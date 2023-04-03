الإثنين, أبريل 3, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدحسن الخاتمة.. وفاة إمام مصري وهو يقرأ القرآن والمُصحف بين يديه
الهدهد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مصري وهو يقرأ القرآن والمُصحف بين يديه

الإمام ناصر البدوي تُوفي وهو يقرأ القرآن الكريم والمصحف بين يديه وخلفت وفاته حزنا شديدا في عائلته وأهالي قريته

كتب فهمي الورغمي
الشيخ ناصر البدوي watanserb.com
الشيخ ناصر البدوي
- Advertisement -

وطن- في حادثة أليمة ومُحزنة، توفي الشيخ ناصر البدوي إمام وخطيب بمسجد “المنير” في محافظة الشرقية بمصر، أثناء قراءته للقرآن إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وسط حالة من الحزن والأسى عمت أهالي القرية.

وفاة إمام مصري حاملا القرآن الكريم في يديه

وعمَّت حالة من الحزن والأسى على أهالى القرية المذكورة التابعة لمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية بمصر، بعد وفاة إمام المسجد إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة فى منزله.

ووافت الشيخ ناصر البدوى إمام وخطيب مسجد المنير، المنية فى منزله بعد تعرضه لأزمة قليبة مفاجئة.

وفي تفاعل رسمي من السلطات المحلية مع هذه الحادثة، نعت إدارة أوقاف مشتول السوق الفقيد، وأوفدت عدد من الأئمة لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.

وفي حديثهم عن ذكرى الإمام الراحل، قال أحد المواطنين، وهو شريف سليمان في تصريحات لموقع “اليوم السابع“، إن الشيخ ناصر البدوى إمام وخطيب “مسجد المنير” توفى وهو يقرأ القرآن الكريم والمصحف فى يده، مما يدل على حسن الخاتمة.

وأكد “سليمان” في ذات التصريحات أن الفقيد كان حسن خلق، ويرتبط الأهالى بدروسه الدينية التى يليقها والصلاة خلفه بالمسجد، بالإضافة إلى حرصه على المشاركة الاجتماعية والتدخل بين أهالي القرية لحل مشاكلهم.

وفاة امام مسجد الشرقية فى نهار رمضان و المصحف فى يده
وفاة امام مسجد الشرقية فى نهار رمضان و المصحف فى يده

نجله يروي تفاصيل الوفاة

- Advertisement -

أثارت الحادثة تفاعلا واسعا لدى المصريين، وعبروا عن خالص تعازيهم لأسرة الفقيد في مُصابهم.

وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل وفاة الإمام ناصر البدوي، وروي محمد ناصر، 23 سنة، نجل الإمام المتوفي لصحيفة “اليوم السابع” المحلية، تفاصيل اللحظات الأخيرة في وفاة والده، مؤكدا أنه كان بصحة جيدة، وكان يؤم المصلين بشكل عادي.

وأكد أن ليلة أمس عقب صلاة التراويح، توجه لمقرأة القرآن الكريم التي تضم مجموعة من الأئمة، وأثناء قراءة القرآن والمصحف في يده، توفي فجأة إثر أزمة قلبية، وتم دفنه ظهر، اليوم الاثنين.

وتابع نجل الفقيد، أن حالته الصحية اليوم كانت طبيعية، وأن والده كان إنسانا يرعى شقيقاته البنات الأربعة، لافتا إلى أن شقيقه الأكبر شاب عمره 25 سنة، توفي في حادث سير منذ 6 أشهر “مما أدخل الحزن علينا وكان والدي صابرا ومحتسبا”.

وعلى شهادة الابن، يضيف أحد أئمة إدارة أوقاف مشتول السوق، أن الشيخ الراحل ناصر البدوي كان أبرز أئمة المساجد بالمركز، وكان من المفترض خروجه للمعاش خلال الأسابيع المقبلة، وكنا نستعد لإعداد حفل تكريم له، على حد تعبيره.

ويشير شريف سليمان من الأهالى، أن الشيخ إمام المسجد المنير منذ أكثر من 10 سنوات، وجميع الأهالي يتوافدون لأداء الصلوات بالأخص التراويح خلف الشيخ، لما يتمتع به من حلاوة الصوت في قراءة القرآن وفصاحة اللسان والبلاغة في الخطب والدروس الدينية، فضلا عن سعيه الدائم لحل المشكلات والصلح بين المواطنين.

وكانت أوفدت مديرية أوقاف الشرقية، وفدًا من الأئمة لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ ناصر البدري إمام مسجد المنير.

المصدرموقع اليوم السابع، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

“جسدي مثير وأستغله”.. اعترافات صادمة لسلمى الشيمي بعد القبض عليها

تقارير

نيويورك تايمز: ابن سلمان أبلغ “السيسي” أنه لا شيكات على بياض بعد الآن!

الهدهد

إعلان بيع سيارة يفجر عاصفة جدل في مصر.. هل احتوى على رسالة مشفرة؟ (شاهد)

الهدهد

مصر تعلن استرداد جواز سفر السادات في عملية سرية لم تكشف تفاصيلها

تقارير

تصاعد جنوني بسعر الدولار في السوق السوداء والسيسي يُمَنِّي المصريين بحل قريب

حياتنا

رامز جلال ينتقم للرجال من أمينة شلباية وأجبرها على فعل المستحيل (فيديو)

الهدهد

داعية مصري يثير الجدل بهذه الفتوى عن الجماع في نهار رمضان

الهدهد

فيديو جريمة 6 أكتوبر.. قتل زوجته على طريقة “نيرة أشرف” وسط ذهول المارة

تقارير

موائد الرحمن في مصر.. بين مطرقة انهيار الاقتصاد وسندان تضييقات النظام

اقتصاد

خبير مصري يفجر صدمة بعد طرح بنكي مصر والأهلي شهادات ادخار جديدة

تقارير

سد النهضة يشعل أزمة دبلوماسية مكتومة بين مصر واليمن.. و”الضعفاء” يدفعون ثمنها

الهدهد

نظام السيسي يدفع بمعتقلي الرأي للانتحار.. رسالة صادمة مسربة من “سجن بدر 3”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“العدالة الكونية جارية”.. عرافة هندية شهيرة تتنبأ بمصير روسيا وأمريكا

بعد 10 أيام من الغياب التام.. قيس سعيد يتوعد معارضيه في أول ظهور

حفل الزفاف تحول لمأساة.. ما حدث للعروس في “ليلة العمر” صادم (فيديو)

هكذا قُتل المدون الروسي فلادلين تاتارسكي وفيديو صادم يحل اللغز

“جسدي مثير وأستغله”.. اعترافات صادمة لسلمى الشيمي بعد القبض عليها

حصري لـ(وطن) من داخل الحزب الحاكم.. رسالة “طمأنة” للاجئين السوريين في تركيا

إسرائيل ترد على “مأدبة الإفطار الإماراتية” بأخرى أكبر جمعت مسؤولين عرباً (شاهد)

سوري حاول اغتصاب صحفية بريطانية بوحشية في لبنان.. تفاصيل جديدة صادمة

تلفزيون قطر داخل بيت صلاح الدين في القدس ومفاجأة سارة لكل العرب (فيديو)

الأمير خالد نجل الوليد بن طلال يكشف أسرارا عن حياته وحياة عائلته (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC