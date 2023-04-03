مريم حسين في ظهور  غريب.. وجه “مومياء” يثير التساؤلات عن جمالها! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– أثارت الممثلة المغربية مريم حسين، تساؤلات حول حقيقة جمالها، بعد ظهورها بشكل غريب بدون مساحيق تجميل.

وجه منفوخ

ونشرت مريم حسين عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “انستجرام“، لحظة ذهابها إلى النوم في إحدى رحلاتها، وكانت ترتدي بيجامة خضراء.

ثم نشرت مريم حسين لقطة أخرى وهي تستعد لتناول الطعام.

وبدت ملامح الفنانة المغربية، مشدودة وغريبة، ووجهها منفوخ قليلاً، مما أثار التساؤلات حول مرضها.

تجميل جديد

بينما رجح آخرون أن تلك الملامح تعود لظهورها بدون مكياج، الأمر الذي كشف آثار البوتوكس والفيلر.

لكن ظهور مريم حسين قبل أيام فقط برفقة طبيب تجميل لبناني شهير، أثارت الشك حول خضوعها لتجميل جديد.

- Advertisement -

حيث نشرت الفنانة المغربية صوراً لها برفقة الطبيب اللبناني روي مطران، المتخصص بالتجميل والأمراض الجلدية.

طبيب تجميل

في إحدى الصور، تبدو مريم حسين وروي مطران يتواجدان داخل عيادة الأخير، أما اللقطة الأخرى، فكانا فيها يتواجدان في الطائرة، في طريقهما إلى السفر لوجهة لم يكشفاها.

وكانت مريم حسين ترتدي توباً يكشف كثيراً من صدرها، وفوقه جاكيت رسمي، وبدت قريبة من دكتور روي في الصور.

وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأمر الذي يجمعهما، ما إذا كان علاقة حب حميمية أم صداقة، أم مصالح متبادلة. خاصة وأنّ الصورة علّقت مريم عليها بإشارة قلب.

حقنة تجميلية

وسبق أن قامت مريم حسين بتوثيق لحظة حصولها على حقنة تجميلية في وجهها، بحجة حاجتها لها بعد خسارة الوزن.

ونشرت الفنانة المغربية حينها عدة مقاطع عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام“، وهي تتحدث عن “إبرة هوليوود”.

وشرحت الفنانة في البداية، أنّ خسارتها للوزن أثّر في شكل وجهها، وبدأت خطوط الابتسامة تظهر بوضوح.

تحفيز فقط

وأشارت مريم حسين في حديثها، إلى أنّ هذه الحقنة لجأ إليها جميع نجوم هوليوود الذين لا يريدون عمليات جراحية، أو حقن بوتوكس وفيلر.

وأوضحت أن هذه الإبرة تحفّز فقط عمل الكولاجين في الوجه.

ثم وثّقت مريم حسين حديث الطبيب حول الإبرة، التي قال إنها تسمى أيضاً إبرة النظارة، وشرح طريقة عملها قبل أن يحقن بها وجه الفنانة.