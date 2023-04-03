الإثنين, أبريل 3, 2023
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حياتنا

هبة عبوك باعت “حكيمي”.. ظهور جديد مفعم بالحيوية بقبلة وابتسامة وتحية مع عمرو دياب!

هبة عبوك شكرت كل من وقف بجانبها ودعمها

كتب سالم حنفي
هبة عبوك بعد انفصالها عن أشرف حكيمي watanserb.com
الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك
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وطن – بعد غياب طويل عن مشاركة جمهورها ومتابعيها تفاصيل حياتها ونشطاتها، وبعد البيان الاخير حول انفصالها عن لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، خرجت الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك لتشارك الجميع بصورتين يعكسان حالتها المزاجية.

يشار إلى أنه في 27 فبراير ، فُتح تحقيق ضد أشرف حكيمي بعد إدانته في قضية اغتصاب مزعومة في باريس، لتجد هبة عبوك نفسهل على الفور في قلب كل العيون ، رغم أنها لم تخرج عن صمتها إلا بعد شهر ، لتعلن أنها بدأت إجراءات الانفصال مع لاعب كرة القدم .

وقالت في بيانها: “لقد احتجت إلى وقت لأهضم هذه الصدمة” وأوضحت أنها تقف إلى جانب الضحايا”، و الآن ، بعد أسبوع ، عادت الممثلة للظهور علنًا لإرسال رسالة واضحة.

رسالة امتنان

من خلال صورتين نراها سعيدة ومرتاحة ، حيث أرادت هبة عبوك إرسال رسالة امتنان لكل من وقف بجانبها خلال كل هذه الأسابيع الصعبة بالنسبة لها. ”

ووجهت تحية لكل من دعمها قائلة: “هذه الصورة الشخصية لإرسال قبلة كبيرة لكل أولئك الذين يعطونني الكثير من الحب ويظهرون لي دعمهم. شكرا لكم! “، وبالإضافة إلى ذلك ، تمنت أيضًا لجميع متابعها يومًا سعيدًا. ومع ذلك ، فإن ظهورها العلني يخفي إعلانًا واضحًا عن نواياها، بحسب موقع “semana.e” الإسباني.

ووفقا للموقع فإنه من خلال هاتين الصورتين المنشورتين على حائطها على إنستغرام ، توضح هبة عبوك أنها تستأنف حياتها بعد أن أعلنت أنه أنهت علاقتها مع لاعب باريس سان جريمان ، الذي أنجبت منه طفلين ، أمين (3) ونعيم. (1).

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كما نشرت هبة عبوك مقاطع فيديو عبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها على انستغرام وهي تستمتع بالاجواء الشتوية في العاصمة الفرنسية باريس بجانب برج إيفيل.

كما نشرت صورة اخرى لها محاولة إبراز جمال وجهها وعيونها ودعت من خلال متابعيها بالقول “ليلة سعيدة”، موفقة بها أغنية “قمرين دول ولا عنين”، للفنان المصري عمرو دياب.

و الآن ، تركز على جانبها المهني وتركز على دورها كأم الآن، كما قالت في بيانها:” لديّ حاجة ملحة لشرح نفسي، حتى أتمكن من استئناف حياتي الشخصية والعامة والمهنية بأقل قدر ممكن من الضرر والصدمة ، وحماية أطفالي قبل كل شيء ، وهم بالطبع أولويتي المطلقة”.

 

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هبة أبوك تقف مع الضحايا

يشار إلى أنه في 27 مارس ، أصدرت هبة عبوك بيانا أكدت فيه أنها ووالد أبنائها اتخذوا قرار إنهاء علاقتهما قبل وقت طويل من الأحداث التي وقعت.

وقالت في بيانها معبرة عن دعمها للضحية: ” كنت في حياتي دائمًا وسأكون إلى جانب الضحايا، وبالتالي ، نظرًا لخطورة الاتهام، لا يسعنا إلا أن نثق في حسن سير العدالة”.

المصدرsemana.e + انستغرام - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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