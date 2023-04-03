الإثنين, أبريل 3, 2023
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لهذا السبب عليك وضع برتقالة في المايكروويف!

يمكن أن يساعد استخدام قشور البرتقال في الميكروويف في تنظيف جهازك

كتب ايمان الباجي
لهذا السبب عليك وضع برتقالة في المايكروويف! watanserb.com
يُعد البرتقال من الفواكه المميزة والمحبوبة
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وطن– يعتبر البرتقال من أشهر الفواكه الحمضية حول العالم، وله العديد من الفوائد الصحية العالية التي تعمل على زيادة مقاومة الجسم ورفع مستواه الصحي ومقاومة الأمراض.

وعندما ينتهي معظمنا من تناول هذه الفاكهة، فإننا عادة ما نرمى القشور في سلة المهملات أو نضعه في سلة سماد.

ولكن قبل أن تتخلص من الجزء المتبقي من البرتقالة، قد ترغب في وضعه في الميكروويف أولاً.

استخدام البرتقال في تنظيف جهاز الميكروويف

حسب موقع ”lifesavvy“،  يمكن أن يساعد استخدام قشور هذه الفاكهة في تنظيف جهاز الميكروويف.

يمكن استخدام البرتقال في تنظيف جهاز الميكروويف

مثل الليمون،  تحتوي هذه الفاكهة على وفرة من حامض الستريك.

ولتنظيف جهاز الميكروويف، قم بوضع قشور البرتقال في وعاء يحتوي على الماء ثم قم بتسخينها في الميكروويف، لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 ثانية، ثم قم بإخراج الوعاء بحذر.

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بعد إخراج الوعاء، ستظل بحاجة إلى مسح الجزء الداخلي من الميكروويف بقطعة إسفنجية أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة. وستحصل بالتالي على جهاز ميكروويف نظيف ولامع.

المصدرموقع ''lifesavvy"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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