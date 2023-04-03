وزيرة فرنسية على غلاف مجلة إباحية.. رئيسة الوزراء استاءت من فعلتها وهكذا ردت عليها

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وطن – أثارت وزيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الفرنسية، مارلين شيابا، موجة من الجدل والغضب بعد ظهورها على غلاقة مجلة إباحية.

ووصفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن ظهور مارلين شيابا والمقابلة معها من قبل مجلة بلاي بوي بأنه “غير مناسب على الإطلاق” ، لا سيما في السياق الاجتماعي الحالي.

En Francia hoy se habla solo de PlayBoy. La Secretaria de Estado de "Economía Social y Solidaria" aparece en portada y en gran reportaje entrevista.

Vestida.

Pero tanto Gobierno como oposición están indignados.

Marlène Schiappa tiene las horas contadas.https://t.co/jn3F8DBleI pic.twitter.com/CzpcVguRiP — Ignasi Guardans (@iguardans) April 2, 2023

وبحسب موقع “cnews” الفرنسي، فقد تسببت مقابلة مارلين شيابا مع مجلة بلاي بوي بالفعل في تدفق الكثير الاستنكار، حيث لا يبدو أن الغالبية متحدة وراء وزيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي.

ونقل الموقع بأن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ، التي لم يتم إبلاغها بهذه الصفحة الأولى المقبلة ، اتصلت بمارلين شيابا لتخبرها أن هذه المقابلة “لم تكن على الإطلاق مناسبة في ظل الاوضع الحالية في البلاد”.

وفي خضم أزمة سياسية واجتماعية مع إصلاح نظام التقاعد ، فإن هذه المقابلة المنشورة في مجلة معروفة بصورها الساحرة، وعلى الرغم أن الوزيرة غير عارية تماما وترتدي ملابس، فإنها تجعل بعض أعضاء السلطة التنفيذية يرتجفون.

مستشار وزاري ينتقد

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وفي هذا السياق، قال مستشار وزاري إنه “بغض النظر عن الزي ، إنه قمري. هذا غير ممكن”، لافتا إلى أن هذا الظهور للوزيرة قد يتسبب في الإضرار بجهود الحكومة لتخفيف التوترات مع معارضي إصلاح نظام التقاعد.

سخرية المعارضة

وعلى الرغم من تناول وزيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في هذه المقابلة الواردة في اثنتي عشرة صفحة مواضيع مثل النسوية ، والحق في الإجهاض أو الدفاع عن أفراد مجتمع الميم، فقد انتقدت المعارضة أيضًا اختيار وسائل الإعلام والتقويم ، مثل مقابلة إيمانويل ماكرون في مجلة الأطفال Pif ، أو مقابلة وزير العمل أوليفييه دوسوبت في مجلة Têtu.

وأعلن جان لوك ميلينشون بشكل ملحوظ على تويتر: “في بلد يتحدث فيه الرئيس في بيف ووزيره شيابا في بلاي بوي ، ستكون المشكلة هي المعارضة. فرنسا تخرج عن مسارها”.

أما النائب الشيوعي فابيان روسيل فقال على تويتر:”لا يكفي الاشتراك في Pif لمعرفة نوايا الحكومة ، بل من الضروري أيضًا الاشتراك في Playboy ..”.

مارلين شيابا تدافع عن نفسها

من جانبها، دافعت مارلين شيابا عن نفسها على تويتر قائلة إن “الدفاع عن حق المرأة في التخلص من أجسادها موجود في كل مكان وفي كل وقت. في فرنسا ، المرأة حرة. مع كل الاحترام للمترددين والمنافقين”.