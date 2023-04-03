الإثنين, أبريل 3, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هاتريك بنزيما القياسي
رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هاتريك بنزيما القياسي

بنزيما يقليص الفارق مع ليفاندوفسكي على صدارة الهدافين إلى 3 أهداف

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي الدوري الإسباني watanserb.com
ترتيب هدافي الدوري الإسباني
- Advertisement -

وطن- سجل النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، الهاتريك القياسي في شباك مرمى بلد الوليد في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وأحرز اللاعب بنزيما الهاتريك في زمن قياسي لم يتجاوز 7 دقائق فقط، خلال مشاركته في المباراة. أمام بلد الوليد في الدوري الممتاز (الليغا) لحساب الجولة ال27.

منافسة بنزيما وليفاندوفسكي على الصدارة

كما وقلص الفرنسي بنزيما فارق المنافسة على صدارة جدول هدافين الدوري الإسباني، مع  البولندي روبرت ليفاندوفسكي. لاعب فريق برشلونة إلى 3 أهداف فقط. بعد تسجيله الهاتريك في شباك مرمى بلد الوليد.

وحقق فريق ريال مدريد الفوز على نظيره بلد الوليد، سداسية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة ال27 من منافسات الدوري الإسباني.

كما وسجل سداسية الفريق الملكي الأبيض في شباك بلد الوليد، رودريغو في الدقيقة ال22، وكريم بنزيما في الدقائق ال29 وال32 وال36، وماركو أسينسيو في الدقيقة ال73. ولوكاس فاسكيز في الدقيقة ال91 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

- Advertisement -

وبهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد (الملكي)، رصيده إلى 59 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر برصيد 71 نقطة.

كما وسيلتقي فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، الأربعاء، في قمة الكلاسيكو من منافسات إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

ريال مدريد
ريال مدريد

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

كما وآتى ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022-2023، بعد تسجيل الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، الهاتريك في مرمى بلد الوليد في منافسات الدوري الإسباني، فيما يلي:

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 17 هدفاً.

كريم بنزيما (ريال مدريد) 14 هدفاً.

أنس أونال (خيتافي) 13 هدفاً.

خوسيلو (إسبانيول)، بورخا (ريال بيتيس)، ياجو أسباس (سيلتا فيغو) 12 هدفاً.

آلفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) 10 أهداف.

بلد الوليد
بلد الوليد
المصدروطن + ريال مدريد تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد توسيع برشلونة الفارق مع الريال على الصدارة

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد والتوقيت في الدوري الإسباني

رياضة

5 غيابات في صفوف تشكيلة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني

رياضة

والد أنسو فاتي يُوجه رسالة غامضة إلى برشلونة بشأن مستقبل نجله

رياضة

مبابي يتخطى أهداف بنزيما مع منتخب فرنسا (فيديو)

رياضة

ريال مدريد يضع 4 صفقات من العيار الثقيل على طاولته في ميركاتو الصيف

رياضة

برشلونة يتلقى صدمة قوية قبيل مواجهة كلاسيكو كأس الملك

رياضة

تقرير إسباني يكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة برشلونة المالية

رياضة

سبب اعتزال مسعود أوزيل.. حقائق عن عازف الليل معشوق الألمان وساحر الأتراك الموهوب (شاهد)

رياضة

الإعلام الإسباني يُهاجم بنزيما بعد مواجهة الكلاسيكو.. ماذا قالوا عنه؟!

رياضة

برشلونة ينفرد في الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

رياضة

برشلونة يحسم قمة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد بفوزٍ في الوقت القاتل (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شهيدان في اقتحام جديد لنابلس وعرين الأسود تتصدى (شاهد)

ابنة عمرو دياب تمارس حركة بذيئة بشكل صريح دون اعتبارات! (شاهد)

شلل في الوجه والرجل اليسرى ومشاكل في القلب.. مصادر تكشف حالة قيس سعيد الحرجة!

إعلان بيع سيارة يفجر عاصفة جدل في مصر.. هل احتوى على رسالة مشفرة؟ (شاهد)

هبة عبوك باعت “حكيمي”.. ظهور جديد مفعم بالحيوية بقبلة وابتسامة وتحية مع عمرو دياب!

السعودية وعمالقة النفط يخفضون الإنتاج فجأةً.. صدمة لواشنطن وملءٌ لخزائن بوتين

زوج فوز العتيبي يعلم أجنبية الصلاة في أوضاع مخلة.. عري وسخرية وألفاظ بذيئة! (شاهد)

بوعزيزي جديد في المغرب.. وفاة أحمد جواد بعدما أحرق نفسه.. ما علاقة أخنوش؟

سعوديات يجاهرن بالإفطار في نهار رمضان ويفجرن موجة غضب (فيديو)

نصفه بشري.. فيديو لمخلوق غريب يثير الحيرة ومفاجأة بشأن حقيقته

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC