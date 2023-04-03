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رياضة

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

منافسات الجولة ال29 من الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي watanserb.com
تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي
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وطن- يلتقي فريق ليفربول أمام منافسه تشيلسي، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وستقام مباراة ليفربول وتشيلسي على ميدان ملعب (ستامفورد بريدج)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة ليفربول وتشيلسي

كما وستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب تونس، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت فلسطين ومصر (القاهرة)، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة ليفربول وتشيلسي، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

محمد صلاح
محمد صلاح
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كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11013، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب، المباراة القوية أمام منافسه تشيلسي، بتشكيلة أساسية متوقعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع التشكيلة (البلوز): ترينت أليسكاندر أرنولد، أندرسون روبرتسون، فيرجيل فان ديك.

خط الوسط: هارفي إليوت (ألكانتارا)، فابينيو، جوردن هيندرسون.

مركز الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو (دياغو جوتا)، داروين نونيز.

وكان فريق ليفربول قد تلقى الخسارة القاسية خارج قواعده أمام مانشستر سيتي، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإنجليزي، على عكس الفريق المنافس تشيلسي الذي تعثر بالخسارة أمام أستون فيلا بهدفين دون مقابل.

تدريبات تشيلسي
تدريبات تشيلسي

ويحتل فريق ليفربول (الريدز) المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، كما وآتى فريق تشيلسي في المركز ال11 برصيد 38 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + نادي ليفربول تويتر + نادي تشيلسي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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