الإثنين, أبريل 3, 2023
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الهدهد

جريمة سرقة غريبة في الكويت ولحظة توقيف السارق.. والمجني عليه يلقنه درسا

جرائم السرقة في الكويت دائما ما تثير جدلا كونها تحمل قدرا من الغرابة

كتب خالد السعدي
وافد يسرق في الكويت watanserb.com
تتلقى الشرطة الكويتية العديد من البلاغات حول حوادث سرقة في مختلف البلاد
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق إقدام وافد من الجنسية الآسيوية في الكويت، يُرجَّح أنه عربي، بعد سرقته مواد بناء من إحدى القسائم تحت الإنشاء، وذلك في شهر رمضان.

وشوهد في مقطع الفيديو الأغراض التي سرقها الوافد، وتحدث “السارق” أنها المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك، فيما تمكن المسروق من الإمساك به، وأبدى استغرابه من سرقة هذه المواد.

وقال الشخص الذي تمكن من الإمساك بالسارق: “مش حرام تعمل كده في رمضان.. إنت راجل مسلم.. لو كنت قولتلي على اللي محتاجه كنت أعطيك ما تريد.. لكن تاخد بالطريقة هذه.. أعطيني بطاقتك”.

وافد يتهم زوجته بسرقة أدوات طبخ

وكثيرا ما تثير جرائم السرقة في الكويت، حالة من الجدل، وتُصنّف بأنها تحمل قدرا من الغرابة، فقبل أشهر شهدت البلاد واقعة غريبة، بعدما اتهم وافد أردني زوجته بسرقة “أدوات الطبخ” بعد خلافات زوجية بينهما.

وأبلغ الأردني، الجهات الأمنية في الكويت بتعرضه للسرقة من قبل زوجته، وخلصت تحريات مباحث محافظة “حولي” إلى أن زوجته وهي أردنية الجنسية أيضا قد “سرقت أدوات الطبخ” من المنزل، فيما برأت الجهات الأمنية الزوجة الأردنية من تهمة سرقة 800 دينار كويتي.

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وبمواجهة الزوجة بالتهمة المنسوبة إليها أنكرت تهمة السرقة جملة وتفصيلا، مشيرة إلى وجود خلافات زوجية وقضايا بين الطرفين.

سرقة دراجات هوائية وبيعها على الإنترنت

وفي فبراير الماضي، اكتشف رجال مباحث في الكويت، أثناء تفتيش غرفة مصريين، ضبط أحدهما متلبسا بسرقة دراجة هوائية، بوجود 13 دراجة كانا بصدد بيعها عبر الإنترنت، واعترف وافدان بأن اجمالي الدراجات التي سرقاها على مدار أكثر من عام تقدر بنحو 100 دراجة قاما بتصريفها وبيعها بأسعار تصل إلى 25 % من قيمتها الحقيقية.

وآنذاك، قال مصدر أمني إن تعدد بلاغات سرقة دراجات هوائية من منازل وافدين في نطاق محافظة حولي، دفع رجال المباحث إلى تشكيل فريق عمل، حيث تمت مشاهدة شخص يدخل إلى إحدى البنايات ويخرج يقود دراجة هوائية.

وبناء عليه تم ضبطه، وتبين أنه من مواليد 1985، وبالتحقيق معه قال إنه وآخر يدعى (أ.س) ضبط لاحقا قاما على مدار الأشهر الماضية بالتنقل بين العمارات لسرقة الدراجات التي يتركها السكان أمام مساكنهم أو يقومون بربطها في السلم، وإن استلزم الأمر يحطمون الأقفال الخاصة بها.

عدد سكان الكويت وعدد الجاليات

ويبلغ عدد سكان الكويت، حاليًا يمثل حوالي 4.6 مليون نسمة من المواطنين الكويتيين الأصليين وأيضًا من غير الكويتيين الذين ينتمون إلى عدد كبير من الجنسيات الأخرى الآسيوية والإفريقية والعربية.

وأفادت إحصائيات رسمية، بأن عدد سكان الكويت الأصليين يمثل حوالي ثلث عدد السكان فقط، بينما ثلثي عدد السكان موزعين بين الجنسيات الأخرى المقيمة على أرض الدولة.

تمثل الجاليات الأجنبية والعربية من غير الكويتيين 3.1 مليون نسمة على أرض الدولة، أي يعادل حوالي 70 إلى 75 % من إجمالي عدد السكان، بما يعادل حوالي ثلثي عدد سكان دولة الكويت.

وأهم الجاليات الأجنبية في دولة الكويت تشمل كلا من الجالية الهندية، الجالية البنغلادشية، الجالية الفلبينية، وكذلك الجالية المصرية والسورية وغيرهم.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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