هذا هو الوقت المناسب للرياضة في شهر رمضان

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وطن– للحفاظ على لياقتك البدنية أثناء شهر رمضان، يوصي الخبراء بممارسة التمارين الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

ولكن متى يجب القيام بالرياضة في هذه الفترة؟ وما أنواع التمارين الموصى بها؟.

وفقا لموقع “prodiadigital“، تساعد التمارين الرياضية في الحفاظ على لياقة الجسم وصحته وتساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

وخلال شهر رمضان، تزداد الأسئلة عن ممارسة الرياضة وما نوعية التمارين التي يفضل ممارستها للحفاظ على صحة الجسم؟.



في الصباح أو بعد وجبة السحور

يمكنك ممارسة الرياضة بعد وجبة السحور لأن جسمك لا يزال لديه الكثير من الطاقة من الوجبات.

ومع ذلك، يقول الأطباء أنه قد تصاب بالعطش والتعب بسرعة أكبر.

بعد الظهر أو قبل وجبة الإفطار

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يمكنك ممارسة الرياضة في المساء أو قبل وجبة الإفطار. ومع ذلك، قد يؤدي نقص الدعم الغذائي قبل القيام بالتمارين إلى الشعور بالتعب.

هذا هو أفضل وقت للرياضة

يُعد الوقت الأفضل لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان هو في المساء أو بعد وجبة الإفطار، لأنك ستحصل على المزيد من الطاقة أثناء ممارسة الرياضة وستظل رطبًا بعد ذلك.

لتجنب التأثير على دورة نومك وجودته، تجنب التمارين الشاقة قبل ساعة إلى ساعتين من النوم.

ما نوعية التمارين التي يفضل ممارستها خلال شهر رمضان؟

ينصح بممارسة التمارين منخفضة الكثافة إذا كنت ترغب في ممارسة الرياضة في شهر رمضان. وفي هذا السياق إليك مجموعة من التمارين التي يمكنك ممارستها:



المشي السريع

للمشي السريع العديد من الفوائد الصحية. لا يقتصر الأمر على زيادة المزاج والقدرة على التحمل وقوة العضلات والعظام، ولكنه أيضًا أحد التمارين التي يمكن القيام بها أثناء الصيام من أجل إنقاص الوزن.

لذا، قم بالمشي السريع لمدة 30 دقيقة خمس مرات في الأسبوع.

ركوب الدراجات

يمكن أن يكون ركوب الدراجات أيضًا خيارًا مفيدًا للتمرين قبل الإفطار.

تتمتع إحدى هذه الرياضات الترفيهية ببعض المزايا الصحية، مثل تقليل الكوليسترول، وتعزيز توازن الجسم وتنسيقه، وتعزيز أداء نظام القلب والأوعية الدموية.

اليوغا

قد تكون اليوغا أفضل بديل لممارسة الرياضة في المنزل عند الصيام. بالإضافة إلى كونها مفيدة للقلب، تساهم اليوغا في تقليل التوتر وتحسين نوعية النوم وزيادة قوة الجسم وتوازنه ومرونته.

يمكن للشخص العادي ممارسة الرياضة أثناء الصيام. لكن مرضى السكري يجب عليهم توخي الحذر بسبب عدة عوامل.

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية، يمكن أن تتسبب التمارين الرياضية في انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) أو تفاقمه لدى مرضى السكري.

ينصح بممارسة الرياضة أثناء الصيام للحفاظ على لياقة الجسم وصحته. ومع ذلك، إذا كانت لديك بعض المشكلات الصحية التي قد تضعف قدرتك على ممارسة الرياضة أثناء الصيام، فيجب عليك أولاً زيارة طبيبك.