نهال عنبر تنفعل بشدة بعد مقلب رامز جلال ولحظات تحبس الأنفاس (شاهد)

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وطن- استضاف رامز جلال في الحلقة 12 من برامج المقالب الرمضاني “رامز نيفر إند” الذي يُقدمه رفقة المودل اللبنانية كارلا حداد، الممثلة المصرية نهال عنبر، وابنها حسام الحسيني، ليلتقي بهما في مقلب الغسالة.

نهال عنبر وحسام الحسيني ضيوف رامز نيفر إند

ووقعت نهال عنبر رفقة ابنها حسام الحسيني ضحايا الحلقة 12 مع رامز جلال في برنامجه “رامز نيفر إند“، الذي وقع تصويره في السعودية بدعم من الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المتستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.

وفي الحلقة الـ12 من برنامج “رامز نيفر إند”، بدأ رامز جلال مقلبه بمقدمة ساخرة من ضيوفه، قبل أن يجد الممثلين المصريين نفسيهما قد وقعا في مقلب الغسالة.

وقبل أن يكشف عن وجهه، قال رامز: “حلقة النهاردة مليئة بالأوجاع والصرخات طموحاتي ملهاش سقف وهتجرد من كل مشاعري، والنهاردة العائلة المفككة نهال عنبر وحسام هيبلغوا فرار، سامحني يا حسام انت والحاجة مضطر أعمالكم بطريقة فجة”.

رد فعل حسام الحسيني ونهال عنبر بعد مقلب #رامز_نيفر_إند .. امى لا يا رامز ❤😂😂https://t.co/Y4bZpvLCAU — Ramez Galal (@ramezgalal) April 3, 2023

وفي الأثناء، اقتحم ثور المطعم الذي كان يجلس به الضيفان، وانهار الثنائي نهال عنبر وابنها حسام الحسيني من الخوف، ليقوم رامز بضرب حسام الحسيني بـ”التورتة” في وجهه.

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ولم تتجرد نهال عنبر من مشاعر الأمومة، وأمسكت بيد ابنها حسام الحسيني لإبعاده عن الثور.

وحاولت نهال عنبر اللحاق بابنها حسام الحسيني، وظلت تنادي عليه: “حسام يا حسام.. في ايه”، واستغل رامز جلال انهيار الثنائي وقام بإدخالهم سويًا إلى غرفة “الغسالة”.

بعدها، كشف رامز جلال عن نفسه لضيوفه، قوبل بغضب كبير منهما حيث تعرض للضرب على يديهما، ليسألهم رامز: ما اذا كانوا على علم بأنه مقلب أم لا؟

تفاعلت معه نهال عتبر قائلة: “أنا مكنتش خايفة على نفسي كنت خايفة على حسام”.

رامز نيفر إند على إم بي سي مصر في رمضان 2023

رامز نيفر إند هو برنامج تلفزيوني مصري من تقديم الفنان المصري رامز جلال، يتم عرضه خلال شهر رمضان المبارك، ويتميز بطابع الكوميديا والمقالب.

يقوم رامز جلال خلال البرنامج بإخبار المشاركين بأنهم سيشاركون في برنامج تلفزيوني حقيقي، ولكن في النهاية يتبين لهم أنهم قد وقعوا ضحية لمقلب ضخم تم إعداده خصيصًا لهم.

يتضمن البرنامج مشاركة عدد من الفنانين والشخصيات العامة، ويحظى بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي.

يعتبر برنامج مقالب رامز جلال السنوي في رمضان، من البرامج الكوميدية الناجحة في العالم العربي، حيث حقق شهرة كبيرة ونسب مشاهدة عالية خلال سنوات عرضه المتتالية.

وتتميز حلقات البرنامج بالمفاجآت والمقالب الغير متوقعة، والتي تجعل المشاهدين يتفاعلون بشكل كبير مع البرنامج وينتشر صداها بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي.