جورجينا رودريغيز في مواجهة مع فتاة سخرت منها.. هذا ما حدث وهكذا كان ردها (شاهد)

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وطن – نشرت شبكة “نتفليكس” مقطع فيديو خاص بجورجينا رودريغيز، شريكة لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، ضمن الجزء الثاني من الوثائقي “أنا جورجينا”، والذي تصدر المشاهدات عبر الشبكة منذ إطلاقه يوم 24 مارس الفائت.

ووفقا للفيديو المنشور، فقد روت جورجينا موقفا مضحكا حدث معها عندما سخرت منها غحدى الفتايات بسبب تجمهر المعجبين حولها.

وبحسب الفيديو، فقد روت جورجينا وهي جالسة على متن اليخت برفقة عدد من صديقاتها، تفاصيل الواقعة، موضحة أنها حينما كانت عائدة من مبارة من ملعب برنابيو في إسبانيا، فجاء إليها عدد من المعجبين لالتقاط الصور.

ولفتت إلى أنه حينما كانت تعبر الشارع بعد المباراة، رأت فتاة غير أنيقة في مظهرها، حاملة زجاجة “بيرة”، فأخذت تقول مستنكرة تجمهر المعجبين حول جورجينا:”لما كل هذه الجلبة بشأن جورجينا..البرحة كانت مجرد بائعة حقائب”.

وأوضحت “جورجينا” بأنها حينها رغبت في الرد عليها وإجابتها بالقول:” اسمعي يا هذه.. كنت أبيعها والآن أشتريها.. اهتمي بشؤونك الخاصة”.

انطلاق الجزء الثاني من وثائقي “أنا جورجينا”

وبدأت شبكة “نتفليكس” ببث الموسم الجديد من الوثائقي “أنا جورجينا” في 24 مارس 2023، حيث من المقرر أن يتعرف الجمهور أكثر على حياة جورجينا رودريغيز والصعوبات التي مرت بها ولاسيما فقدانها لطفلها.

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وفي الوثائقي الجديد تحدثت جورجينا عن اللحظات التي خسرت فيها جنينها، والتي لم تستطع حينها أن تخبر أولادها بسبب عدم وصول شقيقهم الثاني ولكن قام بالمهمة كريستيانو رونالدو.

حاولت جورجينا أن توضح للجمهور مدى تعلق كريستيانو بأولاده، ولفتت إلى أنه عندما كانت ابنتهما بيلا وفي المستشفى خلال صيف 2022، تراجع أداء كريستيانو.

جورجينا أجهضت 3 مرات

كما كشفت جورجينا ردوريغيز بانها أجهضت ثلاث مرات قبل خسارتها طفلها مؤخراً، وقد نقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبارات كثيرة ومؤثرة لجورجينا من الحلقة الأولى من وثائقي “أنا جورجينا”.

تفاصيل لقاء جورجينا مع رونالدو

وكان الجزء الأول من وثائقي “أنا جورجينا” قد كشف عن تفاصيل لقاء كريستيانو بجورجينا، في أحد محلات الملابس الفاخرة، وكيف وقعت عيناه عليها ليُعجب بها من أول نظرة.

كما وصفت جورجينا حياتها قبل الشهرة، وكذا قبل الانتقال للعيش مع رونالدو، خاصة في فترة المواعدة، التي لم تستمر لفترة طويلة.

وسلّطت عارضة الأزياء الأرجنتينية، ذات الجنسية الإسبانية، الضوء على حياة الأمومة، وكيف تعيش رفقة أطفالها، وأطفال كريستيانو، وعلاقتها الجيدة بهم.