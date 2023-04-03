الإثنين, أبريل 3, 2023
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وعدتها بالذهب من القدم حتى الفخذ.. رهف القحطاني تغري والدتها لتقبل هذا الأمر! (فيديو)

سبق أن كشفت رهف جنسية والدتها الحقيقية بعد انتشار أنباء أنها سورية مؤكدة أنها لا تخجل بها

كتب رفيف عبدالله
وعدتها بالذهب من القدم حتى الفخذ.. رهف القحطاني تغري والدتها لتقبل هذا الأمر! (فيديو) watanserb.com
رهف القحطاني
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وطن– كشفت المشهورة السعودية رهف القحطاني، أن والديها منفصلين، وذلك خلال محاولتها الصلح بينهما.

وظهرت رهف القحطاني في بث مباشر عبر “سناب شات”،  وهي تقنع والدتها بالزواج من والدها مرة أخرى.

ذهب وشعر

وقدمت رهف المشهورة بـ”رهف وذ نكهة“، عروضاً ووعودات وإغراءات لوالدتها كي تقبل الأمر.

وتقول رهف بالفيديو: “بشتريلك أساور من هنا إلين هنا ذهب، يعني حتى ما تقدرين تسكرين إيدك.. ورجلك بحط فيها كلها ذهب”.

وتابعت: ” ونقش.. أمي تحب النقش.. بحطلها نقش من القدم إلى الفخذ.. وعادي عندها تكمل لين الكتف، ما في مشكلة”.

وسألت رهف والدتها ما إذا كانت تريد أن تغير شعرها: “والشعر توصيلة ولا تبغين شعرك زي ما هو؟”.

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ويبدو أن والدة رهف القحطاني أشارت إليها بأنها تريده طويلاً، لتعبر المشهورة السعودية عن دهشتها: “أوف تبغى شعر للركبة.. أوكي موافقين.. والله إني موافقة لأني بتدخل بينكم.. أنا بآجي عند أبوي بقوله أبغى أزوجك”.

دعوة عامة

ووعدت رهف والدتها بحفل زفاف جديد، لتتفاجأ بقول والدتها : “أبغى الدعوة مفتوحة، أهل السعودية كلهم”.

الأمر الذي جعل رهف القحطاني تستنكر بالقول: “عامة! ماشاء الله.. عاد أبوي ما يحب الناس عنده رهاب اجتماعي، مو ما يحب الناس، بس عنده رهاب.. غير اجتماعي.. تبغين تجيبين له أمة محمد؟”.

وأضافت: “ما تعرفين زوجك؟ يعني عادي يخليكي بالزواج ويروح من الخوف.. وبتحطين المؤخر، وأنا اللي بدفع لأني الوكيل، وأنا اللي بوقع عن أبوي، وبتطالبيني بالمليون.. أنا وكيلة أبوي”.

وطلبت رهف من والدتها مراعاة مشاعرها مردفة: “يما لا تطقطقين عليا وتلعبين بمشاعري.. نبغى أسرة وحدة تعبت أنا لحالي، ليه كل العيال مع أهلهم وأنا لحالي هنا”.

جنسية والدة رهف

وسبق أن كشفت رهف جنسية والدتها الحقيقية بعد انتشار أنباء أنها سورية.

وقالت مشهورة سناب شات حينها: “ما هي سورية.. أمي حبابية.. لو أمي سورية بقول أمي سورية وبفتخر وأيش فيهم السوريين”.

وتابعت: “ولو أمي مغربية أو فلسطينية أو أمريكية أو أي جنسية بفتخر بأمي”.

وظهرت والدة رهف القحطاني في وقت سابق بجانبها داخل السيارة وهي تصور فيديو.

وظهر وجهها في انعكاس النظارة الشمسية، وتبين أنها محجبة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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