الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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موقف مشهود لوزير الإعلام السعودي: تقارب مصر مع الأسد نقطة سوداء في تاريخها.. ماذا تغير؟!

مصادر كشفت عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لدمشق لتسليم الأسد دعوة لحضور القمة العربية بالرياض

كتب سالم حنفي
بشار الأسد watanserb.com
بشار الأسد
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وطن- في الوقت الذي تتقرب فيه السعودية من النظام السوري الإجرامي، وسط أنباء عن زيارة لوزير خارجيتها لدمشق لدعوة “الأسد”، اعيد تداول تغريدات سابقة لوزير الإعلام السعودي الحالي سلمان الدوسري يصف فيها “الأسد” بالطاغية، مهاجما كل من يحاول التقرب منه واصفا التقارب المصري معه بالنقطة السوداء في تاريخها.

وكان “الدوسري” قد نشر مقالا في صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية عام 2015 تحت عنوان: “مواجهة روسيا بمناطق آمنة”، اعتبرها الحد الأدنى الذي يمكن أن تقوم به واشنطن لمواجهة التدخل الروسي في سوريا.

تقارب مصر مع الأسد نقطة سوداء في تاريخها
تقارب مصر مع الأسد نقطة سوداء في تاريخها

واعتبر “ألدوسري” في مقاله أن “مصر لا تخفي ترحيبها بالتدخل الروسي .. ولا شك أن هذا الموقف يسجل كنقطة سوداء في السياسة الخارجية المصرية التي لا يناسبها مثل هذا الدور أبدًا”.

تقارب مصر مع الأسد نقطة سوداء في تاريخها
تقارب مصر مع الأسد نقطة سوداء في تاريخها

وفي رده على من دافع عن موقف مصر المتقارب مع نظام الأسد، قال “الدوسري“:”الوقوف مع طاغية قاتل مثل نظام بشار الأسد لا أظنه مبرر تحت أي ظرف كان”.

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تقارب مصر مع الأسد نقطة سوداء في تاريخها
تقارب مصر مع الأسد نقطة سوداء في تاريخها

دعوة الأسد لحضور القمة العربية المقبلة في الرياض

وجاء استذكار تصريحات وزير الإعلام السعودي السابقة، في وقت قالت فيه ثلاثة مصادر مطلعة إن المملكة العربية السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها الرياض في مايو / أيار ، في خطوة من شأنها أن تنهي رسمياً العزلة الإقليمية السورية.

وقال مصدران إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة المقرر عقدها في 19 مايو، وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز“.

من جانبه، قال جمال رشدي ، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية ، إن المنظمة ليست مطلعة على كل خطوة على المستوى الثنائي بين الدول العربية”، مضيفا أنه “لا يفترض ان نبلغ مسبقا بالزيارة المفترضة”.

وكان حضور الأسد لقمة جامعة الدول العربية يمثل أهم تطور في إعادة تأهيله داخل العالم العربي منذ عام 2011 ، عندما تم تعليق عضوية سوريا في المنظمة، حيث قوطع الأسد من قبل العديد من الدول الغربية والعربية بسبب حملته الوحشية على الاحتجاجات التي أدت إلى حرب أهلية طويلة الأمد.

ستكون عودة سوريا إلى الهيئة المكونة من 22 عضوًا رمزية في الغالب لكنها تعكس تغييرًا في النهج الإقليمي تجاه الصراع السوري، بعد أن لقي مئات الآلاف من الأشخاص حتفهم في الحرب التي اجتذبت العديد من القوى الأجنبية وقسمت البلاد.

إعلام: الرياض ستوجه دعوة لبشار الأسد لحضور القمة العربية المقبلة
إعلام: الرياض ستوجه دعوة لبشار الأسد لحضور القمة العربية المقبلة

اتفاق لإعادة فتح القنصلية السعودية في دمشق

وقالت مصادر الشهر الماضي لرويترز إن الرياض ودمشق توصلتا إلى اتفاق لإعادة فتح سفارتيهما بعد شهر رمضان المبارك.

قال أحد المصادر الثلاثة إن المناقشات جارية منذ أكثر من عام بشأن قائمة مطالب من المملكة العربية السعودية بأن تلبي الحكومة السورية كشرط لإصلاح العلاقات ، بما في ذلك التعاون الوثيق بشأن أمن الحدود وتهريب المخدرات.

وأوضح أحد المصادر إن المباحثات الأولية بشأن زيارة الأمير فيصل إلى دمشق أو زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى الرياض أرجئت بسبب الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في شباط / فبراير.

اتفاق لإعادة فتح القنصلية السعودية في دمشق
اتفاق لإعادة فتح القنصلية السعودية في دمشق

التقارب المصري مع نظام الأسد

كما استأنفت مصر ذات الوزن الثقيل في جامعة الدول العربية الاتصالات مع الأسد، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون يوم السبت خلال أول زيارة رسمية لوزير خارجية سوري للقاهرة منذ أكثر من عقد.

وقال مصدر أمني مصري لرويترز إن الزيارة تهدف إلى اتخاذ خطوات لعودة سوريا إلى الجامعة العربية بوساطة مصرية وسعودية.

وعارضت بعض الدول ، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر ، تطبيع العلاقات مع الأسد ، مشيرة إلى وحشية حكومته خلال الصراع والحاجة إلى رؤية تقدم نحو حل سياسي في سوريا.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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