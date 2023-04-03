تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

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وطن- يلتقي فريق ليفربول أمام منافسه تشيلسي، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وستقام مباراة ليفربول وتشيلسي على ميدان ملعب (ستامفورد بريدج)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة ليفربول وتشيلسي

كما وستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب تونس، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت فلسطين ومصر (القاهرة)، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة ليفربول وتشيلسي، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11013، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب، المباراة القوية أمام منافسه تشيلسي، بتشكيلة أساسية متوقعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع التشكيلة (البلوز): ترينت أليسكاندر أرنولد، أندرسون روبرتسون، فيرجيل فان ديك.

خط الوسط: هارفي إليوت (ألكانتارا)، فابينيو، جوردن هيندرسون.

مركز الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو (دياغو جوتا)، داروين نونيز.

وكان فريق ليفربول قد تلقى الخسارة القاسية خارج قواعده أمام مانشستر سيتي، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإنجليزي، على عكس الفريق المنافس تشيلسي الذي تعثر بالخسارة أمام أستون فيلا بهدفين دون مقابل.

ويحتل فريق ليفربول (الريدز) المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، كما وآتى فريق تشيلسي في المركز ال11 برصيد 38 نقطة للموسم الجاري.