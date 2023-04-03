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تقرير استخباراتي جديد يكشف عن خسائر فادحة للجيش الروسي في أوكرانيا

بلغت خسائر وحجم قتلى الجيش الروسي قرابة 200 ألف جندي ولا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصر على موقفه

كتب خالد الأحمد
خسائر فادحة للجيش الروسي watanserb.com
خسائر فادحة للجيش الروسي
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وطن- أكد تقرير استخباراتي جديد لـ”معهد دراسات الحرب – آي أس دبليو” في واشنطن، أن الهجوم الروسي في شرق منطقة دونباس الأوكرانية، لم يتمكن من تحقيق أي انتصارات لافتة، وفشل في تحقيق أهداف الكرملين المتمثلة في الاستيلاء على الحدود الإدارية لإقليم “دونيتسك ولوهانسك” بحلول 31 مارس.

خسائر فادحة لروسيا في الحرب على أوكرانيا

ودونباس منطقة تاريخية وثقافية واقتصادية في جنوب شرق أوكرانيا، تسيطر المجموعات الانفصالية على أجزاء منها في سياق الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشف المعهد، الذي يضم كبار الجنرالات المتقاعدين الأميركيين، أن رئيس الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، دفع بالأمور العسكرية والسياسة إلى “حد الهاوية” مع الكرملين، حيث بلغت خسائر وحجم قتلى الجيش الروسي قرابة 200 ألف جندي.

وقال في تقرير له نقلاً عن مصادر روسية وأوكرانية وغربية، أن الهجوم الشتوي الروسي في، الأول من أبريل، قد فشل في تحقيق أهداف الكرملين المتمثلة في الاستيلاء على الحدود الإدارية لإقليم دونيتسك ولوهانسك بحلول 31 مارس.

وكان رئيس الأركان العامة الروسي فاليري جيراسيموف، قد أعلن في، 22 ديسمبر، أن القوات الروسية كانت تركز معظم جهودها على الاستيلاء على دونيتسك أوبلاست.

وبدأت القوات الروسية عمليتها الهجومية الشتوية في أوائل فبراير على طول خط “Kupyansk-Svatove-Kreminna-Lyman”، وعلى خطوط جبهات مختارة في غرب دونيتسك أوبلاست.

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لاحظت وزارة الدفاع البريطانية (MoD) أن جيراسيموف فشل في بسط السيطرة الروسية على دونباس خلال تعيينه كقائد للعمليات في أوكرانيا ولم يحقق سوى مكاسب هامشية.

وأوضح التقرير، أن الهجوم الروسي الذي بدأ بضراوة قبل نحو 3 أشهر بهدف السيطرة على منطقتي “دونيتسك ولوهانسك” قبل نهاية مارس الماضي، فشل في تحقيق أهدافه، وأقله السيطرة على مدينتي باخموت وأفديفكا.

ولم يستبعد التقرير أن فشل روسيا في تحقيق أي انتصار ميداني، سيمهد لهجوم معاكس من القوات الأوكرانية بدءا من منتصف أبريل الجاري.

روسيا بعد أسبوعين من الغزو.. قائمة الخسائر العسكرية
روسيا بعد أسبوعين من الغزو.. قائمة الخسائر العسكرية

مفهوم جديد للسياسة الخارجية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على مفهوم جديد للسياسة الخارجية الروسية في، 31 مارس، والذي يهدف على الأرجح إلى دعم محاولات الكرملين للترويج لتحالف محتمل مناهض للغرب.

يصور مفهوم السياسة الخارجية الجديد، الغرب على أنه قوة معادية لروسيا ومزعزعة للاستقرار دوليًا إلى حد أكبر بكثير من مفهوم السياسة الخارجية السابق لروسيا في العام 2016.

وينص صراحةً على أن الولايات المتحدة و “أقمارها” شنوا حربًا هجينة تهدف إلى إضعاف روسيا. وتؤكد الوثيقة الجديدة أيضًا بشدة على هدف روسيا المتمثل في إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب ومرؤوسين في إطار هذا الهدف، والذي يشمل إنهاء هيمنة الولايات المتحدة المفترضة على الشؤون العالمية.

وأضاف التقرير أن هذه الوثيقة أكدت أن معظم البشر مهتمون بعلاقات بناءة مع روسيا، وأن العالم المنشود متعدد الأقطاب سيعطي الفرص للقوى العالمية غير الغربية والدول الرائدة في المنطقة.

واستخدم بوتين سابقًا اجتماعات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الفترة من 20 إلى 22 مارس، لزيادة محاولات حشد بقية العالم خطابيًا ضد الغرب ، ومن المرجح أن تهدف الوثيقة الجديدة إلى دعم محاولات الكرملين لتكثيف المقترحات لتشكيل كتلة معادية للغرب أكثر تماسكًا.

وبحسب المعهد من المرجح أن الكرملين قرر إطلاق مفهوم السياسة الخارجية الجديد، عشية تولي رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) من أجل وضع شروط إعلامية للجهود الخطابية المستقبلية في الأمم المتحدة والتي تهدف إلى تشكيل تحالف مناهض للغرب.

المصدرمعهد دراسات الحرب - آي أس دبليو، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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