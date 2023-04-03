الإثنين, أبريل 3, 2023
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حياتنا

عشاق جورجينا قبل ارتباطها برونالدو.. جميعهم أكثر وسامة وإثارة منه! (شاهد)

كانت إحدى قصص حب صديقة رونالدو مع خافي وهو مغامر شهير لم يكن لديه مشكلة في الاعتراف بالحب لجورجينا في المدرسة

كتب رفيف عبدالله
عشاق جورجينا قبل ارتباطها برونالدو.. جميعهم أكثر وسامة منه! (شاهد) watanserb.com
جورجينا ورونالدو
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وطن- أصبحت جورجينا رودريغيز واحدة من نساء اللحظة بامتياز نتيجة علاقتها الرومانسية مع كريستيانو رونالدو.

وبسبب ذوقها في الأزياء والتي تظهر كلما سنحت لها الفرصة من خلال شبكاتها الاجتماعية، أصبحت جورجينا رودريغيز واحدة من أكثر النساء شهرة

حياة عاطفية خفية

وفي سلسلة وثائقية بعنوان “أنا جورجينا“. تروي فيها عشيقة رونالدو بنفسها تجاربها اليومية والتي عرضت قبل أيام قليلة موسمها الثاني بأسلوب أنيق.

ومع ذلك ، إذا كان هناك شيء لم تتحدث عنه جورجينا بعد ، فهو حياتها العاطفية قبل لقاء لاعب كرة القدم السابق في ريال مدريد.

كان ذلك في عام 2016 عندما اندلعت الأخبار التي تشير إلى أن النجم البرتغالي وقع في الحب مرة أخرى. وهذه المرة مع امرأة غير معروفة تمامًا لوسائل الإعلام تدعى جورجينا رودريغيز والتي عملت في غوتشي.

هذه اللحظة التي غيرت حياة جورجينا إلى الأبد. واضطرت إلى التخلي عن أعمالها الروتينية حيث زادت شهرتها بسرعة جنونية. لتكريس نفسها جسدها وروحها لرعاية أطفالها ومشاريع الأعمال الأكثر ارتباطًا بصورتها .

عشاق جورجينا

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لكن من هم الرجال الذين كانوا في حياة جورجينا قبل أن تتعرف إلى رونالدو؟

بحسب صحيفة okdiario كان أولهم ألبرتو سانتانا ، المعروف بأنه كان يشارك في برنامج تعارف إسباني يدعى Mujeres y Hombres y Viceversa.

كانت النجمة آمور روميرا السبب في الكشف عن العلاقة بين ألبرتو وجورجينا، على الرغم من مرورها دون أن يلاحظها أحد. لأن الأخيرة لم تكن شخصية معروفة كما هي الآن.

 

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قلب آخر من القلوب التي كانت رودريغيز ستغزوها ليس سوى قلب ميغيل أنخيل سيلفستر.

حب مراهقة

على الرغم من أنها مجرد شائعات ، إلا أن كل شيء يشير إلى أنهما في الماضي كانا متورطين في قصة حب متقطعة تمتعا من أجلها بعلاقة جيدة للغاية.

وهو ما أكده بعض الناشطون في الشبكات الاجتماعية، والذين قالوا إنهم صادفوا جورجينا وميغيل في شوارع مدريد.

لكن كل شيء كان سريعًا ، وانفصلت طرقهم أخيرًا ليعيشوا حياة مختلفة تمامًا.

كانت إحدى قصص حب صديقة رونالدو، مع خافي، وهو مغامر شهير لم يكن لديه مشكلة في الاعتراف بالحب لجورجينا في المدرسة.

 

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وعاش الثنائي قصة حب أثناء مراهقتهما انتهت في تلك المرحلة.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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