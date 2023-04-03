الإثنين, أبريل 3, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقاريرشلل في الوجه والرجل اليسرى ومشاكل في القلب.. مصادر تكشف حالة قيس...
تقارير

شلل في الوجه والرجل اليسرى ومشاكل في القلب.. مصادر تكشف حالة قيس سعيد الحرجة!

قيس سعيد نُقل إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة لمدة خمسة أيام

كتب سالم حنفي
صحة قيس سعيد watanserb.com
الرئيس التونسي قيس سعيد
- Advertisement -

وطن – كشفت مصادر مطلعة عن تطورات خطيرة حول صحة الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكدة دخوله للعنية لمركزة في المستشفى العسكري منذ عدة أيم.

ووفقا للمصادر التي تحدث لموقع “موند آفريك” الاستخباري الفرنسي، فقد بدأ غياب الرئيس قيس سعيد عن جميع الشاشات الإعلامية لمدة عشرة أيام يثير قلق الشعب التونسي بشكل جدي، حيث يعود آخر ظهور له إلى عشية شهر رمضان يوم 22 مارس/آذار الفائت.

وبحسب مصادر من “موندفريك” ، فإن قيس سعيد نُقل إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة لمدة خمسة أيام، ومنذ ذلك الحين عاد الرئيس إلى قصر قرطاج برفقة حرس الرئاسة، وتتم مراقبته الآن عن كثب في جناح مقر إقامته الذي تم تجهيزه طبيًا.

اضطرابات متعددة

ووفقا للموقع فإن صمت السلطات المطلق على حالة الرئيس التونسي تثير قلقًا حقيقيًا داخل المجتمع التونسي وبين الدبلوماسيين الأجانب، حيث تنتشر الشائعات الأكثر إثارة للقلق على الشبكات الاجتماعية ، بما في ذلك استقالة محتملة لقيس سعيد لأسباب طبية.

واعتبر الموقع أن مثل هذا السيناريو، الذي لم يؤكده أي مصدر موثوق حتى الآن ، من شأنه أن يطرح مشكلة مؤسسية خطيرة، حيث أنه وفقًا للدستور الجديد المعتمد في عام 2022 ، يجب ملاحظة عدم قدرة الرئيس على ممارسة مهامه من قبل المحكمة الدستورية التي تم التخطيط لإنشائها ، ولكن لم يتم إنشاؤها بعد.

وبحسب معلومات “موند افريك“، فإن الرئيس التونسي كان وقع ضحية لمشاكل في القلب بسبب العلاجات الثقيلة التي يخضع لها لعلاج اضطرابات المزاج الحادة والمتكررة.

موقف وزير الصحة يعزز فرضية تدهور الحالة الصحية لقيس سعيد

- Advertisement -

يأتي هذا في حين عزز صمت وزير الصحة التونسي علي مرابط الأنباء المتداولة عن لتدهور الحاد في صحة قيس سعيد.

ورفض وزير الصحة علي مرابط ، الأحد ، الرد على أسئلة الصحفيين حول الحالة الصحية للرئيس قيس سعيد.

انباء عن إصابته بشلل

من جانبهم، أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه كان مقررا سفر الرئيس قيس سعيد إلى ألمانيا للعلاج، إلا أن تدهور حالته الصحية تطلبت بقاؤه في تونس.

وزعم رواد مواقع التواصل بأن الرئيس قيس سعيد يعاني من شلل نصفي في الوجه، بالإضافة إلى شلل في الرجل اليسرى، وتدهور في وظائف الكلى وصعوبة في التنفس.

المصدرموند افريك + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

الجفاف يُهدد تونس.. السلطات تعتمد نظام الحِصص وتتوعد المخالفين بالسّجن.. ما القصة؟

الهدهد

“قصر قرطاج خاوٍ”.. وزير تونسي سابق يفضح مرض قيس سعيد وسبب إقامته في مستشفى عسكري

الهدهد

الهنتاتي مع مذيعة شبه عارية وفتاوى مثيرة.. ظهور استفز التونسيين (فيديو)

رياضة

لاعبو منتخب تونس يهربون لغرفة الملابس بعد اعتداء جماهير ليبيا عليهم (فيديو)

حياتنا

مشاهد فاضحة لرانيا التومي في “سره الباتع” وجدل حول أدائها مع خالد يوسف

الهدهد

مدير مكتب “الجزيرة” بتونس صُدم مما حدث لنصب شيرين أبو عاقلة التذكاري هناك

الهدهد

حسناء تونس التي تدعم البغاء.. مئات الشخصيات الجزائرية تطلب هيفاء حبيب للزواج (شاهد)

الهدهد

“فلُّوجة”.. مسلسل رمضاني تونسي يُشعل جدلا ومطالبات بإيقاف عرضه بعد بث الحلقة الأولى.. لماذا؟

الهدهد

قيس سعيد يستجدي أمير قطر بقرض بقيمة 500 مليون دولار.. هكذا رد عليه!

الهدهد

مسلسل الجبل الأحمر.. أميمة بن حفصية بإطلالة فاضحة وانتقادات تُلاحق المخرج بعد عرض أول حلقة (شاهد)

الهدهد

ملف تعمل عليه كل يوم.. رئيسة وزراء إيطاليا تحذر من انهيار تونس وتطلب من إسرائيل دعمها

الهدهد

فيديو مهين لتدافع جزائريين للحصول على مواد غذائية!.. ما حقيقته ومن يقف خلفه؟! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ابنة عمرو دياب تمارس حركة بذيئة بشكل صريح دون اعتبارات! (شاهد)

إعلان بيع سيارة يفجر عاصفة جدل في مصر.. هل احتوى على رسالة مشفرة؟ (شاهد)

هبة عبوك باعت “حكيمي”.. ظهور جديد مفعم بالحيوية بقبلة وابتسامة وتحية مع عمرو دياب!

السعودية وعمالقة النفط يخفضون الإنتاج فجأةً.. صدمة لواشنطن وملءٌ لخزائن بوتين

زوج فوز العتيبي يعلم أجنبية الصلاة في أوضاع مخلة.. عري وسخرية وألفاظ بذيئة! (شاهد)

بوعزيزي جديد في المغرب.. وفاة أحمد جواد بعدما أحرق نفسه.. ما علاقة أخنوش؟

سعوديات يجاهرن بالإفطار في نهار رمضان ويفجرن موجة غضب (فيديو)

نصفه بشري.. فيديو لمخلوق غريب يثير الحيرة ومفاجأة بشأن حقيقته

مصر تعلن استرداد جواز سفر السادات في عملية سرية لم تكشف تفاصيلها

تصاعد جنوني بسعر الدولار في السوق السوداء والسيسي يُمَنِّي المصريين بحل قريب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC