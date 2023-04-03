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رياضة

“تمرٌ وكوب ماء”.. جماهير باريس سان جيرمان ترد بطريقتها على قرار الاتحاد الفرنسي

الاتحاد الفرنسي قرر منع إفطار اللاعبين المسلمين في مباريات الدوري الفرنسي بشهر رمضان

كتب فارس أبو شيحة
جماهير باريس سان جيرمان watanserb.com
جماهير باريس سان جيرمان
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وطن- هاجمت جماهير باريس سان جيرمان قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الغريب، بشأن عدم توقف المباريات في منافسات الدوري الفرنسي، من أجل السماح للاعبين المسلمين للإفطار في شهر رمضان.

ورفعت جماهير باريس سان جيرمان المتواجدة داخل المدرجات، خلال مجريات المباراة. أمام منافسه أولمبيك ليون في منافسات الدوري الفرنسي، رسم عليها تمر وكوب من الماء، الأحد، تعبيراً عن غضبهم على قرار الاتحاد الفرنسي بعدم السماح للاعبين المسلمين بالإفطار في رمضان.

جماهير باريس سان جيرمان وقرار الاتحاد الفرنسي

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد قرر منع إيقاف مباريات الدوري الفرنسي في الدرجات الأولى والثانية والثالثة، من أجل السماح للاعبين المسلمين بالإفطار في شهر رمضان المبارك، أثناء سماعهم أذان المغرب.

كما وجاء قرار الاتحاد الفرنسي الغاضب، على عكس الدوريات الأوروبية في ألمانيا وإنجلترا، التي تقوم بإيقاف المباريات، من أجل السماح للاعبين. بكسر صيامهم خلال أيام شهر رمضان المبارك.

أولمبيك ليون
أولمبيك ليون

مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

ونجح فريق باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز على نظيره أولمبيك ليون، الأحد. بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة ال29 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، على ملعب ( بارك دي برينس).

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وسجل هدف الفوز لصالح فريق أولمبيك ليون، داخل شباك منافسه باريس سان جيرمان، اللاعب برادلي باركولا في الدقيقة ال56.

كما وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان بعد تلك الخسارة، أمام  نظيره نيس، في منافسات الجولة ال30 من الدوري الفرنسي الممتاز.

ويحافظ فريق باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 66 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين فريق لنس في المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

كما ورفع فريق أولمبيك ليون بهذا الفوز على النادي الباريسي المتصدر، إلى 44 نقطة. في المركز التاسع من جدول الترتيب حتى يومنا هذا.

المصدروطن + باريس سان جيرمان تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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