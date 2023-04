سوري حاول اغتصاب صحفية بريطانية بوحشية في لبنان.. تفاصيل جديدة صادمة

- Advertisement -

وطن- تعرضت صحفية بريطانية لمحاولة اغتصاب في العاصمة اللبنانية، بيروت، قبل أيام أثناء ممارستها رياضة الجري في إحدى المناطق بالمدينة، في حادثة استنفرت لها السلطات الأمنية وأثارت موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان لها أمس، الأحد، أن “شعبة المعلومات بسرعة قياسية أوقفت المشتبه به بالاعتداء ومحاولة اغتصاب الصحافية من الجنسية البريطانية في منطقة الواجهة البحرية في بيروت قرب KIDS” MONDO” التي حصلت بتاريخ 2023/3/29، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

كما كشف بيان حديث للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نشرته، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة عن الواقعة وجاء فيه: “أقدم شخص مجهول على التحرش بها ومحاولة اغتصابها حيث قام بتمزيق ثيابها وضربها ومحاولة خنقها وفرّ إلى جهة مجهولة بعد تدخّل عدد من المارّة في المحلة.”

وتابع البيان أنه على أثر ذلك، تم نقلها الى مستشفى الجعيتاوي لتلقي العلاج نتيجة إصابتها بنوبة عصبية ورضوض في لأنحاء جسدها.

من جانبها، تطرقت الصحفية آية إسكندراني إلى تفاصيل الحادثة، وكتبت سلسلة تغريدات عبر “تويتر قالت فيها: “أشارك أخبارا ثقيلة على القلب حول صديقة في بيروت… حزينة لأننا وصلنا إلى هنا لكن عليك تجنب هذه المنطقة إذا كنت امرأة”.

وأضافت موضحة: “لقد هوجمت صديقة لي بعنف وتعرضت للاغتصاب من قبل رجل مجهول الهوية حتى الآن، عندما كانت تمارس رياضة الجري قرب KidsMondo على الطريق نحو واجهة بيروت البحرية”.

Sharing a heavy msg from a friend in Beirut.

Sad we’ve come to this, but avoid the area if you’re a woman!

“Yesterday evening a friend of mine, while out jogging, was violently attacked and raped by a still unknown man near KidsMondo on the road to the Beirut waterfront.

1/3

— Aya Iskandarani (@Aya_Isk) March 29, 2023