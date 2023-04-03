لما ينبغي أن تبدأ بإضافة زيت الزيتون إلى قهوتك؟

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ماذا عن إضافة زيت الزيتون إلى قهوتك؟ لا شكّ في أن الفكرة مثيرة للدهشة، فاليوم أصبحت جلّ العلامات التجارية للقهوة وطهاة المعجنات لا يترددون في إدراجه في وصفاتهم. وسيكون من الخطأ الاستغناء عنه، فهذا المكون مفيد للصحة أكثر مما تتوقّع.

بحسب تقرير لمجلة “سوسوار” البلجيكيّة، فعادة ما نضيف السكر أو الحليب للقهوة، كما أنه مؤخرًا اكتُشف أن وضع القليل من القرفة في هذا المشروب الساخن سيساعدك على إنقاص الوزن. بيد أنه اليوم، أصبح هناك عنصر آخر مفضّل أيضًا عند الكثير من الأشخاص، وهو موجود في جميع المطابخ واستخدامه أساسي في عملية الطهي؛ إنه زيت الزيتون.

“نكهة غير متوقعة ومخملية”

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه في فبراير الماضي، أطلقت العلامة التجارية للقهوة ستاربكس قهوة مصنوعة من زيت الزيتون في إيطاليا. هذه اللمسة الجديدة، يُطلق عليه اسم Oleato في فنّ الطهي، وهي متوفرة في القهوة الباردة أو الساخنة. وفي الحقيقة، إن هذا النوع من القهوة، متوفر حاليًا في إيطاليا فقط، ولكن يُقال أنه سيكون قريبًا على قوائم ستاربكس في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة والشرق الأوسط.

وحسبما ذكرته العلامة التجارية ستاربكس، يشير معنى Oleato إلى كيمياء متمازجة بين المعروف والمجهول، والنور والظلام، والأرض والسماء. ويقول هوارد شولتز، المساهم الرئيسي في ستاربكس، إن فكرة إضافة زيت الزيتون إلى القهوة راودته أثناء تجواله في بساتين الزيتون في صقلية.

كما يقول في بيان صحفي: “ينتج عن إضافة زيت الزيتون للقهوة نكهة غير متوقعة، مخملية في القهوة الباردة أو الساخنة، إذ يُصبح بذلك، المشروب ألذ ويبقى في الفم لفترة أطول. فمنذ أكثر من 40 عامًا، لا أتذكر الوقت الذي كنت فيه أكثر حماسًا مثل الآن. هذا المشروب الجديد هو قبل كل شيء عملية جذب تعتمدها ستاربكس، حيث تكافح الشركة بالفعل لتأسيس جذور ثابتة في إيطاليا.

ما فوائد زيت الزيتون؟

لا جرم أن فوائد زيت الزيتون لا تعدّ ولا تصحى. فوفقًا لدراسة أمريكية نُشرت في يناير 2022 في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، فإن تناوله بانتظام سيقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 29٪. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستهلاك اليومي لما لا يقل عن 7 غرام من زيت الزيتون، أو نصف ملعقة كبيرة، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 17٪، ومرض التنكس العصبي بنسبة 29٪، و حتى اضطرابات الجهاز التنفسي بنسبة 18٪. كما وجد أن زيت الزيتون يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

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هذا وتشير دراسة أخرى أجريت في عام 2015 إلى أن اتباع نظام غذائي متوسطي يعتمد زيت الزيتون أو المكسرات، يساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية، وقد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. علاوة على ذلك، يقول التقرير: “أشارت أبحاث أخرى إلى أن زيت الزيتون ومحتواه العالي من مادة البوليفينول قد يكون لهما تأثير وقائي ضد مرض السكري من النوع 2. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل التوصل إلى أي استنتاجات مؤكدة”.

عنصر تم اعتماده بالفعل في حلويات الطهاة الكبار

وعلى الرغم من أنه لم يتم بعد إضفاء الطابع الرسمي لإضافة زيت الزيتون في القهوة في العالم، فإن طهاة المعجنات المشهورين لا يترددون في دمجه في تحضيراتهم. هذا هو حال الطاهي كريستوف ميشالاك، الذي يعّد البريوش بزيت الزيتون، ويستخدم الشيف خوان أربيلايز-Juan Arbelaez أيضًا هذا المكون السحري لتعزيز وصفاته الحلوة مثل الشوكولاتة الكريمية أو كعكه اليوناني.