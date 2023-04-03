“تمرٌ وكوب ماء”.. جماهير باريس سان جيرمان ترد بطريقتها على قرار الاتحاد الفرنسي

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وطن- هاجمت جماهير باريس سان جيرمان قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الغريب، بشأن عدم توقف المباريات في منافسات الدوري الفرنسي، من أجل السماح للاعبين المسلمين للإفطار في شهر رمضان.

ورفعت جماهير باريس سان جيرمان المتواجدة داخل المدرجات، خلال مجريات المباراة. أمام منافسه أولمبيك ليون في منافسات الدوري الفرنسي، رسم عليها تمر وكوب من الماء، الأحد، تعبيراً عن غضبهم على قرار الاتحاد الفرنسي بعدم السماح للاعبين المسلمين بالإفطار في رمضان.

جماهير باريس سان جيرمان وقرار الاتحاد الفرنسي

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد قرر منع إيقاف مباريات الدوري الفرنسي في الدرجات الأولى والثانية والثالثة، من أجل السماح للاعبين المسلمين بالإفطار في شهر رمضان المبارك، أثناء سماعهم أذان المغرب.

"تمر ومياه.. كابوس الاتحاد الفرنسي". تيفو جمهور باريس سان جيرمان خلال لقاء ليون اعتراضا على قرار الاتحاد الفرنسي بعدم إيقاف المباراة للسماح للاعبين بالإفطار في رمضان. pic.twitter.com/PLcGrj3Z8a — FilGoal (@FilGoal) April 2, 2023

كما وجاء قرار الاتحاد الفرنسي الغاضب، على عكس الدوريات الأوروبية في ألمانيا وإنجلترا، التي تقوم بإيقاف المباريات، من أجل السماح للاعبين. بكسر صيامهم خلال أيام شهر رمضان المبارك.

مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

ونجح فريق باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز على نظيره أولمبيك ليون، الأحد. بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة ال29 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، على ملعب ( بارك دي برينس).

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وسجل هدف الفوز لصالح فريق أولمبيك ليون، داخل شباك منافسه باريس سان جيرمان، اللاعب برادلي باركولا في الدقيقة ال56.

برادلي باركولا يفتتح التسجيل لليون أمام باريس سان جيرمان#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان_ليون pic.twitter.com/IWzSc9obkE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 2, 2023

كما وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان بعد تلك الخسارة، أمام نظيره نيس، في منافسات الجولة ال30 من الدوري الفرنسي الممتاز.

ويحافظ فريق باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 66 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين فريق لنس في المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

كما ورفع فريق أولمبيك ليون بهذا الفوز على النادي الباريسي المتصدر، إلى 44 نقطة. في المركز التاسع من جدول الترتيب حتى يومنا هذا.