصحة العامة بطرق مختلفة.

نظرًا لخصائصه العلاجية العديدة، يخفف النعناع العديد من المشكلات المتعلقة بالأمعاء. يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة الالتهاب وتنظيم استرخاء العضلات.

من خلال حسابها على الإنستغرام، شاركت خبيرة التغذية الهندية لوفنيت باترا، فوائد مذهلة لاستهلاكه، حيث كتبت في منشور:”يعد النعناع أحد أقدم أعشاب الطهي التي تعزز نكهة ورائحة الطبق وتقدم مجموعة من الفوائد الصحية المحتملة.”

كما وشاركت الخبيرة مع متابعيها 5 أسباب قد تدفعك إلى إضافته إلى نظامك الغذائي، وفقا لما أورده موقع “ndtv“.

النعناع له تاثير قوي للغاية من أجل تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر

يخفف التوتر

للنعناع رائحة قوية ومنعشة يمكن أن تخفف من التوتر وتنعش الجسم والعقل.

يساعد نشاط الأوبتوجينيك للنعناع على تنظيم مستويات الكورتيزول في الدم التي تحفز استجابة الجسم الطبيعية لتخفيف التوتر.

يؤخر ظهور التجاعيد

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إن وجود حمض الروزمارينيك المضاد للأكسدة في أوراق هذه النبتة مفيد في تحسين الدورة الدموية لبشرتك وترطيبها.

علاوة على ذلك، يمنع النعناع تلف الجذور الحرة للجلد ويؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. تتحكم فوائد حمض الساليسيليك وفيتامين أ في أوراق هذه النبتة في إفراز زيت الزهم في الجلد.

يحسن عملية الهضم

تعمل الزيوت الأساسية للنعناع على تحفيز الإنزيمات الهضمية لزيادة تدفق الصفراء التي تعمل على إزالة الفضلات الموجودة في الدم فضلا عن تعزيز عملية الهضم.

يمنع النعناع تلف الجذور الحرة للجلد ويؤخر ظهور التجاعيد

كما أنه يساعد في تحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام. عندما يتمكن الجسم من استيعاب العناصر الغذائية وامتصاصها بشكل صحيح، يزداد التمثيل الغذائي لديك.

وزيادة التمثيل الغذائي تساعدك على إنقاص وزنك.

يساعد على تخفيف وتفتيت البلغم

تحتوي هذه النبتة على المنثول، مما يساعد في تفتيت البلغم والمخاط.

يمكن أن يقلل المنثول من ضغط الدم الشرياني الانقباضي والانبساطي على مدار 24 ساعة في ارتفاع ضغط الدم التلقائي.

المصدرموقع "ndtv"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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