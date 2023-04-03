ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هاتريك بنزيما القياسي

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وطن- سجل النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، الهاتريك القياسي في شباك مرمى بلد الوليد في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وأحرز اللاعب بنزيما الهاتريك في زمن قياسي لم يتجاوز 7 دقائق فقط، خلال مشاركته في المباراة. أمام بلد الوليد في الدوري الممتاز (الليغا) لحساب الجولة ال27.

منافسة بنزيما وليفاندوفسكي على الصدارة

كما وقلص الفرنسي بنزيما فارق المنافسة على صدارة جدول هدافين الدوري الإسباني، مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي. لاعب فريق برشلونة إلى 3 أهداف فقط. بعد تسجيله الهاتريك في شباك مرمى بلد الوليد.

🎥 — شاهد واستمتع: هاتريك الأسطورة كريم بنزيما الرائع والتاريخي أمام بلد الوليد في 6 دقائق و30 ثانية!😰😰🤩 pic.twitter.com/zYWLmGM9jD — عز (@1Mmnb) April 2, 2023

وحقق فريق ريال مدريد الفوز على نظيره بلد الوليد، سداسية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة ال27 من منافسات الدوري الإسباني.

كما وسجل سداسية الفريق الملكي الأبيض في شباك بلد الوليد، رودريغو في الدقيقة ال22، وكريم بنزيما في الدقائق ال29 وال32 وال36، وماركو أسينسيو في الدقيقة ال73. ولوكاس فاسكيز في الدقيقة ال91 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

¡5⃣4⃣ puntazos, @Atleti! 👏 ¡Los rojiblancos tienen una ventaja de 6 puntos sobre la Real Sociedad y se afianzan en la tercera posición!#LaLigaSantander pic.twitter.com/SCI7HOotLg — LaLiga (@LaLiga) April 2, 2023

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وبهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد (الملكي)، رصيده إلى 59 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر برصيد 71 نقطة.

كما وسيلتقي فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، الأربعاء، في قمة الكلاسيكو من منافسات إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

كما وآتى ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022-2023، بعد تسجيل الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، الهاتريك في مرمى بلد الوليد في منافسات الدوري الإسباني، فيما يلي:

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 17 هدفاً.

كريم بنزيما (ريال مدريد) 14 هدفاً.

أنس أونال (خيتافي) 13 هدفاً.

خوسيلو (إسبانيول)، بورخا (ريال بيتيس)، ياجو أسباس (سيلتا فيغو) 12 هدفاً.

آلفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) 10 أهداف.