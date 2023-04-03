تركيا: حفلة جنس جماعي تنتهي بقطع رجل وزوجته قضيب شريكهما الثالث وقتله..لماذا؟!

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وطن – قام رجل وزوجته بتقطيع قضيب رجل خلال مشاركته معهما في حفلة جنس جماعي في مجموعة ثلاثية وطعنه 54 مرة حتى وفاته.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد تصاعد الخلاف خلال جلسة جنسية بشكل مروع، وأدت إلى القتل الوحشي لقادر دمير ، الذي قُبض على قاتليه وهم يحاولون إلقاء جثته في حديقة في مانافجات، بمقاطعة أنطاليا التركية العام الماضي.

وحكم على الزوجين إلفان كوكوكالتون وناديا أنجيلا غروسر هذا الأسبوع بالسجن مدى الحياة في محكمة مانافجات الجنائية العليا الثانية.

واستمعت المحكمة إلى كيفية وقوع الهجوم المسعور بعد خلاف خلال جلسة الجنس في يناير 2022.

وخلال المحاكمة ، استمعت المحكمة إلى دعوة كوكوكالتون وصديقته الألمانية لمدة ثلاث سنوات صديقهما المشترك إلى منزلهما في 28 يناير من العام الماضي.

تصرف عدائي تجاه غروسر أشعل الخلاف

وتناولوا الكحول ومارسوا الجنس ، حيث زُعم أن كوكوكالتون تصرف بعدوانية تجاه غروسر ، مما أدى إلى مشادة مع دمير.

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مع تصاعد الجدل ، اندلع شجار بالسكاكين ، قام خلاله كوكوكالتون أولاً بطعن دمير في صدره ، ثم قطع قضيبه.

القبض على كوكوكالتون

وبعد إرسال غروسر بعيدًا عن المنزل ، حاول دفن جثة دمير في حديقة قريبة لكن قوت الدرك قبضت عليه.

وتم العثور على مقطع فيديو للثلاثي السابق ، يعود تاريخه إلى يوليو 2021 ، على هاتف الضحية ، وقرر المحققون أن المشاركين الآخرين كانوا الزوجين.

مرافعة المدعي العام

وقبل النطق بالحكم ، قال المدعي العام أوغوز ديليك للمحكمة: “بحسب تقرير التشريح ، عدد الضربات ومواقع الإصابات على جسد قادر دمير ، ووجود سكاكين في المنزل أثناء الحادث ، وبصمات الأصابع على كليهما. تشير السكاكين إلى أن الفعل ارتكب معًا “.

وقال: “الأقوال التي أدلى بها المدعى عليه ناديا أنجيلا غروسر ، مثل” لم أر ، لم أسمع “، تتعارض مع مجرى الحياة الطبيعية ، ولا يمكن عدم سماع الأصوات”.

ووفقا للمدعي العام، فقد “تم نقل جثة قادر دمير إلى غرفة المعيشة ، وتم تجهيز مشمع وحفر قبر.

وتابع:”تم تجاوز حدود الكراهية والعداوة ، وقطع العضو الجنسي للضحية ، وتم الاحتفال بشرب الخمر”، مضيفا “نطالب بمعاقبة المتهمين على جريمة القتل بمشاعر وحشية”.