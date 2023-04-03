الإثنين, أبريل 3, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدوزيرة فرنسية على غلاف مجلة إباحية.. رئيسة الوزراء استاءت من فعلتها وهكذا...
الهدهد

وزيرة فرنسية على غلاف مجلة إباحية.. رئيسة الوزراء استاءت من فعلتها وهكذا ردت عليها

رئيسة الوزراء إليزابيث بورن استاءت من ظهور الوزيرة مارلين شيابا على غلاف مجلة "play boy" في حين تسبب ظهورها بموجة سخرية من قبل المعارضةذ

كتب سالم حنفي
وزير فرنسية على غلاف مجلة بلاي بوي watanserb.com
وزيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الفرنسية مارلين شيابا
- Advertisement -

وطن – أثارت وزيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الفرنسية، مارلين شيابا، موجة من الجدل والغضب بعد ظهورها على غلاقة مجلة إباحية.

ووصفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن ظهور مارلين شيابا والمقابلة معها من قبل مجلة بلاي بوي بأنه “غير مناسب على الإطلاق” ، لا سيما في السياق الاجتماعي الحالي.

وبحسب موقع “cnews” الفرنسي، فقد تسببت مقابلة مارلين شيابا مع مجلة بلاي بوي بالفعل في تدفق الكثير الاستنكار، حيث لا يبدو أن الغالبية متحدة وراء وزيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي.

ونقل الموقع بأن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ، التي لم يتم إبلاغها بهذه الصفحة الأولى المقبلة ، اتصلت بمارلين شيابا لتخبرها أن هذه المقابلة “لم تكن على الإطلاق مناسبة في ظل الاوضع الحالية في البلاد”.

وفي خضم أزمة سياسية واجتماعية مع إصلاح نظام التقاعد ، فإن هذه المقابلة المنشورة في مجلة معروفة بصورها الساحرة، وعلى الرغم أن الوزيرة غير عارية تماما وترتدي ملابس، فإنها تجعل بعض أعضاء السلطة التنفيذية يرتجفون.

مستشار وزاري ينتقد

- Advertisement -

وفي هذا السياق، قال مستشار وزاري إنه “بغض النظر عن الزي ، إنه قمري. هذا غير ممكن”، لافتا إلى أن هذا الظهور للوزيرة قد يتسبب في الإضرار بجهود الحكومة لتخفيف التوترات مع معارضي إصلاح نظام التقاعد.

سخرية المعارضة

وعلى الرغم من تناول وزيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في هذه المقابلة الواردة في اثنتي عشرة صفحة مواضيع مثل النسوية ، والحق في الإجهاض أو الدفاع عن أفراد مجتمع الميم، فقد انتقدت المعارضة أيضًا اختيار وسائل الإعلام والتقويم ، مثل مقابلة إيمانويل ماكرون في مجلة الأطفال Pif ، أو مقابلة وزير العمل أوليفييه دوسوبت في مجلة Têtu.

وأعلن جان لوك ميلينشون بشكل ملحوظ على تويتر: “في بلد يتحدث فيه الرئيس في بيف ووزيره شيابا في بلاي بوي ، ستكون المشكلة هي المعارضة. فرنسا تخرج عن مسارها”.

أما النائب الشيوعي فابيان روسيل فقال على تويتر:”لا يكفي الاشتراك في Pif لمعرفة نوايا الحكومة ، بل من الضروري أيضًا الاشتراك في Playboy ..”.

مارلين شيابا تدافع عن نفسها

من جانبها، دافعت مارلين شيابا عن نفسها على تويتر قائلة إن “الدفاع عن حق المرأة في التخلص من أجسادها موجود في كل مكان وفي كل وقت. في فرنسا ، المرأة حرة. مع كل الاحترام للمترددين والمنافقين”.

المصدرcnews + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

تفاصيل جديدة بشأن الوفاة المفاجئة للطالب الجزائري نذير بقدور في فرنسا

الهدهد

من هي الجزائرية “المعجزة” سارة ريفنس صاحبة المؤلفات الأكثر قراءة في العالم؟

الهدهد

تعاطف معه محرز.. وفاةٌ مُستغرَبة لطالب جزائري في فرنسا تُشعل موجة غضب واسعة.. ما علاقة مَدرَسته؟

الهدهد

“ماكرون” يثير الجدل بشأن ساعته خلال لقاء تلفزيوني.. ما فعله أجبر الإليزيه على التوضيح (شاهد)

الهدهد

ليكيب: مدرب فرنسا طلب من اللاعبين المسلمين الإفطار خمس أيام خلال تصفيات اليورو

الهدهد

احتجاجات نظام التقاعد.. شرطي فرنسي يُسقِط أحد المحتجين بالضربة القاضية (فيديو)

الهدهد

الاحتجاجات على قانون التقاعد.. فيديو مفزع لاعتداء شرطي فرنسي على سيدة مسالمة

الهدهد

رئيس الكونغو يحرج “ماكرون” ويطالبه بعدم التدخل في شؤون أفريقيا (شاهد)

حياتنا

نادين نسيب نجيم تنشر صور هدية ثمينة وصلتها من ميسي شخصيا (شاهد)

الهدهد

موقع فرنسي: هذه أسباب العلاقات الجليدية بين فرنسا والمغرب.. ما علاقة الجزائر؟!

الهدهد

على سرير هبة عبوك.. فرنسية اغتصبها أشرف حكيمي بوحشية تفضحه

حياتنا

“العضو التناسلي والحمض النووي لسعد لمجرد”.. هل ينقذه محاميه من السجن؟ (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هارفارد.. 8 أنواع من الشخصية الصعبة والسلوك السلبي العدواني هو الأسوأ بلا شك

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان والتشكيلة في كأس إيطاليا 2023

ميس حمدان تكشف عن أقرب شخص لها تحرش بها ومحاولة إجبارها على مشاهد ساخنة (شاهد)

نيويورك تايمز: ابن سلمان أبلغ “السيسي” أنه لا شيكات على بياض بعد الآن!

باريس يتعثر بالخسارة أمام ليون.. ترتيب الدوري الفرنسي 2023

فيديو صادم لسعودي يروج لمخدرات وأسلحة على الملأ وهكذا تدخلت السلطات

وعدتها بالذهب من القدم حتى الفخذ.. رهف القحطاني تغري والدتها لتقبل هذا الأمر! (فيديو)

لما ينبغي أن تبدأ بإضافة زيت الزيتون إلى قهوتك؟

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

أسلحة ومخدرات وخمور.. كيف فرضت أسماء الأسد سطوتها على الاقتصاد السوري؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC