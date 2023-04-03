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حياتنا

تركيا: حفلة جنس جماعي تنتهي بقطع رجل وزوجته قضيب شريكهما الثالث وقتله..لماذا؟!

حكم على الزوجين بالسجن مدى الحياة في محكمة مانافجات الجنائية العليا الثانية

كتب سالم حنفي
قطع قضيب رجل في حفلة جنس جماعي تركيا watanserb.com
السلطات التركية تلقي القبض على زوجين قاما بجريمة قتل مروعة لآخر وقطع قضيبه
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وطن – قام رجل وزوجته بتقطيع قضيب رجل خلال مشاركته معهما في حفلة جنس جماعي في مجموعة ثلاثية وطعنه 54 مرة حتى وفاته.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد تصاعد الخلاف خلال جلسة جنسية بشكل مروع، وأدت إلى القتل الوحشي لقادر دمير ، الذي قُبض على قاتليه وهم يحاولون إلقاء جثته في حديقة في مانافجات، بمقاطعة أنطاليا التركية العام الماضي.

الضحية التركي قادر دمير، الذي قتله الزوجان وقطعوا قضيبه

وحكم على الزوجين إلفان كوكوكالتون وناديا أنجيلا غروسر هذا الأسبوع بالسجن مدى الحياة في محكمة مانافجات الجنائية العليا الثانية.

واستمعت المحكمة إلى كيفية وقوع الهجوم المسعور بعد خلاف خلال جلسة الجنس في يناير 2022.

وخلال المحاكمة ، استمعت المحكمة إلى دعوة كوكوكالتون وصديقته الألمانية لمدة ثلاث سنوات صديقهما المشترك إلى منزلهما في 28 يناير من العام الماضي.

تصرف عدائي تجاه غروسر أشعل الخلاف

وتناولوا الكحول ومارسوا الجنس ، حيث زُعم أن كوكوكالتون تصرف بعدوانية تجاه غروسر ، مما أدى إلى مشادة مع دمير.

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مع تصاعد الجدل ، اندلع شجار بالسكاكين ، قام خلاله كوكوكالتون أولاً بطعن دمير في صدره ، ثم قطع قضيبه.

قطع قضيب رجل في حفلة جنس جماعي تركيا
الحكم على الزوجين إلفان كوكوكالتون وناديا أنجيلا غروسر بالسجن مدى الحياة

القبض على كوكوكالتون

وبعد إرسال غروسر بعيدًا عن المنزل ، حاول دفن جثة دمير في حديقة قريبة لكن قوت الدرك قبضت عليه.

وتم العثور على مقطع فيديو للثلاثي السابق ، يعود تاريخه إلى يوليو 2021 ، على هاتف الضحية ، وقرر المحققون أن المشاركين الآخرين كانوا الزوجين.

مرافعة المدعي العام

وقبل النطق بالحكم ، قال المدعي العام أوغوز ديليك للمحكمة: “بحسب تقرير التشريح ، عدد الضربات ومواقع الإصابات على جسد قادر دمير ، ووجود سكاكين في المنزل أثناء الحادث ، وبصمات الأصابع على كليهما. تشير السكاكين إلى أن الفعل ارتكب معًا “.

وقال: “الأقوال التي أدلى بها المدعى عليه ناديا أنجيلا غروسر ، مثل” لم أر ، لم أسمع “، تتعارض مع مجرى الحياة الطبيعية ، ولا يمكن عدم سماع الأصوات”.

ووفقا للمدعي العام، فقد “تم نقل جثة قادر دمير إلى غرفة المعيشة ، وتم تجهيز مشمع وحفر قبر.

وتابع:”تم تجاوز حدود الكراهية والعداوة ، وقطع العضو الجنسي للضحية ، وتم الاحتفال بشرب الخمر”، مضيفا “نطالب بمعاقبة المتهمين على جريمة القتل بمشاعر وحشية”.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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