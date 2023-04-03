الإثنين, أبريل 3, 2023
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والد بيكيه ينتقم من شاكيرا.. تفاصيل صادمة في الساعات الأخيرة لها ببرشلونة!

اتفاقية الانفصال تنص على أن شاكيرا لها كل الحق في اصطحاب أطفالها إلى ميامي وقتما تشاء ولا يمكن لبيكيه الاحتفاظ بهم بعد الآن

كتب رفيف عبدالله
والد بيكيه يطرد شاكيرا من منزلها.. تفاصيل صادمة في الساعات الأخيرة لها ببرشلونة! watanserb.com
شاكيرا ووالد بيكيه
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وطن– يبدو أن الفصل الأكثر إيلامًا في حياة شاكيرا قد انتهى أخيراً عندما غادرت برشلونة للأبد مع أطفالها يوم الأحد ، 2 أبريل.

الساعات الأخيرة

ومع ذلك ، يبدو أن الساعات الأخيرة للمغنية في العاصمة برشلونة كانت مليئة بالتوتر مع عائلة بيكيه.

على وجه التحديد ، طرد والد بيكيه، شاكيرا من القصر الذي عاشت فيه مع الأطفال في منقطة إيسبلوغاس دي يوبريغات.

شاكيرا مع والد بيكيه

في 13 مارس ، تلقت شاكيرا رسالة موقعة من جوان بيكيه ، والد لاعب برشلونة السابق ، يخبرها فيها أنه مضطرة لمغادرة قصر العائلة حيث كانت تعيش مع أطفالها.

فرصة أخيرة للمغادرة

وبحسب صحيفة “لا فانغارديا” ، جاء في رسالة والد بيكيه، أن لدى شاكيرا  فرصة حتى 30 أبريل / نيسان كحد أقصى لمغادرة المنزل.

وأكدت الرسالة أيضًا أنه إذا لم تغادر النجمة الكولومبية المنزل بحلول ذلك الوقت ، فسيتعين عليها أن تدفع تعويضًا.

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بحسب وسائل إعلام إسبانية، كان شاكيرا وبيكيه مالكين المنزل المعني حتى سبتمبر 2022. ثم أصبح ملكًا لوالد بيكيه.

هذا الأمر، جعل شاكيرا تواصل على عجل مغادرة برشلونة بشكل دائم مع أطفالها.

بيكيه مصدوم

قرار فاجأ جيرارد بيكيه ، لأنه لم يكن على علم باليوم المحدد الذي سيغادر فيه الصغيرين المدينة.

وفقًا لمقربين من بيكيه، فإن قرار شاكيرا قد تم من جانب واحد ودون استشارة له.

إذا لم تغادر النجمة الكولومبية المنزل بحلول ذلك الوقت ، فسيتعين عليها أن تدفع تعويضًا

ومع ذلك ، يجب أن نتذكر أن اتفاقية الانفصال التي تم التصديق عليها في المحكمة تنص على أن شاكيرا لها كل الحق في اصطحاب أطفالها إلى ميامي وقتما تشاء ولا يمكن لبيكيه الاحتفاظ بهم بعد الآن.

حياة شاكيرا الجديدة بعيدًا عن برشلونة

في يوم الأحد نفسه ، استقلت شاكيرا وطفلاها رحلة خاصة من مطار إلبرات إلى وجهة غير معروفة.

يشير كل شيء إلى حقيقة أنه قبل أن تبدأ حياتها الجديدة في ميامي ، ستستمتع بعطلة عيد الفصح العائلية.

لكن قبل ذلك ، أرسلت المغنية رسالة وداع قالت فيها: “الأمور ليست دائمًا كما نحلم بها. أحيانًا نركض ولكننا لا نصل. لا تشك أبدًا في أنني سأكون هنا”.

استقلت شاكيرا وطفلاها رحلة خاصة من مطار إلبرات إلى وجهة غير معروفة

وأبلغت شاكيرا مكتبها القانوني في برشلونة بأنها لن تعود هي ولا أطفالها إلى برشلونة بعد عيد الفصح.

بالإضافة إلى ذلك ، أشارت إلى أن الصغار لديهم بالفعل مكان في ميامي، وسينتظمون في مدارسها في 11 إبريل.

المصدرلا فانغارديا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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