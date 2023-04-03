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شهيدان في اقتحام جديد لنابلس وعرين الأسود تتصدى (شاهد)

عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وشرق القدس ارتفع إلى 93 شهيدا

كتب فهمي الورغمي
شهيدان في نابلس watanserb.com
الشهيدان محمد ابو بكر (يمين) ومحمد الحلاق (يسار)
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وطن – استشهد شابان فلسطينيان، واعتُقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، فيما تصدى مقاومون لقوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب عبر صفحتها في “فيسبوك“، إن شابين استشهدا برصاص قوات الاحتلال، وذلك بعد وصولهما بحالة حرجة لمستشفيي نابلس التخصصي ورفيديا الحكومي، فيما تم الكشف عن أن الشهيدين هما محمد الحلاق ومحمد أبو بكر.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إنّ الطواقم نقلت إصابتين خطرتين جداً إلى مستشفيي “رفيديا” الحكومي ومستشفى نابلس التخصصي، قبل أن يُعلن استشهادهما لاحقاً، ولفت إلى أنّ قوات الاحتلال هاجمت مستشفى نابلس التخصصي بقنابل الغاز السام.

عدد الشهداء في الضفة والقدس منذ بداية العام

وبعد ارتقاء المحمَّدَين، يرتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وشرق القدس إلى 93 شهيدا، بينهم 17 طفلا وسيدة.

واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة نابلس من عدة جهات بعدد كبير من الآليات العسكرية، وشرعت بمداهمة عدد من منازل المواطنين، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

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وأظهرت لقطات مصورة، إطلاق مقاومين فلسطينيين النار على قوات الاحتلال خلال تنفيذها عملية الاقتحام.

وأطلقت قوات الاحتلال، خلال عملية الاقتحام، قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مستشفى نابلس التخصصي؛ ما أدى لحدوث حالات اختناق.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين خلال اقتحامها، وهما عز الدين طوقان من حارة القريون داخل البلدة القديمة بعد أن فتشت منزله، ونضال طبنجة من شارع فطاير.

ففي أعقاب اقتحامها مدينة نابلس من ثلاثة محاور، وتنفيذها عملية خاطفة، أبقت قوات الاحتلال عددا من آلياتها في حي المخفية حيث حاصرت مبنى سكنيا واعتقلت الشابين من داخله.

عرين الأسود تتصدى لقوات الاحتلال

في سياق متصل، قالت مجموعة عرين الأسود في نابلس إن مقاتليها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس واشتبكت معهم صباح اليوم الاثنين.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيين اثنين خلال عملية وصفتها بأنها “خاصة” استهدفت منفذي عملية حوارة، التي أدت لإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين الأسبوع الماضي.

اقتحام المسجد الأقصى

من ناحية أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وذلك بعدما كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المصلى القبلي من المسجد الأقصى مساء أمس الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أجبرت عشرات المعتكفين والمرابطين في المسجد على مغادرته بتهديد السلاح، لتسهيل عمليات اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى في الصباح تزامنًا مع “عيد الفصح العبري”.

المصدروكالة وفا + تويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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