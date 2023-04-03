شلل في الوجه والرجل اليسرى ومشاكل في القلب.. مصادر تكشف حالة قيس سعيد الحرجة!

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وطن – كشفت مصادر مطلعة عن تطورات خطيرة حول صحة الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكدة دخوله للعنية لمركزة في المستشفى العسكري منذ عدة أيم.

ووفقا للمصادر التي تحدث لموقع “موند آفريك” الاستخباري الفرنسي، فقد بدأ غياب الرئيس قيس سعيد عن جميع الشاشات الإعلامية لمدة عشرة أيام يثير قلق الشعب التونسي بشكل جدي، حيث يعود آخر ظهور له إلى عشية شهر رمضان يوم 22 مارس/آذار الفائت.

وبحسب مصادر من “موندفريك” ، فإن قيس سعيد نُقل إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة لمدة خمسة أيام، ومنذ ذلك الحين عاد الرئيس إلى قصر قرطاج برفقة حرس الرئاسة، وتتم مراقبته الآن عن كثب في جناح مقر إقامته الذي تم تجهيزه طبيًا.

اضطرابات متعددة

ووفقا للموقع فإن صمت السلطات المطلق على حالة الرئيس التونسي تثير قلقًا حقيقيًا داخل المجتمع التونسي وبين الدبلوماسيين الأجانب، حيث تنتشر الشائعات الأكثر إثارة للقلق على الشبكات الاجتماعية ، بما في ذلك استقالة محتملة لقيس سعيد لأسباب طبية.

واعتبر الموقع أن مثل هذا السيناريو، الذي لم يؤكده أي مصدر موثوق حتى الآن ، من شأنه أن يطرح مشكلة مؤسسية خطيرة، حيث أنه وفقًا للدستور الجديد المعتمد في عام 2022 ، يجب ملاحظة عدم قدرة الرئيس على ممارسة مهامه من قبل المحكمة الدستورية التي تم التخطيط لإنشائها ، ولكن لم يتم إنشاؤها بعد.

وبحسب معلومات “موند افريك“، فإن الرئيس التونسي كان وقع ضحية لمشاكل في القلب بسبب العلاجات الثقيلة التي يخضع لها لعلاج اضطرابات المزاج الحادة والمتكررة.

موقف وزير الصحة يعزز فرضية تدهور الحالة الصحية لقيس سعيد

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يأتي هذا في حين عزز صمت وزير الصحة التونسي علي مرابط الأنباء المتداولة عن لتدهور الحاد في صحة قيس سعيد.

ورفض وزير الصحة علي مرابط ، الأحد ، الرد على أسئلة الصحفيين حول الحالة الصحية للرئيس قيس سعيد.

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a refusé, ce dimanche, de répondre aux questions des journalistes sur l’état de santé du @TnPresidency, Kais Saïed. #Tunisie pic.twitter.com/bASmGk4hPq — 10Millions2Po (@10Millions2Po) April 2, 2023

انباء عن إصابته بشلل

من جانبهم، أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه كان مقررا سفر الرئيس قيس سعيد إلى ألمانيا للعلاج، إلا أن تدهور حالته الصحية تطلبت بقاؤه في تونس.

وزعم رواد مواقع التواصل بأن الرئيس قيس سعيد يعاني من شلل نصفي في الوجه، بالإضافة إلى شلل في الرجل اليسرى، وتدهور في وظائف الكلى وصعوبة في التنفس.

كان مقرر يسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج لكن طلب منه أن يواصل العلاج ف تونس خاصة وان حالته أصبحت خطيرة وغير مبشرة.. – شلل الوجه النصفي

– شلل الرجل اليسرى

– الكليتان لا تعملان بشكل طبيعي وصعوبة ف التنفس..

– إنهيار عصبي شديد عقبالك يا ابن مليكة🤲 pic.twitter.com/MGk7QbP2HX — ☠️EMA إيما (@ghost_girl2023) April 2, 2023